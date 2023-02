Auf einen Kaffee mit... «Ich habe keine Angst vor dem Risiko»: Die junge Geigerin Livia Berchtold ist Veranstalterin der Arboner Reihe «Klassik im Schloss» Die Idee, mit Konzerten gerade auch jungen Musizierenden eine Plattform zu geben, hatte Livia Berchtold während der Pandemie. Am Sonntag ist der Bariton Äneas Humm zu Gast. Im August plant die Musikerin ein Open-Air-Festival, das verschiedene Musikstile präsentiert. Martin Preisser Jetzt kommentieren 17.02.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Livia Berchtold ist studierte Konzertgeigerin und eine passionierte Kammermusikerin mit eigenem Streichquartett. Bild: Donato Caspari

Das Café Otmar in St. Gallen, in dem Livia Berchtold ihre Reihe «Klassik im Schloss» erklärt, ist ein Geheimtipp ihrer Marketingfrau. Sie hat für die Geigerin diesen Interviewort wegen des fotografisch reizvollen Ambientes ausgewählt. «Vermittlung von klassischer Musik ist nicht das leichteste. Es passt eigentlich gar nicht zu unserem Zeitgeist mit seiner Schnelllebigkeit.»

Dass es nicht leicht ist, scheint die 31-jährige Livia Berchtold zu reizen. Sie hätte sich auch vorstellen können Managerin zu werden, sagt sie, und man nimmt ihr das ab angesichts ihres Enthusiasmus', mit «Klassik im Schloss» hochkarätige Musikerinnen und Musiker nach Arbon zu bringen.

Etablierte wie ihren Geigenprofessor Alexander Sitkovetsky, mit dem sie am 30. April in Mendelssohns Oktett zu hören sein wird, aber vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, darunter etwa die Cellistin Chiara Enderle Samatanga, denen sie neue Auftrittsmöglichkeiten geben will. «Corona war eine sehr leere und schwere Zeit für alle Musikerinnen und Musiker», sagt Livia Berchtold. Die Idee einer Musikreihe ist während des Lockdowns gereift. «Es war eine Idee mit viel Risiko. Wenn ich aber von etwas überzeugt bin, habe ich keine Angst vor dem Risiko.» Neun Konzerte haben schon stattgefunden. Inzwischen habe sich in Arbon bereits ein Stammpublikum gebildet, freut sich die Musikerin, die mit fünf Jahren angefangen hat Geige zu spielen.

Begeistert vom Saal im Schloss

Vom Saal war die aus Thal stammende Geigerin sofort begeistert und erinnert daran, dass die Römer schon 250 n. Chr. an diesem Ort waren. «Gäbe es einen solchen Saal in Zürich, wäre er jeden Abend ausgebucht», sagt sie. «Diese Chance musste ich einfach packen.» Livia Berchtold schätzt das ältere, treue Publikum. «Diese Menschen haben noch Zeit, sie kommen nicht gehetzt in ein Konzert.» Eine Herausforderung sei es, jüngere Menschen in klassische Konzerte zu locken, an denen jungen Musikerinnen und Musiker auftreten. Das vermehrt zu erreichen, ist auch ein Anliegen ihrer Konzertreihe:

«Klassische Musik ist nicht verstaubt und langweilig, sondern mitreissend und eindrucksvoll. Dass meine Altersgenossen sie mehr und mehr entdecken, wünsche ich mir sehr.»

Livia Berchtold spielt als Zuzügerin auch im Tonhalle-Orchester Zürich. Hier mit dem schwedischen Dirigenten Herbert Blomstedt. Bild: PD

Etwas für junges Publikum könnte morgen Sonntag sicher der Liederabend mit Äneas Humm sein, einem gefragten jungen Bariton. Er wurde 2022 für sein Album «Embrace» mit dem Opus Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres ausgezeichnet. Humm ist ein Schulfreund von Livia Berchtold und mit ihr zusammen ins Musikgymnasium Feldkirch gegangen. «Er hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und ein ansteckendes Charisma», schwärmt Livia Berchtold. Humm singt Lieder von Fauré, Liszt und Strauss.

Die Geigerin ist in einer Musik liebenden Familie aufgewachsen, zwei Geschwister haben ebenfalls Musik als Beruf gewählt. Livia Berchtold hat als passionierte Kammermusikerin während Corona mit ihrem Partner ein eigenes, bereits preisgekröntes Streichquartett, das Loewe Quartett, gegründet. Zudem spielt sie als Zuzügerin im Tonhalle-Orchester Zürich. Livia Berchtold möchte junge Menschen auch mit ihrem am 12. und 13. August geplanten Festival für Musik begeistern. Ein Crossover-Programm mit Klezmer-Musik auf einer Open-Air-Bühne, ein Kinderkonzert, aber auch Auftritte des Pianisten Benjamin Engeli und ihres eigenen Quartetts sind geplant.

Hinweis Liederabend Äneas Humm: So, 19.2., 17 Uhr, Schloss Arbon (Eintritt frei, Kollekte).