Auf einen Kaffee mit... «Biografische Musicals sind am emotionalsten»: Der Flawiler Martin Tscharner bringt seit 25 Jahren Broadway-Shows in Schweizer Kleinstädte Insgesamt hat Veranstalter Martin Tscharner in einem Vierteljahrhundert über 320 Konzerte und Shows organisiert. Gross und schweizweit bekannt wurde Tscharner mit der irischen Tanzshow «Rhythm oft the dance». Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 10.08.2022, 17.00 Uhr

Der Flawiler Martin Tscharner organisiert seit 25 Jahren Musical- und Konzerttourneen. Bilder: Belinda Schmid

2000 Kaffees: So viel trinkt eine 60-köpfige Musical-Crew während einer Tournee. «Unsere Kaffeemaschine zählt mit», sagt Martin Tscharner und lacht. Er ist Gründer, Geschäftsleiter und Präsident des Vereins Nice Time Productions, der Musical- und Konzerttourneen in der ganzen Schweiz organisiert. Doch auch wenn er keine Tournee begleitet, trinkt der Flawiler vier bis fünf Kaffees pro Tag. «Ich muss meinen Computer in Gang halten», sagt er.

Vor 25 Jahren hat Martin Tscharner den Verein gemeinsam mit dem Musiker Roman Fischer gegründet. Begonnen hat es mit Konzertveranstaltungen in der Ostschweiz, später in der ganzen Schweiz. «Ich war langjähriger Pfadi-Leiter, doch irgendwann suchte ich etwas Neues, etwas, mit dem ich anderen Freude bereiten kann», erzählt der 50-Jährige. Bald kamen zu den Konzerten auch Comedyshows wie etwa jene von Massimo Rocchi oder Erich Vock. «Mit der irischen Tanzshow ‹Rhythm oft the dance› sind wir schliesslich gross und schweizweit bekannt geworden», erinnert sich Tscharner.

Neues Konzept mit Musical-Tourneen

Martin Tscharner bringt Musicals auch auf die Bühnen der Schweizer Kleinstädte.

2013 holte der Verein Nice Time Productions mit «Blues Brothers» erstmals ein Musical zu einer Tournee in die Schweiz. Und zwar eines, das bereits am Londoner West End gespielt wurde. «Ich sehe mir selbst viele Shows an und lasse mich inspirieren», erzählt Martin Tscharner. Seither hat er Tourneen von Musicals wie «Massachusetts» über die Bee Gees, «Simply the best» über Tina Turner, «All you need is Love» über die Beatles und «Elvis – das Musical» auf die Beine gestellt. Auffällig dabei: Es sind alles biografische Musicals. «Die Geschichten berühmter Musiker faszinieren mich. Zu sehen, wie sie zu der Person geworden sind, die jeder kennt, finde ich sehr spannend», begründet er seine Auswahl. «Ausserdem können wir mit unseren Musicals mit vielen Emotionen die Vergangenheit wieder aufleben lassen.»

Im letzten Vierteljahrhundert hat Nice Time Productions über 320 Shows auf die Bühnen in der ganzen Schweiz gebracht. Martin Tscharner ist stolz auf das Konzept der Tournee:

«Vorher musste man für Musicals nach Zürich oder Basel reisen. Wir bringen sie auch in die kleineren Städte wie Gossau oder Wil.»

Bei so vielen Shows gab es auch einiges an witzigen und absurden Erlebnissen. Martin Tscharner kann aus dem Nähkästchen plaudern. Die Wiener Sängerknaben etwa, das seien Lausbuben. «Sie haben während der Pause für einige Chorkollegen den Lift blockiert, sodass wir viel zu spät mit dem zweiten Teil weitermachen konnten», erinnert sich Tscharner. Und ein Sänger, der einen der Bee Gees verkörperte, musste am Tag einer Show ins Spital wegen einer Magen-Darm-Grippe. «Er stahl sich einfach aus dem Krankenbett, spielte die Show und schlich sich dann zurück ins Krankenhaus.» Bei den Erinnerungen lacht der Veranstalter.

Ehemaliger Bee-Gees-Drummer auf der Bühne

Martin Tscharner hat auch viele berühmte Persönlichkeiten kennen gelernt: Im Musical über die Bee Gees standen der ehemalige Drummer der Bee Gees Dennis Bryon sowie der ehemalige Songschreiber Blue Weaver am Keyboard auf der Bühne. Im Musical über Elvis war Ed Enoch im Chor dabei. Er war früher mit Elvis Presley auf Tournee und sang auch an dessen Beerdigung.

Um das 25-Jahr-Jubiläum des Vereins gebührend zu feiern, hat Nice Time Production ein Konzert von Ueli Schmezer organisiert, der Mani-Matters-Lieder wieder aufleben lässt. «Mani Matter hat dieses Jahr seinen 50. Todestag», sagt Tscharner und ergänzt: «Ausserdem war er Pfadfinder und wir haben früher in der Pfadi seine Lieder rauf und runter gesungen.»

Das Konzert findet am Samstag, 13. August, ab 19.30 Uhr vor der evangelischen Kirche Flawil statt. Der Eintritt ist frei.

