Cup of Color mit Ausstellung im Haus zur Ameise in St.Gallen

Ausstellung Hoffnung schaffen durch die Kraft der Bilder: Ein Projekt von Künstlern aus aller Welt im Haus zur Ameise in St.Gallen «You are not forgotten» heisst das Projekt der Kunstorganisation Cup of Color, bei dem Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt mitgewirkt haben. Die Werke werden dieses Wochenende im Haus zur Ameise in St.Gallen ausgestellt. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Damon und Rahel Lam und Tobias Weinhold von Cup of Color halten das Magazin mit den Werken der Künstlerinnen und Künstler in den Händen. Bild: Reto Martin

170 Künstlerinnen und Künstler aus 68 verschiedenen Ländern und Kulturen haben 180 Werke kreiert. Dahinter verbergen sich 20 Geschichten zum Thema Hoffnung. Die Schweizer Kunstorganisation Cup of Color stellt am Freitag und Samstag im Haus zur Ameise in St.Gallen ihr Projekt «Story 3x3» und das daraus entstandene Magazin «You are not forgotten» vor.

Ausstellung «You are not forgotten»

Rahel Lam ist Kreativdirektorin bei Cup of Color. Bild: Reto Martin

An einer Geschichte haben neun verschiedene Künstlerinnen und Künstler mitgearbeitet und je ein Bild dazu gemalt. «Damon hatte die Idee, die Bilder weiterzugeben und so die Erzählung zu spinnen», sagt Rahel Lam, Kreativdirektorin bei Cup of Color. Werk Nummer eins markiert den Start der Geschichte, der zweite Kunstschaffende entwickelt die Geschichte anhand dieses Bildes weiter und so zieht sich das durch bis zu Bild Nummer neun. «Diese Art von Storytelling hat unser Team so berührt, dass 19 weitere Erzählungen rund um das Thema Hoffnung entstanden sind.»

Ein Projekt – entstanden während des Lockdowns

Rahel Lam gründete gemeinsam mit ihrem Mann Damon Lam die Kunstorganisation Cup of Color. Diese bringt Menschen, die unter herausfordernden Umständen leben, zusammen und gestaltet mit ihnen Wandbilder – die Vision: Hoffnungsbilder schaffen. Rahel und Damon Lam leben mit ihren drei Kindern in Speicherschwendi.

Neun Bilder von neun verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern ergeben eine Geschichte. Bild: Reto Martin

Die Idee zum Projekt «Story 3x3» ist an Weihnachten 2020 entstanden. «Zum einen waren die Einschränkungen wegen Corona spürbar und zum anderen erhielten wir Nachrichten von Freunden aus Indien und Hongkong, die ins Gefängnis mussten, weil in diesen Ländern gerade viele Menschenrechtsverletzungen passierten», sagt Rahel Lam. «Wir haben uns überlegt: Was wollen wir den Menschen für das Jahr 2021 mitgeben?» Die Antwort: «You are not forgotten» – «du bist nicht vergessen».

Verschiedene Kulturen werden eins

Damon Lam ist künstlerischer Leiter bei Cup of Color. Bild: Reto Martin

Die Bilder haben weite Wege hinter sich gebracht: Die Erzählung «Hope Without Borders» ist von Israel nach Hongkong und von da aus nach Bangladesch, weiter nach Bolivien und Mexiko, Indonesien, Kambodscha und Österreich gereist und schliesslich in Vietnam gelandet. «Wenn so viele Menschen an einer Geschichte arbeiten, müssen sie einander und die Bedeutung der Bilder verstehen», sagt Damon Lam. Durch die verschiedenen Kulturen sei das nicht immer ganz einfach. Doch: «Egal, wo du herkommst, kannst du mit Menschen aus anderen Ländern eine Geschichte schreiben», sagt Rahel Lam.

170 Künstlerinnen und Künstler aus 68 verschiedenen Ländern haben beim Projekt mitgewirkt. Bild: Reto Martin

Eine Geschichte für ein Kind

Die französische Künstlerin Angela Neiman hat zur Geschichte «Rope Of Hope» das erste Bild gemalt. Es zeigt ihren Sohn, der im Rollstuhl sitzt und nach einem Seil greift. «Das vierte Bild zu dieser Geschichte wurde von einer Künstlerin aus Hongkong kreiert. Als Angela dieses Bild ihrem Mann zeigte, hatte dieser Tränen in den Augen und sagte: ‹Genau so sieht mein Sohn aus, wenn er in seiner Wohlfühlstellung ist›», erzählt Rahel Lam. Auf Bild vier ist ein Junge zu sehen, der auf dem Boden kniet. «Das hat mich unglaublich berührt. Für dieses Kind ging die Geschichte um die Welt.»

Bild: PD

«Die Bilder wurden von Kunstschaffenden gemalt, die wissen, was Leid bedeutet und was es heisst, die Hoffnung zu verlieren.» Was gibt Rahel und Damon Lam Hoffnung? «Mein Glaube gibt mir Hoffnung. Das Wissen, dass ich die Welt nicht verändern muss. Damon hat gesagt: ‹Hoffnung ist da, wenn wir leben.› Das finde ich treffend», sagt Rahel Lam. «Hoffnung kommt auf, wenn wir kein Licht sehen. Das Wissen, dass die Sehnsucht danach noch da ist – in dem liegt die Hoffnung», sagt Damon Lam.

Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sollen mit dem Bewusstsein «You are not forgotten» aus dem Haus zur Ameise gehen, sagt Damon Lam. Seine Frau Rahel ergänzt:

«Ich hoffe, dass sich die Leute die Bilder zu ihren eigenen machen. Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach und trotzdem: Inmitten von all dem entstehen Wunder. Wir brauchen Bilder, die uns Kraft geben.»

