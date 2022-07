Ausstellung «Ausgestopfte Juden?»: Eine neue Ausstellung in Hohenems stellt Geschichte, Gegenwart und Zukunft jüdischer Museen zur Diskussion Was ist jüdisch? Wie ist jüdisch? Und welche Rolle spielen jüdische Museen für die Gesellschaft? Diesen Fragen geht die Ausstellung mit dem provokanten Titel «Ausgestopfte Juden?» im Jüdischen Museum Hohenems nach. Urs Bader Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Diese Leuchtreklame bildet das Titelsujet der Ausstellung «Ausgestopfte Juden?» im Jüdischen Museum Hohenems. Es ist eine Reproduktion, die mit Genehmigung des Capital Jewish Museum Washington angefertigt wurde. Bild: Dietmar Walser

Museen, insbesondere ethnografische, bilden die Welt nicht nur ab. Durch ihre Sammel- und Ausstellungstätigkeit erschaffen sie diese auch, indem sie der ­Öffentlichkeit ein ganz bestimmtes Bild dieser Welt präsentieren. Dieses Bild hängt ab von den Menschen, die die ­Museen führen und die ihrerseits geprägt sind von den ­gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Gegebenheiten und Diskursen. Weil diese sich verändern, müssen auch die Museen ihre Tätigkeit immer wieder zur Diskussion stellen.

Die Selbstdarstellung hinterfragen, das macht zurzeit das Jüdische Museum in Hohenems, eines von über 120 weltweit, mit der kleinen, besuchenswerten Ausstellung «Ausgestopfte Juden? Geschichte, Gegenwart und Zukunft Jüdischer Museen». Der Titel, den sich wohl nur ein jüdisches Museum er­lauben kann, ist erklärungsbedürftig, führt aber mitten in die Thematik. Bei der Gründung eines jüdischen Museums und der Diskussion, was ein solches denn zeigen solle, fragte der ­damalige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien schonungslos, ob Jüdinnen und Juden dort «wie ausgestopfte Indianer» bestaunt werden sollen, wie in der Ausstellung erklärt wird.

Blick in die Ausstellung: Die Figuren zur Rechten tragen traditionelle jüdische Gewänder. Bild: Dietmar Walser

Er problematisierte damit die Reduzierung des Jüdischen auf einen Museumsgegenstand, stellte aber auch die damals noch übliche unreflektierte Zurschaustellung und Betrachtung von «völkerkundlichen» Objekten in Frage. Zudem verwahrte er sich dagegen, als «Anderer» konstruiert und musealisiert zu werden, und kritisierte die Vorstellung der Mehrheitsgesellschaft, Judentum habe nach 1945 in Europa keine Gegenwart mehr.

Die Erfahrung des Völkermords

Die Frage nach der Musealisierung stand für jüdische Museen nach 1945 in einem neuen, besonderen Kontext. Sie dürften sich oft in der Pflicht gesehen haben, die in Europa weit­gehend zerstörte jüdische Lebenswelt, so gut es eben noch ging, durch Artefakte aller Art zu rekonstruieren und zu tradieren – auch als Akt der Selbstvergewisserung und der Selbstbehauptung. Hinzu kam die schwierige Darstellung der Erfahrung des nationalsozialistischen Völkermordes an den europäischen Juden.

Nur das Fest hat eine lange Tradition: Flasche für das Purimfest, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf dem Markt auftauchte, mit stereotyp aufgemalten jüdischen Musikanten und schlecht nachempfundenen hebräischen Schriftzeichen. Bild: Dietmar Walser

Es ging dabei darum, einerseits der Massenhaftigkeit der Shoah und andererseits der Individualität der Opfer gerecht zu werden, wie es in der Ausstellung heisst. Deshalb werde in jüdischen Museen dabei häufig mit «gestalterischen Metaphern der Überwältigung» gearbeitet, «die auf das Empfinden der Unvergleichbarkeit und Unbeschreiblichkeit der Gräuel der Massenvernichtung reagieren sollen». Thematisiert wird Letzteres unter der Überschrift «Die jüdische Erfahrung». Andere Überschriften lauten etwa: «Was ist jüdisch?», «Wie ist jüdisch?», «Der Ursprung des Jüdischen in der Antike» oder «Referenzpunkt Israel». Kleine Schrifttafeln führen jeweils ins Thema ein, in Vitrinen und an den Wänden finden sich Artefakte, die es «illustrieren»: kultische Objekte, Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Bilder, Stiche, archäologische Objekte, Modelle, Schriftstücke.

Die jüdische Frau wurde lange ignoriert

Eine Rabbiner-Handpuppe. Bild: Dietmar Walser

Eines wird klar: Das «Jüdische» ist alles andere als einheitlich, auch wenn gerade jüdische Museen das Bild von einer homogenen Gemeinschaft verbreiteten, etwa durch normierend wirkende Illustrationen zu jü­dischen Feier- und Festtagen, etwa Bilder einer idealisierten und klischierten Sabbat-Stube. Unter der Überschrift «Wie ist jüdisch?» heisst es dazu, die Museen suggerierten damit «die Existenz einer überzeitlichen und überregionalen jüdischen Praxis, die von historischen und gesamtgesellschaftlichen Kontexten und Entwicklungen losgelöst ist». Ein Abgleichen mit Lebensrealitäten geschehe nur zögerlich.

Das galt etwa auch für das Thema «Die jüdische Frau», die in den Museen lange nicht gegenwärtig war – einzelne bekannte Salonièren oder Schauspielerinnen ausgenommen –, obwohl sie jahrhundertelang die tragende Rolle als Ernährerin der Familie gespielt habe.

Die Ausstellung stellt denn auch Fragen zur Zukunft der jüdischen Museen: Welche Umstände behindern ihre Weiterentwicklung? Inwieweit müssen auch sie sich von ihrer traditionellen Rolle als Vermittler par­tikularer Kulturgeschichten ­lösen, um gesellschaftspolitisch relevant zu bleiben? Eine mögliche Antwort wird unter der Überschrift «Zwischen Partikularismus und Universalismus» thematisiert: Einzelne Museen stellen zur Diskussion, inwieweit sich Jüdisches als Folie für die Erfahrungen anderer Minderheiten eignet.

«Ausgestopfte Juden? Geschichte, Gegenwart und Zukunft Jüdischer Museen» im Jüdischen Museum Hohenems, bis 19. März 2023.

