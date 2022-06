Ausstellung Auf Pirsch im Atelier: In der Kunsthalle Arbon begegnen sich Jagd und Kunst Die Künstlerin Ilona Ruegg kombiniert für ihre Installationen in Arbon Einbauten aus ihrem Zürcher Atelier mit Bestandteilen eines Jägerhochstands. Das Resultat sind Werke im Schwebezustand, ebenso rätselhaft wie vielschichtig. Christina Genova Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Eine Behausung, die kaum Schutz bietet: Ilona Rueggs Installation «Anomalie» in der Kunsthalle Arbon. Bild: Christina Genova

Eine prekäre Behausung für Geflüchtete, die Hütte von Obdachlosen, ein Bauteillager? Die rätselhafte Konstruktion in der Kunsthalle Arbon irritiert, weil sie sich einer eindeutigen Zuordnung entzieht.

Der Schutz, den die Installation der Zürcher Künstlerin Ilona Ruegg auf den ersten Blick verspricht, erweist sich als Illusion: Denn das Gebilde ist gegen alle Seiten hin offen.

Künstlerin Ilona Ruegg. Bild: Martin Bischof

Fast hätte die 73-Jährige, deren letzte Einzelausstellung 2012 im Kunstzeughaus Rapperswil zu sehen war, ihre Präsentation in Arbon abgesagt. Denn sie fiel zeitlich mit dem Auszug aus ihrem Atelier in der Roten Fabrik in Zürich zusammen.

Jagdhochstand mit Tarnkappe

Doch Ruegg entschloss sich, aus der Not eine Tugend zu machen und das zu tun, was schon seit langem zu ihrer künstlerischen Praxis gehört: Dinge vorübergehend aus ihrer angestammten Umgebung zu entfernen und in einen anderen Kontext zu überführen. Diese Vorgehensweise ist nicht nur überaus zeitgemäss, weil ressourcenschonend, sondern eröffnet auch andere überraschende Sichtweisen auf das Gewohnte.

Die Künstlerin brachte die Holzeinbauten aus ihrem Atelier in die Kunsthalle – ihr «Zwischenatelier», denn einen neuen Arbeitsort hat sie noch nicht gefunden. Ihre einstige Arbeitsplattform verschränkte sie mit den Elementen einer früheren Arbeit – der Installation «Schonzeit». Sie besteht aus einem Jagdhochstand, der ursprünglich im Jagdrevier von Rüdlingen bei Schaffhausen stand.

Rüegg lieh ihn sich von den Jägern aus und versah ihn mit einer anthrazitfarben schimmernden Stealth-Beschichtung. Diese sogenannte Tarnkappentechnik wird vor allem im militärischen Bereich zum Beispiel bei Bombern oder U-Booten eingesetzt, um die Ortung mittels Radar zu erschweren.

Unter dem Radar durch und gleichzeitig alle Aufmerksamkeit auf sich ziehend: die Installation «Anomalie». Bild: Christina Genova

Für die Ausstellung in Arbon zerlegte die Künstlerin den Jagdhochstand in seine Einzelteile: Boden, Dach, Seitenwände und vier Sockelplatten. Sie dekonstruiert damit nicht nur das Gebäude an sich, sondern auch, wofür es steht: die Hoheit des Menschen über das Tier und die Gewalt, die vom Jäger ausgeübt wird. Zwei geschützte Orte – das Atelier und der Jagdhochstand – werden offen einsehbar, aus ihren Versatzstücken entsteht etwas Neues: «Die Behausung bildet einen Ort, der ein Anderswo miteinbezieht», sagt die Künstlerin. «Anomalie» lautet der Titel der ortsspezifischen Arbeit, die sich passgenau in die Kunsthalle einfügt.

Manche Bauteile versah Ilona Ruegg mit einem Überzug aus Alufolie. Die ganze Installation ist demnach ein Widerspruch in sich: Die silbern glänzende Folie zieht all jene Aufmerksamkeit auf sich, welche die Tarnbeschichtung von sich ab ablenken möchte.

(Noch) nicht am Ort ihrer Bestimmung

Die Installation «Lager» war früher eine Regalkonstruktion mit Liegefläche in Ilona Rueggs Atelier. Bild: Ladina Bischof

Die zweite Installation in der Kunsthalle hängt direkt über dem Kellerabgang, was zusammen mit dem Werktitel «Lager» beunruhigende Assoziationen hervorruft. Denn wer weiss, was dort unten verborgen liegt. Diese zweite Einbaute aus Ilona Rueggs Atelier besteht aus einer Regalkonstruktion mit Liegefläche. Damit verbunden ist ein Schrank, den die Künstlerin ebenfalls komplett mit Alufolie überzogen hat. Die Art der Konstruktion von «Lager» lässt an rudimentäre Schlafgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete bis hin zu Lagern der NS-Zeit oder den sowjetischen Gulags denken.

Die Serie «Undelivered» entstand während eines Atelieraufenthalts in der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen. Bild: Ladina Bischof

Ergänzt wird die Ausstellung durch vier grossformatige Papierarbeiten, die an Briefumschläge erinnern. Sie entstanden vor drei Jahren während eines Atelieraufenthalts in der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen. Ihr Titel «Undelivered» verweist darauf, dass diese Briefe nie ihr Ziel erreicht haben. Sie befinden sich ebenso in einem Schwebezustand wie Ilona Rueggs Installationen, sie sind (noch) nicht am Ort ihrer Bestimmung angekommen.

Bis 10. Juli, öffentliche Führung Samstag, 2. Juli, 16 Uhr. Im Obergeschoss sind Arbeiten des Filmemachers und Teilchenphysikers James Beacham zu sehen.

