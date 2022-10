Arboner Galerie zeigt Werke des Fotografen Roland Iselin

Ausstellung «Ich fotografiere Menschen so, wie sie sich nicht gefallen»: Arboner Galerie zeigt Werke des Thurgauer Fotografen Roland Iselin Kühl, distanziert und dann doch wieder ganz intim, so sind die Werke des Thurgauer Fotografen Roland Iselin. Die Galerie Bleisch in Arbon richtet dem Kreuzlinger eine umfassende Ausstellung aus. Wer die Bilder bestaunen will, kann dies bis zum 29. Oktober tun. Dieter Langhart Jetzt kommentieren 07.10.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer Fotograf Roland Iselin. Bild: Benjamin Manser

Dieser Fotograf macht es dem Betrachter nicht leicht. Was nach alltäglichen Aufnahmen aussieht, sind sehr bewusste Studien des Menschen, seines Gesichtes, seines Umfelds. Seit seiner Kindheit hat den 1958 in Kreuzlingen geborenen Roland Iselin die Fotografie fasziniert, auch der Film. Er holt seine Motive, seine Menschen aus der Realität heraus, quasi dokumentarisch, und immer wieder inszeniert er sie auch. «Dokumentieren bedeutet stets auch inszenieren», sagt er im Gespräch, denn das Bild habe wenig mit der Realität zu tun, es sei «nur ein Moment aus ihrem Leben». Eben: eine Momentaufnahme.

«Mich interessiert die Gesellschaft als Ganzes»

Sieben sehr unterschiedliche Projekte Iselins zeigt Adrian Bleisch in einer Einzelausstellung. Sie kennen einander gut, nicht nur durch Ausstellungen – Künstler und Galerist haben über die Jahre eine enge Beziehung, ein Vertrauen aufgebaut. Iselin wählt sehr unterschiedliche Zugänge zu seiner Kunst: manchmal kühl und distanziert, dann wieder sehr intim. «Ich will meine Ideen umsetzen, nicht den Leuten gerecht werden», sagt er im Gespräch. Er könne auch nicht in die Seele der Menschen blicken, die er fotografiere. An Festen würden die Rollen sichtbar, die Leute einnehmen – eminent in der lange vor den sozialen Medien entstandenen Langzeitstudie ­­­«If you close the door, the night could last forever» in Zürich, wo er wohnt. Iselin sagt: «Wir sind und verhalten uns ganz anders, je nach Situation und Rolle.»

Die Werke von Fotograf Roland Iselin sind bis Ende Oktober in der Galerie Bleisch ausgestellt. Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin Bild: Roland Iselin

Bevor er Fotografie in Zürich studierte, hat der eifrige Kinogänger Psychologie, Soziologie, Ethnologie belegt und einige Jahre im Sozialbereich gearbeitet – dennoch hätten diese Erfahrungen keinen Einfluss auf seine Aufnahmen, sagt er: «Mich interessiert die Gesellschaft als Ganzes.» Von ihr zeugen auch die Aufnahmen der «Members»: Vereinsmitglieder, bei denen er sich angemeldet hat, haben sich für ihn herausgeputzt. «Ich fotografiere Menschen oft so, wie sich nicht gefallen, sie erwarten andere Aufnahmen.»

Fehler in den Aufnahmen sind willkommen

Die Aufnahmen für die «Subway Series» Ende der 90er-Jahre – eine Hommage auch an Walker Evans – hat er heimlich gemacht: «Ich bin nächtelang U-Bahn gefahren und habe schlafende Menschen fotografiert.» Manche Leute für die Porträts von der «Motorenstrasse 14» kannte er, und auch die Protagonisten für die jüngste, im Studio entstandene Serie «Fluide Porträts» waren ihm vertraut. Es sind intime Langzeitbelichtungen zwischen 6 und 30 Sekunden – scharf sind sie dennoch dank Blitzlicht. Die Idee der «doppelten Köpfe» kam Iselin während eines Aufenthalts in Nordirland – just als Covid zuschlug. «Fehler in meinen Aufnahmen sind willkommen», sagt er. Sie gäben seinen Bildern oft etwas Surrealistisches.

Immer wieder haben der Fotograf und der Galerist zusammengearbeitet, doch diesmal wünschte sich Iselin, seine ganze Schaffenszeit seit 1993 in Bezug auf seine Porträts zeigen zu können, von den vor Ort entstandenen Aufnahmen bis zu den experimentellen, die sie im Studio entstanden. Roland Iselin selbst hat längst eine Spur in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur hinterlassen, die manche seiner Werke angekauft hat. Er fügt hinzu: «Ich gehe oft mit meinen Klassen ins Fotozentrum.» Und: «Das Kunstmuseum Thurgau hat einige meiner Bilder gekauft und gezeigt.»

Roland Iselin: Portraits 1993–2021. Galerie Adrian Bleisch Arbon, bis 29.10. Mi–Fr 16–18, Sa 13–17 Uhr. www.galeriebleisch.ch, www.rolandiselin.org

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen