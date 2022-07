Auf einen Kaffee mit ... «Man darf Kunst auch ablehnen»: Der St.Galler Elias Torra will die hochkarätige Kunstsammlung der Fachhochschule Ost bekannter machen Der gebürtige Katalane ist seit März der neue Leiter der Fachstelle Kunst an der Fachhochschule Ost. Der Philosoph und Literaturwissenschafter hat viele Ideen, doch für deren Umsetzung braucht er mehr finanzielle Mittel. Christina Genova Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.00 Uhr

Elias Torra leitet seit März die Fachstelle Kunst der Fachhochschule Ost in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Im Foyer der Fachhochschule St.Gallen stehen überlebensgrosse, silbern glänzende Aluminium-Figuren des St.Galler Künstlers Alex Hanimann. Es sind junge Menschen der Generation Z, die er hyperrealistisch dargestellt hat. Den Gegensatz dazu bilden zwei Halbfiguren des Zürcher Bildhauers Hans Josephsohn (1920–2012) – es sind, wie Hanimanns Werke, Leihgaben des Kunstmuseums St.Gallen. Josephsohns Skulpturen stellen ebenfalls Menschen dar, aber an der Grenze zur Abstraktion.

«Es sind sehr sperrige Werke. Man muss sich damit befassen», sagt Elias Torra. Seit März leitet er die Fachstelle Kunst der Fachhochschule Ost in St.Gallen in einem kleinen Teilzeitpensum. Daneben unterrichtet der 60-Jährige mit der Ausstrahlung eines Gelehrten Ethik und Wissenschaftliches Schreiben. Kunst dürfe auch unverständliche Elemente beinhalten, man dürfe Kunst aber auch ablehnen, sagt Torra:

«Kunst darf eigensinnig sein, das ist mir sehr wichtig.»

Und nennt als weiteres Beispiel den Bilderzyklus «Suite Erker» von Antoni Tapiès (1923–2012), der ebenfalls im Foyer zu sehen und mit geheimnisvollen Buchstaben und Zahlen versehen ist.

Elias Torra mit den beiden Halbfiguren Hans Josephsohns im Foyer der Fachhochschule Ost in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Wie Tapiès wurde Torra in Barcelona geboren. Der Katalane kam im Alter von vier Jahren nach Deutschland und wuchs am Niederrhein an der holländischen Grenze auf. Später studierte er in Konstanz und Paris Philosophie und Literaturwissenschaften. Seit sechs Jahren lebt der Vater eines 20-jährigen Sohnes in St.Gallen. Zwischen der Philosophie und der Kunst sieht Torra viele Parallelen: «Wie die Philosophen sind Künstler häufig Aussenseiter und nehmen einen ungewöhnlichen Standpunkt ein. Sie haben einen anderen, verschobenen Blick auf die Welt.»

Kunst von Weltformat, aber kaum jemand weiss davon

Die Aluminium-Skulpturen des St.Galler Künstlers Alex Hanimann im Foyer der Fachhochschule Ost basieren auf einem 3D-Scan. Video: Youtube

Wir trinken Milchkaffee in der Cafeteria der Fachhochschule, die öffentlich zugänglich ist. Doch dass dies auch für die vier Sockelgeschosse und das Foyer im Erdgeschoss gilt, ist wohl nur einem kleinen Teil der Bevölkerung bewusst. Ebenso wenige dürften wissen, dass dort Werke von so bekannten Kunstschaffenden wie Günther Uecker, Hans Hartung oder Eugène Ionesco zu sehen sind. Elias Torra will das ändern:

«Die Sichtbarkeit zu erhöhen, ist mein wichtigstes Anliegen.»

Auch fachhochschulintern sei nicht allgemein bekannt, dass die Bildungsinstitution über eine Sammlung hochkarätiger Druckgrafiken verfüge. Sie stammen aus einer Schenkung der St.Galler Erker-Galerie von 2009, welche zu jener Zeit für immer schloss. 115 Originalgrafiken, 81 Mappenwerke und 27 bibliophile Bücher gingen in den Besitz der Fachhochschule über.

Die Sammlung «verlebendigen»

«Suite Erker» des Katalanen Antoni Tapiès im Foyer der Fachhochschule Ost in St.Gallen. Bild: Coralie Wenger

Die Erker-Galerie mit angegliederter Druckwerkstatt und dazugehörigem Verlag zog in den 1960er- und 1970er-Jahren Literaten und Kunstschaffende von Weltrang an. Gemeinsam gaben sie Editionen heraus: etwa der italienische Lyriker und Schriftsteller Giuseppe Ungaretti mit seinem Landsmann Piero Dorazio, einem Vertreter der Konkreten Kunst. Mehrere Seiten aus ihrem 1971 erschienenen Buch «La Luce» sind in einem der Gänge der Fachhochschule zu sehen.

Die Verbindung von Lyrik und Kunst ist Elias Torra vertraut. Er wuchs in einer kunstsinnigen Musikerfamilie auf. Schon als Schüler liebte er Gedichte. Bis heute liest er Lyrik, auch in seiner Muttersprache Katalanisch.

Ein Fenster für die Kunst

Als Fachstellenleiter betreut Torra die Kunstsammlung, kümmert sich um Leihgaben, macht Führungen und Ausstellungen. Darüber hinaus hat Torra viele Ideen, um die Sammlung, die vor allem Kunst der Nachkriegszeit beinhaltet, zu «verlebendigen». Kooperationen mit der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen oder dem Kunstzeughaus Rapperswil-Jona schweben ihm vor. Gerne würde er auch die Studierenden vermehrt in seine Arbeit einbinden oder Kunstschaffende einladen, sich mit der Sammlung auseinanderzusetzen.

Elias Torra beim Kunstfenster der Fachhochschule Ost in St.Gallen, wo ein erstes «Talking Shirt» der Gaiser Künstlerin Birgit Widmer zu sehen ist. Bis 20. Dezember werden die bestickten T-Shirts alle zwei Wochen ausgewechselt. Bild: Michel Canonica

Einen ersten Schritt, um mehr Aufmerksamkeit für die Kunst zu erzielen, hat Torra bereits unternommen. Er hat die Gaiser Künstlerin Birgit Widmer eingeladen, das Kunstfenster im Windfang beim Haupteingang der Fachhochschule mit ihren «Talking Shirts» zu bespielen. Dafür hat er auch erstmals eine Vernissage mit Laudatio und Apéro organisiert. Dass Widmer ihre T-Shirts mit Wortspielen wie «Haushaltaus», «menagemanege» oder «him here wer» bestickt hat, ist wohl ganz im Sinne des sprach- und kunstfaszinierten Philosophen.

