Trogner Sängerin Franziska Schiltknecht über ihr neues Album

Albumtaufe Sie bringt «Musikmedizin» in die Dörfer und Städte: Die Trogner Sängerin Franziska Schiltknecht geht mit ihrem neuen Album auf Schweizer Tournee Das neue Album «Danza» der Band Stimmenfeuer um Sängerin Franziska Schiltknecht feiert das Leben in all seinen Facetten. Am Freitag und Samstag wird es in Trogen getauft – mit Musik, Tanz, Masken, Kostümen und Feuer. Claudio Weder Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Hat eine enge Verbindung zur Natur: Die Trogner Sängerin Franziska Schiltknecht. Bild: Michel Canonica

«Epei», «Flickflauder», «Füüzöndroot» oder «Spauz». Fast jedes Lied auf dem neuen Album «Danza» der Formation Stimmenfeuer trägt einen Appenzeller Dialektausdruck als Titel. Bandleaderin Franziska Schiltknecht erklärt dies mit ihrer Herkunft: Sie kam in Speicher zur Welt, wuchs in St.Gallen auf und fand später wieder zurück ins Appenzellerland. Heute lebt sie mit ihren drei Kindern in Trogen. «Hier fühle ich mich einfach heimisch», sagt die 44-Jährige.

Die Appenzeller Mundartausdrücke verweisen aber auch auf das Volkstümliche, das manchen Songs innewohnt: Die Appenzeller Volksmusik, hauptsächlich der Jodel, ist eine wichtige Inspirationsquelle für Schiltknechts Musik, in der die Grenzen zwischen spirituell angehauchtem Ethno-Sound und Pop fliessend sind.

Das Video zum Song «Spauz». «Spauz» bedeutet im Appenzeller Dialekt «kurzer Regenguss». Video: Youtube

18 Auftritte auf der mobilen Outdoorbühne «Perla Volante»

Am 8. und 9. Juli wird «Danza» (erhältlich auf allen Streamingplattformen und über stimmenfeuer.ch) auf dem Trogner Landsgemeindeplatz getauft. Neben Musik und Tanz sind auch Masken, Kostüme und Feuerelemente Teil dieser Show, die ein Gesamtkunstwerk ist. Aufgeführt wird die Produktion erstmals mit dem selbst gebauten Konzert- und Theaterwagen «Perla Volante». Nach den Aufführungen in Trogen folgen drei weitere im St.Galler Lattich-Quartier (14./15./16. Juli), bevor die Gruppe mit ihrer mobilen Outdoor-Bühne auf Schweizer Tournee geht. Geplant sind insgesamt 18 Auftritte an acht verschiedenen Orten.

Mit der «Perla Volante» knüpfen Franziska Schiltknecht, Stefanie Hess (Kontrabass), Sara Käser (Cello) und Annie Mumford (Schlagzeug) an die Tradition der Kräuterärzte und Naturheilpraktiker an, die anno dazumal mit Ross und Wagen von Dorfplatz zu Dorfplatz reisten und die Menschen medizinisch versorgten. «Auch wir bringen ‹Medizin› in Form von Musik in die Dörfer und Städte», sagt Schiltknecht. Die Aufführung gleicht dabei einem Musik-Tanz-Ritual:

«Wir wollen etwas Magisches erschaffen, das heilsam wirkt in dieser herausfordernden und schnelllebigen Zeit.»

Die Grenzen zwischen Zuschauerraum und Bühne verschmelzen: «Das Publikum darf gerne mitsingen und mittanzen – aber auch einfach nur zuhören und den Moment geniessen.»

Das Zelt vor der «Perla Volante» bildet die Bühne; die Zuschauenden befinden sich unter freiem Himmel. Bild: PD

«Danza» feiert das Leben in all seinen Facetten

Mit ihrer Stimme arbeitet Franziska Schiltknecht seit bald 30 Jahren. Bekannt wurde sie als Mitglied der national erfolgreichen St.Galler A-cappella-Formation Hop O’My Thumb, der sie zehn Jahre lang angehörte. Nach deren Auflösung wirkte die ausgebildete Primarlehrerin in unterschiedlichen Musik- und Theaterprojekten mit. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit führt sie, ebenfalls unter dem Namen Stimmenfeuer, ihre eigene stimmtherapeutische Praxis, bietet Ausbildungen an und begleitet Stimmimprovisationstage sowie Zeremonien.

Frauenpower: Die Band Stimmenfeuer besteht aus Cellistin Sara Käser, Sängerin Franziska Schiltknecht, Bassistin Stefanie Hess und Schlagzeugerin Annie Mumford (fehlt auf dem Foto). Bild: PD

Improvisation ist Schiltknechts Spezialgebiet. Songtexte gibt es auf «Danza» keine, ihre Stimme setzt sie wie ein Instrument ein, erzeugt rhythmische Geräusche, jauchzt, jodelt oder singt in einer Kunstsprache. Lange Jamsessions bilden den Ausgangspunkt der Songs. Die vier Bandmitglieder haben wochenlang zusammen improvisiert und dabei alles aufgenommen. «Wir haben dann die Aufnahmen durchgehört und die guten Momente, bei denen alles zusammenpasste, rausgeschnitten, sie perfektioniert und eingeübt», sagt Schiltknecht.

So ist «Danza» entstanden, das, anders als das Débutalbum «Celebrao» (2019), von purer Lebensfreude durchdrungen ist. Fast jeder Song wird getragen von einem treibenden, tanzbaren Rhythmus. Für die Harmonien sorgen Cello, Kontra- und E-Bass sowie mehrstimmige Chöre. Es klingt kein bisschen traurig, obwohl ein trauriger Umstand zum Album führte. «Danza» entstand nach dem Tod des Schlagzeugers Thomas Troxler, der Teil der ursprünglichen Besetzung von Stimmenfeuer war. Schiltknecht:

«Das Album ist eine Aufforderung dazu, das Leben in all seinen Facetten zu feiern, solange wir das noch können.»

8./9. Juli, 20 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen. 14./15./16. Juli, 20 Uhr, Lattich St.Gallen. Tickets unter eventfrog.ch, Infos und weitere Daten unter stimmenfeuer.ch.

