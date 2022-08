Bach-Koryphäe Masaaki Suzuki mit seinem Sohn zu Gast in Teufen

Appenzeller Bachtage Ein Herz und eine Seele: Bach-Koryphäe Masaaki Suzuki konzertierte in Teufen erstmals mit seinem Sohn Masato Beide sind Dirigenten und Cembalisten, beide eng mit der Musik Bachs verbunden: Bei den Appenzeller Bachtagen begeisterten Masato und Masaaki Suzuki, Gründer des renommierten Bach Collegiums Japan, in einem Cembalorezital mit Werken von Bach und dessen Söhnen – und mit dem verschmitzten Charme ihres Auftritts. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Masaaki und Masato Suzuki: Der Vater zählt zu den führenden Kennern der Werke Bachs, der Sohn komponiert, arrangiert und dirigiert – keineswegs nur Barockmusik. Bild: pd/Marco Borggreve

Für das Naheliegende mussten Masaaki und Masato Suzuki weit reisen, von Japan ins Appenzellerland. Und sie haben sich vorher viel individuelle Reifungszeit zu Hause und auf internationalen Tourneen gegönnt. Eingeladen waren Vater und Sohn, der eine Gründer und Leiter des weltberühmten Bach Collegiums Japan, der andere unterdessen Chefdirigent des auf historisch informierte Aufführungspraxis spezialisierten Ensembles, schon vor zwei Jahren zu einem gemeinsamen Cembalorezital im Rahmen der Appenzeller Bachtage. Die aber mussten 2020 pandemiebedingt abgesagt werden.

Zuvor hatte sich nie die Gelegenheit für ein öffentliches Vater-Sohn-Zusammenspiel ergeben; beide sind als Musiker und Dirigenten reichlich beschäftigt, Masato Suzuki komponiert und arrangiert zudem: Seine Bearbeitung der 1. Orchestersuite C-Dur BWV 1066 eröffnete das Konzertprogramm im Lindensaal Teufen und bildete mit dem original für zwei Cembali komponierten Konzert C-Dur BWV 1061a den perfekten Rahmen. Dazwischen konnte man die verblüffende Farbvielfalt der beiden bühnenfüllenden Instrumente entdecken und sich am eloquenten Hin und Her der Themen und Kontrapunkte zwischen Vater und Sohn erfreuen.

Der Cembalist, Dirigent und Komponist Masato Suzuki. Bild: pd/Marco Borggreve

Dabei zeigte sich auch, dass sich Bachs Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emmanuel als Komponisten durchaus von ihrem Vater Johann Sebastian zu emanzipieren wussten. Dass sie zwar handwerklich lernten von ihm – aber neue, moderne Wege gingen: hin zu einem empfindsamen, expressiveren Stil, weg von der Strenge des Kontrapunkts. Für diese ältere Form standen beispielhaft die vier Fugen aus «Die Kunst der Fuge», in glasklarer Architektur, aber atmend gespielt, in luftiger Schönheit gebaut. Dann aber gibt es auch die andere Seite, frei ausschwingend, gesanglich: Masaaki Suzuki entfaltete sie in einer Bearbeitung der berühmten Chaconne d-Moll aus der Partita für Violine Solo von Gustav Leonhardt.

In die Zeit vor Johann Sebastian Bach ging Masato Suzuki mit zwei Solostücken von Johann Jakob Froberger (1616–1667): der Toccata a-Moll und einer Trauermusik auf den verstorbenen Kaiser Ferdinand III. – Musik, die Bach und seinen Söhnen vertraut gewesen sein dürfte aus seinerzeit beliebten Virtuosenwettstreiten an Cembalo oder Orgel. Im Wettstreit aber sahen sich die Suzukis am Samstagabend in Teufen keineswegs: Man spürte die gegenseitige Wertschätzung, die sympathische Bescheidenheit der beiden Musiker. Ihre Freude am Augenblick des Musizierens und ihren Wunsch, das Publikum dabei mitzunehmen – als Teilhaber, nicht als Bewunderer.

