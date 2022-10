Neues Album "Luna Park" des St.Galler Rockduos Elio Ricca

Alternative Rock Das neue Album des St.Galler Rockduos Elio Ricca entführt in eine berauschende Jahrmarktwelt Roher, rumpliger Garagenrock trifft auf 80er-Synthesizer: «Luna Park», das neue Album des St.Galler Alternative-Rock-Duos Elio Ricca, ist experimenteller und elektronischer als seine beiden Vorgänger. Claudio Weder Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Philip Meienhofer und Elio Ricca machen seit 2014 gemeinsam Musik. Bild: Maximilian Jonas Kaspar

Blinkende Lichter, Leuchtreklamen, laute Musik. Karusselle, Schiessbuden, Autoscooter. Rausch, Nervenkitzel, Adrenalin. Das dritte Album des St.Galler Rockduos Elio Ricca, bestehend aus Sänger und Gitarrist Elio Ricca und Drummer Philip Meienhofer, heisst «Luna Park» und entführt in eine bunte, psychedelische Jahrmarktwelt. Jeder Song auf dem Album (seit Freitag auf Platte, Kassette und Spotify erhältlich) ist eine kleine Attraktion. «Beim Schreiben der Songs hatte ich irgendwie immer das Bild eines Jahrmarkts vor Augen», erklärt Elio Ricca.

Zu dieser Jahrmarktästhetik passen die subtil eingewebten elektronischen Sounds: Plötzlich gesellen sich 80er-Synthies zum wuchtigen Fundament aus Gitarre und Schlagzeug, im Song «Rainbow» erklingt zum Schluss ein Technobeat. Auch an Effekten wurde nicht gespart: Mal verschwimmt die Stimme im Hall, mal ist der Gesang ein paar Töne tiefer gestimmt, sodass Elio Ricca wie ein Ansager einer Jahrmarktbahn klingt. Diese elektronischen Elemente sind neu für das Duo, das 2014 den BandXOst-Wettbewerb gewann und bekannt ist für seinen rohen, rumpligen Garagenrock. «Wir wollten mal etwas Neues ausprobieren», so Ricca.

Das Video zum Song «Rainbow». Gedreht hat es das St.Galler Studio Toericht. Video: Youtube

Rockepen und tanzende Roboter

Das neue Album ist denn auch experimenteller als die beiden Vorgänger «Another Way To Get High» (2016) und «Lovely Underground» (2019). «Luna Park» ist eine kreative Wundertüte, ein musikalischer Rummelplatz, auf dem immer wieder Unvorhergesehenes passiert. Höhepunkt ist der Titelsong «Luna Park», ein komplexes, siebenminütiges Rockepos, das aus mehreren Teilen besteht – Wassergeräusche inklusive. Der Albumtitel steht auch für die Neugierde und Entdeckungslust der Band. Ricca sagt:

«Ich fühlte mich beim Produzieren wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal einen Luna Park betritt.»

Geblieben ist die Do-It-Yourself-Attitüde: Aufgenommen wurde das Album im eigenen Bandraum in der St.Galler Reithalle, nicht im teuren Profistudio. «Handgemacht» sind auch die Musikvideos zum Album; gleich vier davon haben Ricca und Meienhofer produziert. Sie scheuten keinen Aufwand, stellten die Requisiten zum Teil selber her – etwa einen acht Meter langen Zugwaggon aus alten Rollläden, ein Kartonhaus, einen Regenbogen und einen tanzenden Roboter. Auf den visuellen Ausdruck legt die Band grossen Wert – das macht ihre Alben zu Gesamtkunstwerken.

Das Video zum Song «Krust» hat die St.Galler Künstlerin Luisa Zürcher animiert. Video: Youtube

Ein Kinderkeyboard als Rettungsanker

Der Umstand, der zum neuen Album führte, war aber kein erfreulicher: Entstanden ist es Anfang 2020, als Elio Ricca in einer Krise steckte, sowohl persönlich wie auch als Künstler. «Ich war gelangweilt an mir selber», erzählt der 29-Jährige, der in einem kleinen Teilzeitpensum als Lichttechniker arbeitet. Seine Gitarre habe er kaum mehr angerührt.

Aus diesem Tief herausgeholt hat ihn ein altes Kinderkeyboard, das er bei seinen Eltern zu Hause fand. «Ich habe einfach mal drauflosgespielt, bin dann fast süchtig geworden und habe mir im Internet gleich zwei weitere Keyboards gekauft.» Über das Keyboardspiel hat Ricca schliesslich wieder zur Gitarre gefunden, seinem Hauptinstrument. Nächtelang verbrachte er fortan im Bandraum, schrieb jede Nacht einen Song, tüftelte Arrangements aus, die er dann mit Drummer Philip Meienhofer zu fertigen Stücken ausarbeitete. Die besten acht haben es aufs Album geschafft.

Im Video zum Song «Fomo» erwacht ein Roboter zum Leben. Video: Youtube

Eine erotische Ode an Mozart

In fast jedem Song auf «Luna Park» verarbeitet Elio Ricca ein Thema, das ihn damals, Anfang 2020, beschäftigte: seine künstlerische Schaffenskrise, eine Trennung, die Pandemie. Bislang habe er sich immer hinter seinen Texten versteckt, erzählt er. Beim neuen Album ist das anders: «Es ist sehr persönlich geworden.» Die Songs handeln von der Angst, etwas zu verpassen («Fomo»), oder davon, wie es ist, jemanden so sehr zu vermissen, dass es wehtut («24/7»). «Krust» und «Mind over Matters» sind Lockdown-Lieder und erzählen vom langen Warten und von schlaflosen Nächten.

«Hear me, Mozart, you’re my hero», singt Elio Ricca in «Mozart». Video: Youtube

Trotz der Schwere und Melancholie mancher Texte hat das Album aber auch eine freudige, verspielte Seite. «Ich habe durch die Arbeit am Album gelernt, nicht mehr alles so ernst zu nehmen», sagt Ricca. In «Mozart» etwa, einer augenzwinkernden, erotischen Fan-Fiction in Liedform, macht sich Elio Ricca über sich selbst lustig.

«Diese Selbstironie konnte ich vorher noch nie auf Platte bringen.»

Das mache ihn besonders glücklich. Aber am wichtigsten ist wohl: «Ich habe durch dieses Album den Spass an der Musik wiedergefunden.»

Plattentaufe: 28. Oktober, 21 Uhr, Palace St.Gallen. Infos unter elioricca.com

