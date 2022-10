Auf einen Kaffee mit... Nachmittags Knusperhexe, abends Gangsterboss: Der Wiler Musicaldarsteller Kurt Schrepfer war früher Bankangestellter Der 56-Jährige ist froh, dass er wieder Engagements hat: Während der Pandemie hat er im Detailhandel gearbeitet. Die Aufnahmeprüfung zur Ausbildung als Musicaldarsteller in Wien hat Kurt Schrepfer ohne musikalische und tänzerische Vorbildung bestanden. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 28.10.2022, 17.00 Uhr

Musicaldarsteller Kurt Schrepfer tritt demnächst als Knusperhexe und Revierförster im Zürcher Bernhard-Theater auf. Bild: Arthur Gamsa

Er bestellt einen Latte macchiato, doch eigentlich trinkt Kurt Schrepfer am liebsten Ovomaltine. «Damit spiele ich nicht besser, aber länger», zitiert er scherzend den Werbespot und ergänzt: «Nein im Ernst: Ich schwöre auf Ovi. Zum Frühstück gibt es nichts anderes.» Derzeit steht der Wiler täglich um 5 Uhr auf, um rechtzeitig zu den Musicalproben für «Sister Äct» nach Zürich zu fahren. In der schweizerdeutschen Version des bekannten Stücks spielt der 56-Jährige den Gangsterboss, der vor seiner Geliebten Deloris einen Mord begeht, weshalb sie sich im Kloster verstecken muss. Das Stück hat am 3. November in der Maag-Halle Premiere, Kurt Schrepfer ist jedoch erst ab Januar darin zu sehen.

Die schweizerdeutsche Aufführung ist eine kunterbunte Mischung der verschiedenen Dialekte. Wirkt das Verbrechen, das Kurt Schrepfer als Küde ausübt, da noch authentisch? «Auf jeden Fall. Verbrechen gibt es leider auch in der Schweiz, nur finden sie hier versteckter statt», sagt der Musicaldarsteller und ergänzt: «Wir sind in der Schweiz, unsere Dialekte sind einfach authentischer als das Hochdeutsche.»

Vom Bankangestellten zum Musicaldarsteller

Derzeit probt Kurt Schrepfer noch für eine weitere Produktion: Ab 19. November steht er im Zürcher Bernhard-Theater als Revierförster und Knusperhexe im Kinderklassiker «Die kleine Hexe» auf der Bühne. Die zwei Rollen sind sehr unterschiedlich und es kann sein, dass er nachmittags im Märchen spielt und abends dann in die Gangsterrolle schlüpft.

«Dabei hilft es mir, dass ich mich immer selber schminke. Das ist wie ein erstes Überstreifen der Person, die ich für die nächsten zwei Stunden werde.»

Kurt Schrepfer ist froh, dass er wieder Engagements als Sänger und bald auch wieder als Choreograf hat. Während der Pandemie hat er im Detailhandel gearbeitet, um sich über Wasser zu halten. Momentan arbeitet er nur noch stundenweise im Verkauf. Der Dienstleistungssektor ist ihm aber nicht fremd: Seine kaufmännische Lehre hat er auf einer Bank absolviert, bei der er insgesamt acht Jahre arbeitete. Dort hat ihm ein älterer Mitarbeiter die Augen über seine eigene Zukunft geöffnet: «Er war seit seiner Lehre in dieser Bank, sass also praktisch sein gesamtes Arbeitsleben auf demselben Stuhl. Er sagte immer, wenn er pensioniert sei, würde er dieses und jenes machen. Er hatte grosse Pläne. Doch dann wurde er pensioniert und starb eine Woche danach», erzählt Kurt Schrepfer.

Ohne künstlerische Vorbildung an die Aufnahmeprüfung

Kurt Schrepfer als Gauner-Wirt Thénardier in «Les Misérables» am Theater St.Gallen. Bild: Toni Küng

Er wollte mit seinen Träumen nicht warten bis zur Pensionierung. Er sah im Fernsehen eine Reportage über das Tanz- und Gesangsstudio des «Theaters an der Wien» und meldete sich zur Aufnahmeprüfung an. Er hatte vorher nie gesungen und nie Ballettunterricht gehabt. «Ich probte selbst ein Lied, studierte einen Monolog ein und lernte in einer Schnellbleiche die Fachausdrücke des Balletttanzes.» So trat er zur Prüfung an, gemeinsam mit rund 500 anderen hoffnungsvollen Kandidaten. Er wurde mit sechs anderen ausgewählt und erhielt sogar ein Vollstipendium.

Seither war Kurt Schrepfer in vielen grossen Musicalproduktionen zu sehen, unter anderem als Timon in «König der Löwen» oder als zwielichtiger Gauner-Wirt Thénardier in «Les Misérables». Meist spielt er nicht die Hauptrolle, sondern deren Kumpel. «Es sind die spannenden Charakterrollen, die mir besonders Spass machen», sagt er. Auch die witzigen Rollen verkörpert er gern. Besonders freut er sich auf die Kinder im Publikum der «kleinen Hexe». Denn: «Sie sind das ehrlichste Publikum.»

