Auf einen Kaffee mit Schauspielerin Eva Brunner

Auf einen Kaffee mit... «Kabarett darf den Finger in die Wunde legen»: Schauspielerin Eva Brunner kommt für ein Gastspiel nach St.Gallen Eva Brunner war von 1996 bis 2000 Mitglied im Schauspielensemble des Theaters St.Gallen. Nun kommt die gebürtige Österreicherin nach St.Gallen zurück: Aktuell ist sie in einer Produktion des Kleintheaters Parfin de Siècle zu sehen. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 30.01.2023, 17.00 Uhr

Sie trinkt aktuell lieber Tee: «Im Alter wird man vernünftiger, das betrifft auch den Kaffeekonsum», sagt Schauspielerin Eva Brunner. Bild: Ralph Ribi

An diesem kalten Nachmittag nach der Theaterprobe bestellt Eva Brunner einen Tee. «Für Kaffee ist es schon zu spät. Im Alter wird man vernünftiger, das betrifft auch den Kaffeekonsum», sagt die Schauspielerin und lacht. Doch als Österreicherin ist sie natürlich der Kaffeekultur treu und liebt das Getränk in allen Variationen vom Espresso über den Americano bis zum Cappuccino.

Eva Brunner stammt aus Kärnten, lebt in Berlin und ist derzeit für ein Gastspiel am Theater Parfin de Siècle wieder in St.Gallen. Hier war sie von 1996 bis 2000 am Theater St.Gallen im Ensemble engagiert. «Diese Zeit habe ich in guter Erinnerung. Ich konnte spannende Rollen verkörpern aus den Klassikern der Weltliteratur», sagt sie. Darunter waren Tschechows «Die drei Schwestern» oder Schillers «Kabale und Liebe». Im Ensemble waren damals auch Matthias Flückiger, der heutige Leiter des Parfin de Siècle, und Schauspielerin Pia Waibel. Mit beiden steht Eva Brunner ab Freitag wieder auf der Bühne – wie in alten Zeiten.

Kabarett ist eine Gratwanderung

«Matthias und ich sind über die Jahre in Kontakt geblieben. Es freute mich, als er mich für die Zusammenarbeit anfragte», sagt Eva Brunner. Sie sagte sofort zu. Zu dritt präsentieren sie Lieder und Texte des literarisch-politischen Kabaretts «Die Pfeffermühle». Anfang der 1930er-Jahre engagierte sich dieses Kabarett bestehend aus den Geschwistern Erika und Klaus Mann sowie Therese Giehse im Widerstand gegen den aufkommenden Nationalsozialismus. Am 1. Januar 1933 – 29 Tage vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler – führte es in München sein erstes Programm auf und musste bereits im September desselben Jahres nach Zürich umsiedeln, wo es im Exil weitere Programme entwickelte. Unter dem Titel «Beteiligt euch – es geht um eure Erde!» präsentieren die drei Schauspieler gemeinsam mit Claire Pasquier am Klavier einen Mix aus allen Programmen der «Pfeffermühle».

Viele der Texte sind hochaktuell – gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. «Das ‹Nicht hinschauen wollen› ist beispielsweise ein Thema. Wir können nicht einfach sagen, der Krieg geht uns nichts an», findet Eva Brunner. Kabarett ist für die 57-Jährige immer eine Gratwanderung:

«Kabarett darf vieles, die Kunst besteht darin, herauszufinden, wie tief man den Finger in die Wunde legen kann, dass es brisant ist, und wie sehr man in der Wunde wühlen darf, ohne dass keiner mehr etwas vom Thema wissen will.»

Das Charmante am Kabarett ist für sie, dass es stets humorvoll bleibt, ohne die ernste Thematik ins Lächerliche zu ziehen. «Der Humor ist wie ein Ventil. Der Spiegel, den wir dem Publikum vorhalten, funktioniert dann, wenn die Leute über sich selber nachdenken und auch lachen können.»

Texte mit literarischer Raffinesse

Obwohl sie mit Matthias Flückiger und Pia Waibel schon jahrelang nicht mehr gespielt hat, sei die Arbeit sehr vertraut. «Bei den Proben sind wir alle am Entstehungsprozess beteiligt, was funktioniert, weil wir uns so gut kennen», sagt Eva Brunner und ergänzt: «Und ich mag die Leichtigkeit, die wir zusammen haben.»

Zudem gefallen ihr auch die Texte der «Pfeffermühle». Eva Brunner sagt: «Die scheinbar einfachen Texte zeugen von einer literarischen Raffinesse. Sie sind in ihrer Reduziertheit sehr präzise und die Lieder haben eingängige Melodien. Das lässt viel Raum für die eigenen Gedanken.» Das ist es, was die drei Schauspieler erreichen wollen: Das Publikum zum Nachdenken und hoffentlich zu einem regen Austausch nach dem Stück anregen.

Hinweis «Beteiligt euch – es geht um eure Erde!», Premiere am 3. Februar, 20 Uhr, Parfin de Siècle, St.Gallen.

