Judith Grosse leitet neu das Ostschweizer Frauenarchiv

Auf einen Kaffee mit ... Die Historikerin Judith Grosse will das Ostschweizer Frauenarchiv in die digitale Welt führen Judith Grosse leitet neu das Ostschweizer Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte. Im Archiv lagere viel spannendes Material, das nun noch besser zugänglich werden soll, sagt die 36-jährige Historikerin. Nina Rudnicki Jetzt kommentieren 29.07.2022, 17.00 Uhr

Judith Grosse ist seit 1. Juli die neue Geschäftsführerin des Ostschweizer Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte. Bild: Andrea Tina Stalder

Eine Lesegruppe gründen, eine Datenbanklösung finden und ein Oral-History-Projekt umsetzen: Judith Grosse erzählt beim Rundgang durch das Ostschweizer Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte, was sie als dessen neue Leiterin angehen möchte. Im Juli hat sie die Stelle in St.Gallen angetreten, zuvor aber bereits während eines Jahrs mit ihrer Vorgängerin zusammengearbeitet. «So konnte ich mich in die Bestände einlesen», sagt die 36-Jährige.

Pausen gönnt sie sich bei einer Tasse Tee oder bei einer Zigarette auf dem Balkon. «Diese kleinen Auszeiten sind für mich wichtig, denn während der Arbeit im Archiv sauge ich mich oft an einem Thema fest», sagt sie. Das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte umfasst über 300 Bestände unter anderem von Organisationen und Gruppen rund um die Frauenbewegung, soziale Bewegungen, Ostschweizer Migrationsgeschichte sowie transkribierte Interviews und Aufzeichnungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.

In Berlin und Zürich Geschichte studiert

Die ruhige Sommerzeit möchte Judith Grosse fürs Aufräumen nutzen. In einem Zimmer stapeln sich etwa Kisten mit dem Vorlass der St.Galler Autorin Martina Schäfer. Auch der Freundschaftskreis Schweiz-Kurdistan, die IG Frau und Museum sowie das Frauenforum Rheintal sind derzeit dabei, ihre Sammlungen an das Frauenarchiv zu übergeben. Die Kombination aus dem Fokus der Sammlung und der Archivarbeit macht die Stelle im Frauenarchiv für Judith Grosse aus.

Zuvor war sie beim Community Radio LoRa in Zürich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Judith Grosse hat in Berlin und Zürich Geschichte studiert und war an der ETH in Zürich im Bereich Geschichte der modernen Welt wissenschaftliche Mitarbeiterin. Für die Stelle in St.Gallen hat sie eine Weiterbildung im Archivwesen in Bern gemacht. «Als Historikerin hatte ich zwar stets mit Archiven zu tun. Durch die Weiterbildung habe ich aber noch einmal systematisch die verschiedenen Aufgabenbereiche kennen gelernt, wie Bewertung und Erschliessung, Konservierung oder digitale Archivierung», sagt sie.

Immer mehr junge Leute nutzen das Archiv

Eines ihrer zentralen Ziele ist, die Datenbankstruktur des Frauenarchivs so umzurüsten, dass sowohl die Papierbestände als auch die audiovisuellen Medien online durchsuchbar sind. So kann das Frauenarchiv an die nationalen und internationalen Archivportale angeschlossen werden. Durch aktuelle Ereignisse wie den Frauenstreik oder das Frauenstimmrechtsjubiläum in den vergangenen Jahren würden auch zunehmend jüngere Personen auf das Frauenarchiv aufmerksam. «Es hat mich überrascht, dass es nicht nur Journalistinnen, Autorinnen oder Historikerinnen sind, die unser Archiv nutzen, sondern immer mehr auch Schülerinnen, die zum Thema Frauenbewegung recherchieren», sagt sie.

In den nächsten Jahren soll das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte um Materialien aus der Migrationsgeschichte und neuerer queerfeministischer Gruppen aus der Region erweitert werden. Zu den grössten Herausforderungen gehört dabei laut Judith Grosse die Unmenge an Daten auf Social-Media-Kanälen und Messenger-Diensten. «Man hat zwar immer das Gefühl, dadurch sei alles irgendwo abgespeichert, aber es geht auch leicht wieder verloren», sagt sie. Eine wertvolle Ergänzung zu Überlieferungen auf Papier und im Bild ist Oral History, also das Sprechenlassen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Diesen Bereich möchte sie erweitern. Sie sagt: «Solche einzigartigen Dokumente und Aufzeichnungen zu sammeln, macht seit jeher die Stärke dieses Archivs aus.»

