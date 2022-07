Ausstellung Menschen mit dem Rücken zur Wand: Fotografien aus Deutschland und Russland in der Konstanzer Galerie Leica Der renommierte Reportagefotograf Hans-Jürgen Burkard zeigt unter dem Motto «An Tagen wie diesen» in der Leica Galerie Konstanz Bilder des gegenwärtigen Deutschland. Burkard war weltweit in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz. Seine Aufnahmen aus dem postsowjetischen Russland der 1990er-Jahre verstören. Brigitte Elsner-Heller Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Soldaten der sowjetischen Vorzeige- und Elitedivision «Kantemirow» 1990 bei einer Übung für den atomaren, biologischen und chemischen Krieg. Bild: Hans-Jürgen Burkard

Das Bild eines Kindes. Unter einer dunkelroten Strickmütze trifft sein Blick nicht den des Fotografen, sondern verliert sich in unbestimmter Ferne. In den vollen Lippen des Kindes glaubt man Weichheit zu erkennen. Doch die Realität ist zum Zeitpunkt der Aufnahme 1994 eine völlig andere: Volodya Yakovlev war zehn Jahre alt und gehörte zu einer Kinderbande in Moskau, die Obdachlose erschlug und ausraubte. Die Stäbe, die sein Gesicht rahmen, sind Gitterstäbe in der Milizstation Nr. 156 in Moskau.

Hans-Jürgen Burkard möchte seine Fotografien nicht als «Kunst» bezeichnen, auch wenn sie den ästhetischen Kriterien von Kunst durchaus gerecht werden. Vielmehr bekennt er sich zur Reportagefotografie: Das zeigte sich an der Eröffnung der Ausstellung «An Tagen wie diesen» in der Leica Galerie Konstanz im Gespräch mit Jochen Rädeker, Professor für Corporate Design. Burkards Bilder basieren auf sorgfältigen Recherchen und sind Ausdruck jenes Moments, in dem Wesentliches zu einem bestimmten Thema hervortritt. Kurze Texte sind daher integraler Bestandteil der Ausstellung.

Der Fotograf Hans-Jürgen Burkard (*1952 in Lahnstein) im Selbstporträt. Bild: Hans-Jürgen Burkard

Über Jahre hinweg hat Burkhard mit Reporterinnen und Reportern zusammengearbeitet; der gegenseitige Austausch bestimmte dabei das Ergebnis. Auf diese Weise sind unter anderem Reportagen für die Magazine «GEO» und «Stern» entstanden, die weltweit Beachtung fanden und die Hans-Jürgen Burkard zahlreiche renommierte Preise einbrachten.

Er war weltweit in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz

Bereits während des Studiums reiste er nach Alaska und Kanada und verkaufte seine erste Reportage an den «Stern». Seitdem hat der unterdessen Siebzigjährige die ganze Welt gesehen und war in zahlreichen Krisen- und Kriegsgebieten im Einsatz. Was rückblickend erneut Aktualität erhält, ist die Tatsache, dass Burkard nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zehn Jahre in Russland gelebt hat. Neben Fotografien, die auf einer Rundreise durch Deutschland entstanden sind und Liedtexte aufgreifen (daher der Ausstellungstitel «An Tagen wie diesen»), zeigt er nun Bilder aus der instabilen Russischen Föderation der 1990er-Jahre: Aufnahmen, die geradezu explodieren.

Bundesdeutsche Verwerfungen: Maskenball im Swingerclub «Schloss Milkersdorf» nahe der sächsischen Stadt Cottbus, 2015. Bild: Hans-Jürgen Burkard

Burkard macht zwar auch im Deutschland der Gegenwart teils skurrile Verwerfungen sichtbar. Das Bild des «verwaisten» Riesenreichs im Osten ist aber ganz unmittelbar verstörend. Es geht um Armut, Prostitution, Verbrechen, um Orientierungslosigkeit, die sich auch in Machtposen manifestiert. Unbehagen stellt sich ein, wenn Burkard in atmosphärisch aufgeladenen Bildern Menschen nahe heranrückt.

Essensausgabe im St.Petersburger Untersuchungsgefängnis, 1991. Die Gefangenen, hier besonders gefährliche Mitglieder berüchtigter Banden aus St.Petersburg, warten in überfüllten Zellen teilweise jahrelang auf einen Prozess. Bild: Hans-Jürgen Burkard

Schockierende Bilder aus einer Abtreibungsklinik

1992 bekommt er die Information zugespielt, dass in einer Moskauer Leichenhalle, in der sich die Toten schon stapeln, auch noch die Kühlung ausgefallen ist. «Viele Angehörige meldeten sich gar nicht – die Beerdigungen waren teuer geworden», heisst es im Begleittext. Schockierend ist auch das mit Hilfe von Kontaktpersonen heimlich aufgenommene Bild aus einer Klinik, die Abtreibungen vornahm und die so «gewonnenen» Föten für zweifelhafte kosmetische Zwecke teuer verkaufte.

Ostalgie im Thüringer Wald: Erinnerungsstücke an die Volkspolizei bei einer Militaria-Ausstellung 2019. Bild: Hans-Jürgen Burkard

Die im Format grösseren Bilder eines (zuweilen auch merkwürdig anmutenden) Deutschlands kommen bedeutend leichter daher. Dabei sind sie ebenfalls von grosser Dichte und Aussagekraft. Ironie darf aber zum Zuge kommen beim Blick auf das eigene Land, das Burkard neu schätzen gelernt hat. Sein Visum für Russland, das er seit 1989 hatte, ist im April dieses Jahres abgelaufen. «Ich will da auch nicht mehr hin», sagt er angesichts des Krieges gegen die Ukraine – durchaus mit Trauer, da langjährige Freundschaften zu Bruch gegangen sind.

Wie der Glaube an die Demokratie verloren ging

«Viele sind abgehauen, aber der grösste Teil der Bevölkerung unterstützt diesen Krieg. Freunde und Kinder von Freunden schicken mir Propaganda zu. Und das sind intelligente, gebildete Leute, die durch ihre Mehrsprachigkeit auch andere Informationsquellen haben. Ich muss sagen: Ihr müsst euch entscheiden.» Im Rückblick sieht Burkard, wie der Glaube an Demokratie zu Bruch ging, weil der damit erhoffte Wohlstand ausgeblieben ist. «Die Menschen standen vor den Trümmern ihres Lebens, und ‹Demokratie› wurde zum Schimpfwort. Sie sehen sich mit dem Rücken zur Wand.»

Bis 1. Oktober in der Leica Galerie Konstanz. www.leica-galerie-konstanz.de; www.burkard.photo.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen