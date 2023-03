Auf einen Kaffee mit ... Schon als Schüler sang er den Sarastro: Der junge Trogner Bass Jonas Jud darf auf eine Opernkarriere hoffen Unter mehr als tausend Bewerbern schaffte es der in Trogen aufgewachsene Bass ins Internationale Opernstudio am Opernhaus Zürich. Die zweijährige praxisnahe Ausbildung gilt als zuverlässiges Karrieresprungbrett. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 06.03.2023, 17.00 Uhr

Für die Stimmung Espresso, für die Stimme Ingwer-Zitronen-Tee mit Honig – doch davon hat Jonas Jud nach einer Erkältung für eine Weile genug. Bilder: Michel Canonica

Spiegel und Wandlämpchen, schwere Vorhänge, rosenholzfarbene Sitzpolster: Der Ort unseres Gesprächs hat etwas Opernhaftes, wenn auch en miniature. Auf wenigen Quadratmetern ist das St. Galler Café Roggwiller eine nostalgisch glänzende Gegenwelt zum grauen, hektischen Alltag draussen in den Altstadtgassen. Im Hinterzimmer des Confiseriegeschäftes gibt es neben Gebäck, Tee und Kaffee auch eine Portion Luxus – genau das Richtige für das Treffen mit einem aufstrebenden Sänger.

Dass Jonas Jud gut bei Stimme ist, hört man gleich bei der Begrüssung; ein schöner, sonorer Bass sagt da Grüezi. Den Treffpunkt hat der in Trogen aufgewachsene 26-Jährige selbst vorgeschlagen. Seit Beginn der Spielzeit 2022/23 ist Jud Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich. Er steht damit sehr weit vorn an der Kante eines verlässlichen Karrieresprungbretts.

Den Grundstein dafür legte die Sopranistin Svetlana Afonina, Gesangslehrerin an der Kantonsschule in Trogen. Bei ihr holt sich Jonas Jud nach wie vor sängerisch Rat; selbstverständlich sass sie auch im Publikum, als er neulich seine erste Solorolle im Opernhaus Zürich sang: in Richard Strauss’ «Salome».

«Das Opernstudio ist ein Vollzeitjob»

Im Opernstudio erhalten vielversprechende junge Talente nach dem Gesangsstudium eine zweijährige praxisnahe Bühnenausbildung. Sie werden intensiv gecoacht und bei aktuellen Produktionen und Wiederaufnahmen in kleineren Solorollen eingesetzt. Sie arbeiten mit erfahrenen Pianisten und Regisseuren und erleben den Theaterbetrieb von innen. Regelmässig werden Agenten, Intendanten und Festivaldirektoren eingeladen. «Das ist ein Vollzeitjob», sagt Jud. Für Hobbys, Wandern zum Beispiel, hat er gerade wenig Zeit.

Jonas Jud hat das nötige Selbstvertrauen, um auf der Bühne zu stehen. Noch wichtiger als der Applaus ist ihm aber sein christlicher Glaube: «Das ist das Einzige, was am Ende bleibt», sagt er.

Über tausend Bewerbungen aus aller Welt gehen jährlich für das Opernstudio ein, am Ende schaffen es rund ein Dutzend Sängerinnen und Sänger. Das Vorsingen findet an mehreren eng getakteten Tagen statt – im Akkord sozusagen. Das braucht starke Nerven und ein gutes Selbstvertrauen. Jonas Jud bringt beides mit. «Ja, ich habe es nicht von vornherein für unwahrscheinlich gehalten, angenommen zu werden», sagt er. Lampenfieber kennt er trotzdem. «Nervosität ist für Sänger positiv, denn sie gibt die nötige Spannung.»

Sein Glaube gibt ihm Halt

Im Singen sieht er freilich mehr als nur ein Talent, das ihm künftig das Einkommen sichern soll. «God gave you a voice, use it!», heisst es im Status seines Instagram-Accounts, etliche Posts sind ergänzt mit Lobpreisformeln. Auf den Hochglanz-Websites junger Künstler findet man solche Bekenntnisse eher selten. Jesus und das Evangelium seien seine wichtigste Stütze im Leben, sagt Jonas Jud, «das Einzige, was am Ende bleibt.» Sein Glaube gibt ihm Halt; mit diesem Selbstbewusstsein geht er auch auf die Bühne.

Bühnenerfahrung konnte er schon in früheren Jahren sammeln: Sein «Operndebüt» erlebte er als Sarastro in einer Schulaufführung der «Zauberflöte». Die Studienjahre verbrachte Jonas Jud in Zürich, in Castelfranco im Veneto und an der Yale School of Music in den Vereinigten Staaten. Jetzt steht das Rollenstudium an erster Stelle – sowohl für die Stimme als auch für die Persönlichkeit eine Herausforderung. «Die grossen Rollen sind in der Regel ältere Männer», sagt er, «man singt sie später, mit gereifter Stimme.» Die jugendlichen Liebhaber in ihren Zwanzigern: Das sind Tenöre. Jonas Jud muss sich also mit der Karriere nicht beeilen. Doch in den «heil’gen Hallen», von denen er bereits als Sarastro in seinen Schülerjahren sang, fühlt er sich jetzt schon spürbar wohl.

