Christian Hettkamp begeistert Kinder und Jugendliche fürs Theater

Auf einen Kaffee mit... «Kinder sollen mit staunenden Augen im Theater sitzen»: Der St.Galler Schauspieler Christian Hettkamp engagiert sich für das Publikum und die Profis von morgen In beinahe zwanzig Jahren Festengagement am Theater St.Gallen stand Christian Hettkamp häufig in Kinderstücken auf der Bühne. Doch er führt auch Regie fürs jüngste und jugendliche Publikum – und arbeitet mit jungen Erwachsenen, die sich für den Schauspielberuf interessieren. Mirjam Bächtold 09.01.2023, 17.00 Uhr

Spielt und inszeniert für junges Publikum – aber nicht nur: Christian Hettkamp, seit 2004 Mitglied des Schauspielensembles am Theater St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Christian Hettkamp liebt guten Kaffee. «Das ist das einzige Laster das ich habe, wenn man es denn Laster nennen kann. Und natürlich Schokolade», sagt der Schauspieler. Vor einer Probe setzt er sich gerne in ein Café, liest Zeitung oder geht seinen Text nochmals durch. Man kennt Christian Hettkamp vor allem von seinen Rollen auf der Bühne des Theaters St.Gallen. Schon seit 2004 ist er Mitglied im Schauspielensemble. Doch er führt auch immer wieder Regie. Er hat schon mehrere Kinderstücke inszeniert, die erst im Theaterfoyer gezeigt wurden und danach von Schulen und Kindergärten gebucht werden konnten.

Auch bei der aktuellen Produktion «Lahme Ente, blindes Huhn», einem Kinderstück des erfolgreichen Autors Ulrich Hub, hat er Regie geführt. «Wir zeigen das Stück jeweils auch in verschiedenen Filialen der Migros. Da läuft so viel noch nebenbei, das ist wie Strassentheater», sagt Hettkamp und ergänzt: «Wenn wir das gut meistern, schaffen wir auch jede Aufführung im Klassenzimmer.»

Odysseus geht als DJ auf Tournee

Es ist dem Schauspieler und Regisseur ein grosses Anliegen, Kinder- und Jugendtheater zu fördern. «Wenn die Kids das erste Mal in einer Vorstellung sind, sollen sie mit grossen Augen dasitzen, staunen und ins Träumen kommen. Denn dann werden sie wieder ins Theater kommen.» Er möchte die Kinder, aber auch Jugendliche mit seinen Inszenierungen dort abholen, wo sie stehen.

Derzeit trägt Christian Hettkamp einen Vollbart, doch er spielt auch gerne Frauenrollen. «Da kann ich mich nochmal ganz anders ausleben», sagt er. Bild: Michel Canonica

Mit «Odysseus am Strand» hat Hettkamp nun ein Klassenzimmerstück für Jugendliche inszeniert. Darin ist Odysseus ein DJ, der auf Tournee geht. «Das ist die Welt der Jugendlichen. Bei einem Stück in ihrer Sprache und mit viel Musik, von Techno bis Rap, können sie ganz anders zuhören und dabei sein als bei einem Vortrag ihres Lehrers über die griechische Mythologie.» Christian Hettkamp findet, dass es in St.Gallen mehr solche Angebote für Jugendliche geben sollte. Er freut sich darauf, dass die künftige Schauspielchefin Barbara-David Brüesch das Jugendtheater fördern möchte.

Hettkamp inszeniert nicht nur Theater für Jugendliche, er arbeitet auch mit ihnen: An der Kantonsschule in Romanshorn gibt er Theaterunterricht. «Es ist eine Freude zu sehen, wie schüchterne Jugendliche im Schutz einer Rolle plötzlich aus sich herauskommen, aufblühen und Talente entdecken. In solchen Momenten weiss ich, weshalb ich diese Arbeit mache», sagt er.

Frauenrollen erweitern sein Repertoire

Man kennt Christian Hettkamp auch von schillernden Rollen wie etwa die Herzkönigin in «Alice im Wunderland» oder die Amme in «Julia und Romeo». In «Das Ende von Iflingen» verkörpert er unter anderem einen Mauersegler. «Ich bin glücklich mit dem was ich am Theater St.Gallen spielen kann. Frauencharaktere als männlicher Schauspieler zu interpretieren, ist sehr spannend. Da kann ich mich nochmals ganz anders ausleben und es erweitert das Repertoire.» Ihm gefalle auch die Abwechslung, welche die Arbeit mit verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren bietet.

Als Christian Hettkamp 2011 die Schneekönigin spielte, hatte er eine Armee aus Schneeflocken, gespielt von Statisten. Einer von ihnen interessierte sich für den Beruf des Schauspielers. «Ich bereitete ihn auf die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule vor», sagt Hettkamp. Der Jugendliche wurde gleich beim ersten Versuch angenommen. Seither arbeitet Christian Hettkamp oft mit jungen Erwachsenen, um sie für die Prüfung vorzubereiten. «Einige von ihnen sind heute Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist für mich eine schöne Bestätigung, dass sich die Arbeit lohnt.»