AUSSTELLUNG Das Licht als Pinsel: Heliozentrische Weltbilder im St.Galler Architekturforum Ostschweiz Das Künstlerduo Rita Kappenthuler und Nathan Federer waren zusammen in Island. Mit der Camera obscura haben sie vierundzwanzig Sonnenstände eingefangen. Die Exponate sind aus einer Mischung von Kunstperformance und naturwissenschaftlicher Exkursion entstanden. Andrin Uetz Jetzt kommentieren 27.03.2023, 12.00 Uhr

Rita Kappenthuler und Nathan Federer arbeiten seit sechs Jahren künstlerisch zusammen. Jetzt stellen sie gemeinsam im Architekturforum Ostschweiz in St.Gallen aus. Bild: Marius Eckert

Eine Bildstrecke zieht sich der Länge nach durch den hellen Ausstellungsraum des Lagerhauses. Eingespannt zwischen zwei unscheinbare Leisten reihen sich vierundzwanzig grosse Fotobögen aneinander. Ein schwarzer Punkt ist in jeden dieser Bögen gebrannt: die Sonne – aufgenommen mit der Camera obscura, jeweils acht Sekunden blendendes Licht, zu jeder Stunde des Tages im Sommer 2022 am Polarkreis in Island. Wie archäologische Exponate ergänzen in Aluminium gegossene Fundstücke die Szenerie.

Das Duo Rita Kappenthuler und Nathan Federer konnten dank eines Werkbeitrags des Amt für Kultur der Stadt St.Gallen auf dem Land- und Wasserweg zur ebenso faszinierenden wie garstigen Insel im Atlantik reisen. Rita Kappenthuler (Jahrgang 1973) und Nathan Federer (Jahrgang 1992) kennen sich durch die Arbeit in der Kunstgiesserei im Sitterwerk St.Gallen. 2017 begannen sie gemeinsam bei einem Aufenthalt in Sizilien mit selbstgebauten Lochkameras zu arbeiten.

Die Welt als weisser Schatten

Die Bilder des Duos sind alle Unikate, und alle bleiben im rohen Zustand des Negativs. «Ein befreundeter Fotograf hat die Bilder für uns einmal als Positive abgezogen. Aber wir haben gemerkt, dass das nicht das ist, was wir suchen. Uns interessiert es, das Licht wie einen Pinsel in der Malerei zu verwenden. Alle Bilder haben etwas Rohes und lassen sich auch nicht wiederholen», erklärt Rita Kappenthuler die Arbeitsweise. Federer ergänzt:

«Wenn Sie schöne Bilder aus Island sehen wollen, dann finden Sie die auf Instagram. Die Landschaft, Häuser und Felsen verschwinden bei uns als weisse Flächen und sind nur als Kontrast zum dunklen Licht erahnbar. Das vom Menschen Gemachte bleibt nichtig.»

24 Sonnenstände auf Island, mit der Lochkamera eingefangen. Bild: Marius Eckert

In einer Mischung aus Kunstperformance und naturwissenschaftlicher Exkursion fangen Kappenthuler und Federer vierundzwanzig Sonnenstände ein. Das ist beim wechselhaften Wetter in Island gar nicht so einfach. Die Aufnahme für zehn Uhr abends gelingt ihnen erst am Tag vor der Abreise. Winkel müssen berechnet werden, der «Balg», ihre faltbare Lochkamera für Grossformate, wird aufs Auto geladen, am berechneten Standort aufgebaut, justiert. Jedes Bild wird in Dunkelkammern sofort entwickelt. Es geht den beiden um die Direktheit des Mediums, auch als Gegenbewegung zur Bilderflut unserer digitalen Gegenwart.

Die Sonne malt schwarz

«Natürlich sind wir auch fasziniert von der Rauheit der isländischen Natur, von diesen enormen Gegensätzen und Naturgewalten, etwa wenn Gletscher und Vulkane gleich nebeneinander koexistieren», schwärmt Nathan Federer, «aber die Hauptprotagonistin unserer Arbeit ist die Sonne.» Kappenthuler steht vor dem Bild, welches mit einem schlichten Punkt den Tiefstand der Sonne um ein Uhr nachts anzeigt, und bemerkt: «Es gibt diesen Kippmoment, kurz wird es kühl, und dann merkst Du, dass die Sonne wieder aufgeht, die Vögel fangen zu zwitschern an, der Körper erwacht. Später entwickelst du das Foto, siehst einen kleinen schwarzen Punkt auf dem grossen Fotopapier, und denkst dir: War es das?»

Auf poetische Weise gelingt es Kappenthuler Federer mit einfachen Mitteln das existenzialistische Moment der Sonne einzufangen. Am Sonntag, den 26. März, 16 Uhr, liest passend dazu die Schauspielerin Diana Dengler aus dem Monolog «Sonne, los jetzt» von Elfriede Jelinek.

Bis 2. April; Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, Architekturforum Ostschweiz (St.Gallen, Davidstr. 40)