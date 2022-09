Ausstellung «Ich suche immer das Gleichgewicht»: Architekt und Gestalter Hans Bissegger zeigt im Kunstverein Frauenfeld Kunst aus 60 Jahren Der bald 75-Jährige ist seit seinem 15. Lebensjahr künstlerisch tätig. Hauptberuflich war Hans Bissegger, den alle nur HaBi nennen, Architekt und Designer. In der vielfältigen Einzelausstellung sind neben Skulpturen und Malerei auch zahlreiche Skizzenbücher zu sehen. Margrith Pfister-Kübler 08.09.2022, 11.30 Uhr

Hans Bisseggers Skulpturen verleiten zum Schmunzeln. Sie entstehen oft aus Fundstücken und Nebenprodukten seiner Tätigkeit als Architekt und Designer. Bilder: Donato Caspari

HaBi, wie Hans Bissegger in der Abkürzung heisst, empfängt mit blitzenden Augen zum Ausstellungsrundgang. Der Künstler, der hauptberuflich als Architekt und Designer tätig war, stellt im Kunstverein Frauenfeld Arbeiten aus 60 Jahren künstlerischer Tätigkeit aus. Seit seinem 15. Lebensjahr experimentiert er mit Feder, Stift, Pinsel und Kreide, hauptsächlich auf A4-Karten und in Skizzenbüchern. Wo er steht und geht, hält er seine Eindrücke fest: Menschen, Landschaften, Häuser, abstrakte Fantasien. Sein Atelier hat der Künstler kurzerhand in die Ausstellung verlegt. Es ist nach Absprache geöffnet.

Hans Bissegger stellt auch seine Skizzenbücher aus.

Zögernd lässt sich Hans Bissegger, der am 9. Oktober seinen 75. Geburtstag feiert, Haltungen, Werte, persönliche Einstellungen und Lebenserfahrungen entlocken. «Ich suche immer das Gleichgewicht», antwortet Hans Bissegger. Dann führt er zu seinen Werken und das wird eine Offenbarung. «Mit diesem Bild in der Arbeitsmappe habe ich mich mit knapp 21 Jahren beim Architekten und Künstler Max Bill beworben. Bill hat mich angeschaut und sagte: Am Montag können sie anfangen.» Mit einem amüsierten Schmunzeln blickt HaBi zurück auf das Bewerbungsgespräch sowie die spontane Anstellung.

Hans Bisseggers randvolle Kreativbox.

In der Ausstellung ist Hans Bisseggers Kreativbox zu sehen – ein uralter Karteikasten. Darin bewahrt er Karten auf, auf welchen er Informationen, Erlebnisse und Gefühle festgehalten hat. Ein wichtiges Thema in seiner Kunst ist das Wasser. Manche Werke sind kleinteilig und setzen sich aus zahlreichen Einzelbildern zusammen. Hans Bisseggers Skulpturen, die häufig aus Fundstücken oder Nebenprodukten seiner gestalterischen Tätigkeit bestehen, verleiten zum Schmunzeln, zum Beispiel der freche Gaul. Skulpturen für den öffentlichen Raum sind im Kleinformat zu sehen, Sie sind vom Vorbild Max Bill beeinflusst.

Kunst, die für den öffentlichen Raum entstanden ist, ist als Modell im Kleinformat zu sehen.

Zu Hans Bisseggers weiteren Vorbildern zählen neben dem Künstler Paul Klee Gestalter Willi Guhl, Designerin Eileen Gray und die Architekten Peter Zumthor und Martin Heller, Organisator der Expo 02. Wichtig sind Bissegger gute, einfache Formen, die ökologisch gut vertretbar und sinnvoll nutzbar sind. Er sagt:

«Ich fühle mich keinem Stil, aber dem Handwerk und der Kunst verpflichtet.»

Er gehört zu den Rettern des Eisenwerks

Die Probe aufs Exempel in der Kunst, Architektur und auch in der Politik hat Hans Bissegger immer wieder gemacht. So hat er zusammen mit einer Gruppe das Projekt Genossenschaft Eisenwerk entworfen, entwickelt und realisiert: Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit unter einem Dach in der ehemaligen Firma Martini Tanner, wo Schrauben, Muttern und Nieten gestanzt wurden. Als 1983 der Abbruch drohte, haben die idealistischen Köpfe der politischen Gruppierung «Chrampfe + Hirne» die Genossenschaft Eisenwerk gegründet und das Eisenwerk von der Luzerner Firma Von Moos Stahl gekauft. Hans Bissegger war eines der Zugpferde und Gemeinderat der Gruppierung. 1999 hat er die Genossenschaft Werkplatz aus der Taufe gehoben mit vielen Ateliers und kreativen Arbeitsräumen.

Hans Bissegger hat sein Atelier in den Kunstverein Frauenfeld verlegt. Es ist nach Absprache geöffnet.

Hans Bissegger schwärmt vom Wandern und der Kunstvermittlung sowie der Mitarbeit im Kunstverein Frauenfeld, den er während zehn Jahre präsidierte. Am Schluss meinte er zur Frage, ob er noch Illusionen habe: «Ich wurde geboren, um zu sterben und dazwischen versuche ich, so gut wie möglich zu leben.» Und wie ist es mit dem Glauben an die Qualität der Kunst in der aktuell schwierigen Zeit? HaBi setzt eine Gemischtes-Gefühl-Miene auf: «Die Zeit ist immer mehr oder weniger schwierig.»

Ausstellung «Werkschau», 60 Jahre Zeichnen, Malen und Gestalten, im Bernerhaus, Kunstverein Frauenfeld, bis 9. Oktober. «Kunst und Musik» mit Max Lässer und Markus Flückiger am 16. September, 19 Uhr, Reservation via E-Mail notwendig.