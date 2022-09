Ausstellung 50 Schattierungen von Braun: In der Kunsthalle Arbon gibt es Papier und Karton im Überfluss Die Zürcher Künstlerin Ana Strika hat in der Kunsthalle Arbon mit «Taktzeit» ihre bisher grösste Installation realisiert. Sie wird alle Materialien, die sie dafür verwendet hat, wiederverwerten. Christina Genova Jetzt kommentieren 21.09.2022, 18.46 Uhr

Ana Strika hat drei Wochen in den Aufbau ihrer Installation «Taktzeit» in der Kunsthalle Arbon investiert. Bild: Bettina Diel

Karton: gerollt, geklebt und in Streifen. Papierschnipsel, nach Farbe und Form sortiert. Äste, Bambusstecken, gesägte Holzstücke, bemalt oder roh, dicht aneinandergereiht. All dies ist ausgelegt auf schmalen, tischähnlichen Bahnen aus Holzlatten. In der Kunsthalle Arbon, wo einst Blechpressteile für Schubkarren und Gartenmöbel gefertigt wurden, scheint wieder die Fabrikarbeit eingekehrt zu sein. Es sieht so aus, als ob die Angestellten nur kurz ihr Fliessband verlassen hätten.

Dieser Eindruck wird unterstrichen durch den Ausstellungstitel «Taktzeit». Der Begriff bezeichnet die Zeit, die man innerhalb der industriellen Produktion für einen Arbeitsschritt benötigt.

Was auf den ersten Blick wie eine Fabrikanlage mit Produktionsstrassen aussieht, gehorcht keinerlei ökonomischer Logik. Bild: Ladina Bischof

Künstlerische Kreislaufwirtschaft

Aus dieser Ausstellung werden jedoch keine nützlichen Produkte hervorgehen. Wer genauer hinschaut, sieht, dass die angedeuteten Produktionsstrassen ins Leere laufen. Die Installation, welche die Zürcher Künstlerin Ana Strika in dreiwöchiger Arbeit der Kunsthalle Arbon eingeschrieben hat und als «Collage im Raum» bezeichnet, erfüllt keinen Zweck, zumindest keinen, der einer ökonomischen Logik gehorchen würde. Alles, was an Objekten zu sehen ist, wird am Ende der Ausstellung auseinandergenommen, sortiert und im Atelier der 40-Jährigen eingelagert, um innerhalb ihrer künstlerischen Kreislaufwirtschaft bei einer nächsten Installation zum Einsatz zu kommen.

Ana Strika hat Papierobjekte auf langen Holztischen ausgelegt. Bild: Ladina Bischof

Das Material, welches Ana Strika in ihrer bisher grössten Rauminstallation verwendet hat, ist, wenig schmeichelhaft ausgedrückt, Abfall. Es sind wertlose Dinge mit Gebrauchsspuren, häufig Verpackungsmaterial, welches man im Alltag keines Blickes würdigen und entsorgen würde.

Die Sorgfalt, mit welcher die Künstlerin mit diesen Materialien umgeht, ist anrührend und hat gleichzeitig etwas Subversives, da sie damit überkommene Kategorisierungen in Frage stellt. Bestärkt in ihrer Vorgehensweise haben Ana Strika zwei Künstlerinnen mit ähnlichen Strategien: die Britin Phyllida Barlow und die Belgierin Joëlle Tuerlinckx.

«Frühlingsrollen» mit brauner Packpapierhaut

Papier und Karton in verspielten Konstellationen. Bild: Ladina Bischof

Erdige Farbtöne überwiegen: 50 Schattierungen von Braun sind unter den vielgestaltigen Erscheinungsformen von Papier und Karton zu finden, jenen Materialien, welche die Künstlerin mit Vorliebe verwendet. Es gibt aber auch Objekte aus Draht oder Modelliermasse. Strika sagt:

«Ich arbeite gerne mit Dingen, die ihre eigene Farbe mitbringen.»

Es gibt neben all den Brauntönen aber auch ausgewählte Farbtupfer: etwa die «Frühlingsrollen» mit brauner Packpapierhaut, gefüllt mit «Gemüse» aus buntem Papier. Weitere dreidimensionale Papier- und Kartonobjekte werden wie auf einer Verkaufsauslage präsentiert oder lagern in einem «Regal» an der Wand.

Auslegeordnung mit Papierstreifen und Schälchen aus Modelliermasse. Bild: Ladina Bischof

Es ist ein Vergnügen und eine Lust zu schauen, wie die Künstlerin ihre «Requisiten» in überraschenden und verspielten Konstellationen auf der «Bühne» des Ausstellungsraums arrangiert. Es sind auch Metaphern für mäandernde Denkprozesse, die immer neue Abzweigungen nehmen. Die Künstlerin beschreibt ihre Arbeit als «Baustelle des Denkens»: «Wichtig ist, dass man spürt, die Dinge könnten auch anders sein.»

Bis 2. Oktober. Öffentliche Führung, 24. September, 16 Uhr.

