Alexander Hahn stellt im Kunstmuseum St.Gallen aus

Ausstellung Magier der Medienkunst: Der Rapperswiler Alexander Hahn entführt im Kunstmuseum St.Gallen in eine flimmernde Bilderwelt Mit Fotos, Videos, virtueller Realität, Objekten und Installationen erforscht der Rapperswiler Medienkünstler Alexander Hahn die Grenze zwischen Wirklichkeit und Simulation. Aktuell ist eine Auswahl seiner Werke im Kunstmuseum St.Gallen zu sehen. Corinne Schatz Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Medienkünstler Alexander Hahn vor seinem Werk «Transit of Earth» im Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Er wurde als Magier der Medienkunst bezeichnet und tatsächlich empfängt Alexander Hahn die Besucherinnen und Besucher des Kunstmuseums St.Gallen mit einer rätselhaften Erscheinung. Sobald sie sich der Rampe nähern, die ins Untergeschoss führt, leuchten vor der konkaven Betonwand hoch über ihren Köpfen wie aus dem Nichts das flimmernde Porträt des Künstlers und der Titel der Ausstellung «Memory of Light – Light of Memory» auf. Und schon wird man unweigerlich hineingezogen in eine Wunderkammer voller Geheimnisse und Poesie.

Die Ausstellung des aus Rapperswil stammenden, seit vierzig Jahren vorwiegend in New York lebenden Künstlers umfasst Werke der letzten 25 Jahre sowie einige ganz neue. Einen Schwerpunkt bilden Arbeiten, die ab 2012 nach einem Atelierstipendium in Indien entstanden sind. Ihre Vielfalt breitet das weite mediale und künstlerische Feld aus, das sich Alexander Hahn im Laufe der Jahre erarbeitet hat.

Minutiöse Beobachtungen mit der Kamera

In Fotografie, Video, Computergrafik, virtueller Realität sowie Objekten und Installationen erforscht er stets von neuem die fluide Grenze zwischen Wirklichkeit und Simulation, Wahrnehmung und Imagination. So folgt man fasziniert den extrem verlangsamten Gesten und Augen eines indischen Bettlerknaben, der in die Rolle des flötenspielenden Krishna schlüpft. Und auf einer simulierten Rikschafahrt entführt er uns durch die idyllische Ruinenlandschaft eines Gemäldes aus dem 18. Jahrhundert.

Die Kamera scheint unlösbar mit den Augen dieses minutiös beobachtenden Künstlers verwachsen zu sein. Sie schweift mit ihm hin und her, wechselt den Fokus, folgt einer Spur, einer Struktur, trifft auf ein Sujet, hält an, geht weiter. Sozusagen im Rohzustand kann man seinen Beobachtungen in den «Vignetten» folgen, die im Vortragssaal gezeigt werden. Es sind kurze Videos, die Hahn seit 2008 in den sozialen Medien veröffentlicht, zum Beispiel von einem kleinen weissen Zelt, das vom Wind in einer wilden Performance durch eine New Yorker Strasse getrieben wird oder dem irisierenden Schatten eines Rikschafahrers in New Delhi. In Triptychen erkennt man Personen, die sich im Park vor Hahns New Yorker Atelierfenstern mit Sport und anderem die Zeit vertreiben. Es entspinnt sich ein Theater des Alltags, manchmal von malerischer Schönheit, manchmal von dadaistischer Absurdität oder berührender Tragik.

Eine poetische Ode an das Licht

Alexander Hahn entwickelt sein Werk aus seinem über Jahrzehnte aufgebauten Fundus von Fotografien, Filmen, Klängen und Texten. Dieses persönliche Material verknüpft er inhaltlich und formal mit Inspirationen und Erkenntnissen aus verschiedensten Quellen, von Literatur, Kultur- und Kunstgeschichte bis hin zu Naturwissenschaften und Technikgeschichte.

Beispielhaft tritt dies in seinem neuesten Werk «Transit of Earth» zu Tage, einer wandfüllenden LED-Installation und zugleich poetischen Ode an das Licht. Wie in einer modernen Form von Monatsbildern reist man durch das Jahr, folgt den zwölf Sternzeichen – begleitet von den ihnen zugeordneten Symbolen, Farben und Planeten, die an der stets glühenden Sonne vorbeiziehen. Und man fokussiert in die Lupe, die wie das Pendel einer riesigen Uhr hin und her schwenkt und jeweils im betreffenden Monat aufgenommene Filmsequenzen aus Hahns Archiv zeigt. Unweigerlich wird man mitgerissen in diesen Bilderfluss, der Makrokosmos und Mikrokosmos unlösbar miteinander verwebt.

Hinweis Ausstellung bis 2. April.

