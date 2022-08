Appenzeller Bach-Tage Mit Virtual-Reality-Brille Johann Sebastian Bach erleben: Ein Container in St.Gallen zeigt die Weimarer Welt des Komponisten Alle Bach-Fans, aber auch alle Computerfreaks sollten den Container auf dem St.Galler Kornhausplatz besuchen: Eine wichtige Wirkungsstätte des Komponisten J. S. Bach, die Weimarer Schlosskapelle, wird räumlich wie akustisch faszinierend erlebbar. Bis Sonntag wirbt der Container für die Appenzeller Bach-Tage, aber auch für das Bachland Thüringen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 17.08.2022, 12.00 Uhr

Zehn Minuten dauert die Reise in die Barockzeit und in die Weimarer Himmelsburg. Bild: Michel Canonica

Nein, dieser Überseecontainer ist kein neues Corona-Testcenter. Was da seit Dienstag auf dem St.Galler Kornhausplatz steht, ist vollgepackt mit modernster Computertechnik und wirbt für die heute Mittwoch beginnenden vierten Appenzeller Bach-Tage. Drinnen können drei Besucher auf den original barocken Kirchenbänken der Erfurter Kaufmannskirche Platz nehmen und virtuell in die Welt des aus Thüringen stammenden Komponisten Johann Sebastian Bach eintauchen.

In diesem ostdeutschen Bundesland hat Bach die Hälfte seines Lebens verbracht, 1708 bis 1717 auch in Weimar. In der Weimarer Schlosskapelle entstanden zwei Dutzend Kantaten und viele gewichtige Orgelwerke. Leider wurde die Schlosskapelle 1774 ein Raub der Flammen.

Der Bach-Container vor dem St.Galler Bahnhof. Bild: Michel Canonica

Für alle Bach-Fans rund um die Welt ist diese Kirche eine Art Sehnsuchtsort. Jetzt ist sie virtuell erlebbar. Medieninformatiker, Musikwissenschafter, Raumakustiker, Musiker und Architekten haben zusammengespannt und die Kapelle wieder auferstehen lassen. Das Projekt ist technisch wie musikgeschichtlich faszinierend: Man setzt die Virtual-Reality-Brille auf und beamt sich zurück ins Weimarer Barockzeitalter.

Musik zwischen Himmel und Erde erlebbar

Ein wenig schwindelfrei muss man sein, denn man wandert auch unter das Dach der zwanzig Meter hohen Schlosskapelle. Dort oben ist auf einer Musikgalerie die Orgel platziert. Ihr Klang kam also von oben. Himmelsburg nannte man die Kirche auch. In ihrer nach oben strebenden Architektonik sei der Bau auch «Ausdruck eines Programms, das die dargebotene Musik als Teil eines zwischen Himmel und Erde vermittelnden Aufstiegskonzepts präsentierte», schreibt der Musikwissenschafter Anselm Hartinger im Führer zur virtuellen Himmelsburg.

Mit modernster Computertechnik virtuell rekonstruiert: Die Weimarer Schlosskapelle. Bild: PD

Die Computerspezialisten haben nicht nur den Raum rekonstruiert, sondern auch die akustische Situation, wie sie zu Bachs Zeit als Weimarer Hoforganist in der Kirche geherrscht haben könnte. Auralisation heisst der Fachbegriff für die Hörbarmachung von Räumen. Wie wirkt der Raum auf die in ihm erklingende Musik?

Im Container sind es die ersten beiden Sätze von Bachs erster Weimarer Kantate «Himmelskönig sei willkommen» BWV 182. Die Musiker haben jede einzelne Stimme in einem völlig schallfernen Raum aufgenommen. Diese Stimmen wurden dann mit aufwendiger Technik sozusagen mit der architektonischen Situation verknüpft. Man hört also schlussendlich den Klang wie in der realen Situation.

Die fast würfelförmige Weimarer Schlosskapelle, die 1774 durch einen Brand zerstört wurde, zeichnete sich vor allem durch ihre Höhe von rund 20 Metern aus. Bild: PD

Weit entfernt von einer blossen Computerspielerei

Die Idee der virtuellen Himmelsburg stammt von Christoph Drescher, dem Intendanten der Thüringer Bachwochen. Realisiert wurde das Projekt der Wiederauferstehung einer wichtigen Bach-Wirkungsstätte in Zusammenarbeit mit der Thüringer Tourismus GmbH. Der Container wanderte bereits in einige Städte, zuletzt ans Bachfest in Schaffhausen.

Bach ist ein wichtiger Magnet für den Tourismus in Thüringen. Sein Erbe wird hier intensiv gepflegt. Überall erklingt immer wieder seine Musik an den sechs Thüringer Orten, in denen Bach gelebt hat. Die virtuelle Reise in die Weimarer Himmelsburg ist weit entfernt von einer blossen Computerspielerei. Begeht man diese Kirche, merkt man auch, dass Bach hier sehr raumbezogen komponiert hat und die Situation genutzt hat, in Weimar seine Musik aus einer über der Kirche schwebenden Cappella sich entfalten zu lassen.

Die St.Galler Bachstiftung, die selbst schon zu Gast in Thüringen war, wirbt jetzt mit diesem Container für die aktuellen Konzerte der Appenzeller Bach-Tage, die heute in der Tonhalle St.Gallen beginnen und dann in Teufen bis Sonntag ein intensives Eintauchen in die Welt Bachs erlauben. Der Eintritt in den Container ist frei. Man kann spontan vorbeischauen oder online einen Termin reservieren.

Container geöffnet: Mi, 17. 8., bis So, 21. 8., jeweils 11–18.30 Uhr;

Kornhausplatz, St.Gallen (beim Bahnhof).

Infos: www.thueringen-entdecken.de/himmelsburg; www.bachtage.ch/programm-2022/; www.musikland.thueringen-entdecken.de

