Ausstellung Heilige Nacht im Miniaturformat: Das Museum Appenzell zeigt Papierkrippen des St.Galler Lyrikers Ivo Ledergerber In Grappa- und Zigarrenkisten inszeniert Ivo Ledergerber seit mehr als 20 Jahren filigrane Weihnachtsszenen, auch mit Bezug zur Gegenwart. Seine Papierkrippen sind derzeit im Museum Appenzell zu bestaunen – zusammen mit Christbaumschmuck und Weihnachtskrippen aus aller Welt. Jetzt kommentieren 09.12.2022, 17.00 Uhr

Das Weihnachtswunder in einer schlichten Metallkiste für Neapolitaner Waffeln: Ivo Ledergerber fertigt seit mehr als 20 Jahren solche Papierkrippen, wie sie vor allem in Tschechien eine lange Tradition haben. Bild: Donato Caspari

Wie winzige Bühnenbilder sehen die Exponate aus, die derzeit im Museum Appenzell zwischen Christbaumschmuck und einer Sammlung von Weihnachtskrippen aus aller Welt zu bestaunen sind: Modelle für ein Theaterstück mit reichlich Personal, Ausstattung und Statisten. In geduldiger Feinarbeit und mit viel Fingerspitzengefühl hat Ivo Ledergerber sie von bedruckten Papierbögen ausgeschnitten, teilweise übermalt und perspektivisch wirkungsvoll in aufgeklappten Kistchen arrangiert.

Die Szenen sind vertraut, Kernstück der Weihnachtskultur: Jesus, das neugeborene Kind in der Krippe im Stall zu Bethlehem, umringt von Maria und Josef, Ochs und Esel, Hirten mit ihren Schafen. Eine Etage höher oder als Wächter im Hintergrund schweben Engel.

Ein winziges Kistchen genügt: Der St.Galler Lyriker und pensionierte Mittelschullehrer Ivo Ledergerber baut darin perspektivisch reizvolle Krippenszenen.

Wimmelbilder in Zigarren- und Grappakisten

1996 entdeckte der St.Galler Lyriker und Verleger solche Papierkrippen in Tschechien, wo sie eine lange Tradition haben; vor Erfindung des Steindrucks waren es handgemalte, von namhaften Künstlern geschaffene Unikate. Ivo Ledergerber kaufte seine ersten Ausschneidebögen und begann selbst mit dem Krippenbau – zunächst für den Hausgebrauch und als Geschenk für seine erwachsenen Töchter. Bis heute hat ihn die Inszenierung der dreidimensionalen weihnachtlichen Wimmelbilder in Zigarren- und Grappakisten, Metalldosen und kleinen Holzkästchen nicht losgelassen.

«Wer auf der Flucht ist, braucht viele Engel»: Mit dieser Krippe aus dem Jahr 2022 stellt Ivo Ledergerber die Weihnachtserzählung in den Kontext heutiger Migrationsschicksale.

Für die Ausstellung «Fröhliche Weihnachten» im Museum Appenzell entstanden 2022 mehrere neue Papierkrippen – einigen ist der Gegenwartsbezug deutlich anzusehen. Da ist etwa die Heilige Familie zwischen Gitterstäben auf der Flucht: Dieses Kästchen ist seitlich geöffnet, wie ein Klappaltar, im linken Flügel wachen Engel und Soldaten. «Wer auf der Flucht ist, braucht viele Engel», hat Ivo Ledergerber die Krippe betitelt. Eine andere legt den Text des Beatles-Songs «Eleanor Rigby» über eine von Wanderern bevölkerte Alpsteinlandschaft, in deren Mitte Maria weltvergessen mit dem Kind thront. «Woher nur kommen all die einsamen Leute?», fragt diese Krippe in unsere Zeit.

Jesus und Maria im Alpstein: «Woher nur kommen all die einsamen Leute?», fragt Ivo Ledergerber mit seiner 2022 entstandenen Papierkrippe.

Die meisten Exponate aber, auch jene aus der grossen Sammlung der Gossauerin Madeleine Kissling, die im Museum Appenzell parallel zu Ivo Ledergerbers Papierkunstwerken gezeigt werden, erinnern an Zeiten, als Krippen mit ihrem bunten Figurenarsenal Einzug in die häuslichen Wohnstuben hielten. Zum einen, weil sie im Zuge der Aufklärung als vermeintlich «barocker Frömmigkeitskitsch» in Kirchen verboten waren, zum anderen, weil sie im Zuge der seriellen Fertigung für alle Schichten erschwinglich wurden. Oder man schnitzte, bastelte, modellierte sie mit Liebe zum Detail.

Teil der populären Festkultur

Die Ausstellung fächert die Kulturgeschichte der Weihnachtskrippen und anderer Festtagsdekorationen sinnlich auf. Kurze Einführungstexte helfen bei der Einordnung der Objekte – und diese wecken als Teil der populären Festkultur Erinnerungen und weihnachtliche Vorfreude. «Krippen sprechen zum Herzen, sie sind Ausdruck eines kindlichen, emotionalen Glaubens», sagt Ivo Ledergerber, «das war historisch nicht immer erwünscht.»

Er selbst fertigte schon als Knabe Figuren aus Ton und baute Lehmkrippen; bis vor wenigen Jahren stellte er seine unterdessen verkaufte Sammlung an Santons, handbemalten Terrakottafiguren aus der Provence, ins Fenster seiner Parterrewohnung in St.Fiden, zum Vorbeigehen und Staunen über die Weihnachtsfreude einer kleinen Welt für sich.

Sonntag, 11.12., 15 Uhr, Museum Appenzell: Führung durch die Ausstellung in Begleitung von Ivo Ledergerber.

