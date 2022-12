Analyse Stürmische Zeiten bei Konzert und Theater St.Gallen: Der erhoffte «frische Wind» wehte 2022 jäh und unkontrolliert Hitzige Debatten und peinliche Kommunikationspannen bestimmten am Theater St.Gallen das zu Ende gehende Jahr 2022. Im Sommer 2023 wird Jan Henric Bogen die Gesamtverantwortung für das Vierspartenhaus übernehmen – bis dahin sollte er die Belegschaft und das Publikum für den neuen Kurs gewinnen. Und noch viele offene Details klären. Ein Rück- und Ausblick. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Die Auslastungszahlen im Theaterprovisorium steigen nach der Pandemie wieder an, doch stehen dem Theater St.Gallen auch durch den Führungswechsel im Sommer 2023 unsichere Zeiten bevor. Bild: Marius Eckert

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm, nach der Krise ist vor der Krise. So lässt sich das zu Ende gehende Jahr 2022 am Theater St.Gallen zusammenfassen. Hinter den Kulissen, unter den rund 300 Mitarbeitenden sowie in der Öffentlichkeit rumorte es gewaltig. Da wirkte es im September beinahe süffig-ironisch, als das Schauspiel die neue Saison mit Theresia Walsers Komödie «Nach der Ruhe vor dem Sturm» eröffnete. Auf die gespenstische Ruhe des Lockdowns und der pandemiebedingten Durststrecke – für sämtliche Kulturbetriebe eine Herausforderung mit Langzeitwirkungen – folgten das ganze Jahr hindurch Querelen, die so nicht auf dem Spielplan standen.

Begonnen hatten sie im Jahr 2021 – im Grunde viel zu spät – mit der Diskussion um die vom Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater angestrebte neue Leitungsstruktur. Zur Erinnerung: Jan Henric Bogen, seit 2021 Operndirektor, wird zur kommenden Spielzeit 2023/24 auf den aus Altersgründen scheidenden Werner Signer folgen und die Leitung des Mehrspartenhauses übernehmen. Jedoch nicht als «geschäftsführender Direktor», sondern als Spartenleiter und «gesamtverantwortlicher Direktor» in Personalunion. Man vermeidet die gängige Bezeichnung Intendant.

Das unsympathische Wort «Halbwertszeit»

Jan Henric Bogen, designierter gesamtverantwortlicher Direktor von Konzert und Theater St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Tumult gab es, als Bogen im März sein neues Organigramm vorstellte: ein Modell mit acht Leitungen, gruppiert um ihn als Direktor mit Vetorecht. Die Spartendirektionen wird es nicht mehr geben – das trifft insbesondere den Konzertbereich. Zwar wurde der Vertrag mit Chefdirigent Modestas Pitrenas verlängert und die Position des charismatischen Dirigenten aus Litauen gestärkt. Pitrenas aber ist nur zeitweilig vor Ort; ein «Orchesterbüro» soll künftig administrative Aufgaben übernehmen.

Dass für den erfahrenen, bestens vernetzten und beim Publikum beliebten Konzertdirektor Florian Scheiber kein Platz mehr sein wird, löste eine Welle der Empörung aus, erst recht die wenig diplomatische Begründung mit der «künstlerischen Halbwertszeit»: Damit verspielte Bogen den Sympathiebonus, den er bei seiner Ernennung überraschend durch die Aufwertung des Tanzes zur vierten Sparte gewonnen hatte. Bei genauerer Betrachtung wurden jedoch alle bisher selbstständigen Sparten abgewertet, der Gesamtleitung untergeordnet.

Triumph der Demokratie an der Generalversammlung

Die neu gewählten künstlerischen Leiter Barbara-David Brüesch (Schauspiel) und Frank Fannar Pedersen (Tanz) haben das mit ihrer Bewerbung akzeptiert, Modestas Pitrenas weiss hoffentlich unterdessen, was mit der Leitung Konzert auf ihn zukommt. Anfangs herrschte darüber Unklarheit; die Kommunikation war wirr und chaotisch. Zeitweilig musste eine Kommunikationsagentur beigezogen werden.

Die jüngsten Turbulenzen liegen noch keine vier Wochen zurück. Böse Zungen behaupten, es sei «das beste Stück seit langem» gewesen, das an der Generalversammlung in der Lokremise über die Bühne ging. Zur Abstimmung stand die Anpassung der Genossenschaftsstatuten an die künftige Leitungsstruktur: Unter anderem sollte diese nicht mehr in den Statuten festgeschrieben, sondern ausgelagert werden. Gegen diesen Machtzuwachs für den Verwaltungsrat gab es Einwände – und einen Änderungsantrag, unterzeichnet von Mitarbeitenden und Genossenschaftsmitgliedern. Es wurde ein hochemotionaler Abend; der Änderungsantrag hatte Erfolg. Tags darauf erklärte VR-Präsident Urs Rüegsegger seinen Rücktritt.

Nebenschauplatz Klosterhof und Flumserberge

Ein Nebenschauplatz waren die Festspiele: Erst wurde Tschaikowskis russischsprachige «Jungfrau von Orleans» wegen des Kriegs in der Ukraine ausgetauscht gegen Verdis «Giovanna d'Arco», auch dies trotz guter Argumente nicht ohne öffentliches Theater. Dann gab es Ärger mit der IG Kultur Wil, die sich als alternativer Austragungsort der Festspiele ab 2024 beworben hatte. Der abschlägige Bescheid, sehr spät verschickt, kam wegen einer Adressänderung nicht an. Derweil wurde bekannt, dass die Festspiele alle zwei Jahre in den Flumserbergen stattfinden werden. Miteinander offen reden hilft: Das sollten alle Akteure als guten Vorsatz mit ins kommende Jahr nehmen, über die neuen Leitwerte Partizipation, Diversität und Nachhaltigkeit hinaus.

Der Betonbau von 1968, entworfen von Claude Paillard, soll im Oktober 2023 nach Abschluss der Sanierung feierlich eröffnet werden. Bild: Marius Eckert

Noch vor dem Start in die aktuelle Saison zitierten Werbeplakate des Theaters die (übrigens sehr hörens- und sehenswerte) Johann-Strauss-Operette «Die Fledermaus»: «Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.» Ein Kommentar zu den Ereignissen und Entwicklungen, in galgenhumorigem, champagnerseligem Dreivierteltakt. Bei nüchterner Betrachtung aber ist der berühmte Refrain zugleich ein Appell, die Zukunft des Theaters St.Gallen und seines Sinfonieorchesters nicht schicksalsergeben aufs Spiel zu setzen.

Im Oktober 2023 soll der renovierte Paillard-Bau wiedereröffnet werden und glanzvoll ausstrahlen, möglichst weit, in eine vielschichtige, diverse Gesellschaft hinein. Bis dahin gibt es intern noch viele Baustellen; nach aussen hin ist zu hoffen, dass neues und treues Publikum zurückerobert wird. Im Sturm und mit Lust am Gespräch.

