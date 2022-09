Auf einen Kaffee mit ... «Müssen lernen, unser Ego nicht so ernst zu nehmen»: Tim Kramer, Ex-Schauspieldirektor in St.Gallen, spielt demnächst auf der kleinsten Bühne der Stadt Aktueller denn je findet Tim Kramer, von 2007 bis 2016 Schauspieldirektor am Theater St.Gallen, Yasmina Rezas böse Komödie «Kunst». Die Fähigkeit, anständig miteinander zu reden und über Meinungsverschiedenheiten zu lachen, habe weiter abgenommen, sagt er. Am 9. September hat «Kunst» Premiere im Theater Parfin de siècle. Und Tim Kramer darf als Marc richtig unsympathisch sein. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.00 Uhr

In jungen Jahren jobbte Tim Kramer als Schauspieler bei Werbeaufnahmen – nicht für Kaffee, sondern für Limonade. Ab 9.9. spielt er im St.Galler Theater Parfin de siècle in Yasmina Rezas Erfolgsstück «Kunst». Bild: Arthur Gamsa

Einen Sommer lang kannte fast jeder in Österreich sein Gesicht, auch Leute, die nicht ins Theater gehen. Da hatte Tim Kramer, zu diesem Zeitpunkt Schauspielstudent in Wien, Werbeaufnahmen für Limonade gemacht – die Erinnerung daran wird beim Fotoshooting in St.Gallen wach. Ein Kollege habe ihn damals nach den Ferien leicht sarkastisch begrüsst: «Dich kann ich echt nicht mehr sehen!» Er lacht. Lange ist das her.

In St.Gallen hat man ihn nun schon eine Weile nicht mehr im Rampenlicht gesehen. Dabei ist die Stadt nach seinem Abschied als Schauspieldirektor am Theater St.Gallen seine Basisstation geblieben. Hier hat er Familie; nach Magdeburg, wo er bis Ende der Spielzeit 2021/22 das Schauspiel geleitet hat, ist er in den vergangenen Jahren von St.Gallen aus gependelt. Ab Mitte September wird die Bahnfahrt kürzer werden: Sein neuer Job wartet in München. Tim Kramer wird künstlerischer Direktor der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Eine Leitungsfunktion, auf die er sich sichtlich freut.

Tim Kramer als Schauspieler: in seiner Abschiedsproduktion «Lenz» am Theater St.Gallen, 2016 (im Hintergrund Diana Dengler, Matthias Albold, Boglarka Horváth). Bild: Urs Bucher

Viel Lärm um eine weisse Leinwand für 200’000 Francs

Doch bevor er in München beginnt, zieht es ihn wieder einmal als Schauspieler auf die Bühne: auf die kleinste der Stadt, zusammen mit alten Bekannten. Ab kommenden Freitag spielt Kramer in Yasmina Rezas Erfolgsstück «Kunst» im St.Galler Theater Parfin de siècle die unsympathischste Rolle: Marc.

Einen, der seinen besten Freund Serge bis aufs Blut provoziert, weil er dessen für 200’000 Francs erworbenes Kunstwerk – ein weisses Bild mit kaum sichtbaren weissen Streifen – als «weisse Scheisse» bezeichnet. Beide verbeissen sich in ihren Streit, ihre Freundschaft schlägt jäh in Hass um; Yvan, der gutmütige Dritte im Bunde, versucht vergeblich zu vermitteln.

«Es ist einfach ein wahnsinnig gutes Stück», findet Kramer, «und es passt bestens zur aktuellen Situation.» Zur Erregbarkeit und Empfindlichkeit, zur Unfähigkeit, unter Freunden und in grösseren gesellschaftlichen Kontexten über Meinungsverschiedenheiten hinweglachen zu können. Sie auszuhalten, ohne sich als Person in Frage gestellt zu fühlen. Ob es nun um Kunst geht, um Sprachkonventionen oder Coronamassnahmen:

«Freundschaften sind fast nicht mehr möglich. Man redet nicht wirklich miteinander, jeder nimmt sich selbst, sein Ego furchtbar ernst.»

Das habe sich seit der Uraufführung von «Kunst» 1994 noch verschärft. Tim Kramer hat das Stück 2017 selbst inszeniert, am TAK in Schaan; nun führt Parfin-Leiter Matthias Flückiger Regie – und spielt obendrein Serge, den beleidigten Freund. In der Rolle des Yvan wird Volker Ranisch, Leiter des Chössi-Theaters Lichtensteig und häufiger Gast im Theater am Mühlensteg, zwischen den Stühlen sitzen. Kramer ist hochzufrieden.

Klar, auch Serge hätte er gern gespielt, doch ein mieser Typ wie Marc sei reizvoller. «Da darf ich zwei, drei Sätze sagen, die mir sehr aus der Seele sprechen.» Zum Beispiel jenen, dass das Neue, Überraschende in der Kunst tot sei.

«Mit solch einem Satz steht man schnell als Konservativer da. Doch ich würde das unterschreiben. Überraschung ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit – und auch diese ist nötig in der Kunst und im Kulturbetrieb.»

Es lohne sich beispielsweise, Stücke oft zu spielen – besonders wenn sie so vielschichtig sind und auf intelligente Weise unterhalten wie «Kunst». Als Schauspieldirektor war ihm wichtig, Regisseurinnen und Regisseure häufiger zu engagieren, eine Vertrautheit mit dem Ensemble herzustellen. Und viel Zeit in Kommunikation zu investieren: nach innen wie nach aussen. Statt allzu schnell auf Konfrontation zu gehen, wie Marc und Serge, über das einen Meter sechzig auf einen Meter zwanzig beinahe reine Weiss.

