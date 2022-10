Ostschweizer Thrash-Metal-Band Honor sagt Konzert in Kiew ab

Absage Ostschweizer Thrash-Metal-Band gibt doch kein Konzert in Kiew: «Wir bedauern es sehr» – einer reist trotzdem in die Ukraine Die Thrash-Metal-Band Honor hat ihre Reise in die Ukraine kurzfristig abgesagt. Die drei Ostschweizer wollten dort ursprünglich ein Konzert geben. Der Sänger und Gitarrist reist nun ohne seine Bandkollegen nach Kiew. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 12.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jan Schäfer, Tobias Glarner (nicht mehr in der Band), Luca Ramsauer und Donagh Ramseyer (v. l.). Bild: Melissa Mangold

Dienstagabend, 21.35 Uhr. Ein neues E-Mail von Donagh Ramseyer, dem Sänger und Gitarristen der Ostschweizer Thrash-Metal-Band Honor. «Leider können wir unsere geplante Reise in die Ukraine nicht durchführen, da der Busvermieter uns den Bus nicht mehr geben möchte. Wir finden so kurzfristig keinen Ersatz mehr. Ausserdem hat sich ein Bandmitglied entschieden, die Reise nicht anzutreten. Es ist ihm zu gefährlich.»

Am Tag zuvor war die Band noch felsenfest von ihrem Vorhaben, ein Konzert in der Ukraine zu spielen, überzeugt. Der Trip der Ostschweizer Band nach Kiew hätte am Mittwochmorgen losgehen sollen. Mit dem Bus wollten sie in das Kriegsgebiet Ukraine reisen. Die Metal-Band wollte am Samstagabend am Destroyer Fest in Kiew ein Konzert spielen. Das, obwohl es am Montag und Dienstag den ganzen Tag hindurch Meldungen über russische Raketenangriffe in der Ukraine gab. Auch Kiew wurde angegriffen. Mehrere Bomben schlugen in der Hauptstadt ein – etliche Menschen starben oder wurden verletzt.

Sänger geht allein

Bis Dienstagabend war sich die Ostschweizer Metal-Band noch sicher, dass die Reise stattfindet. «Die Angst ist nach den Nachrichten von Montag wieder da. Aber wir möchten das Konzert durchziehen», sagt Donagh Ramseyer beim Telefoninterview am Montagabend. «Wir sind uns der Gefahren definitiv bewusst. Wir sind nicht lebensmüde. Ich glaube aber nicht, dass wir in Kiew in Lebensgefahr schweben werden.» Ramseyer ist immer noch dieser Meinung – so hat sich der Sänger der Band am Mittwochmorgen in ein Flugzeug Richtung Warschau gesetzt. Wo er jetzt gerade ist, wie er schlussendlich in Kiew ankommt und was er dort macht, schreibt Ramseyer nicht. Klar ist lediglich: «Ich habe mich entschieden, allein zu gehen.» Heisst es in seinem E-Mail von Mittwochmittag, 12.23 Uhr.

Geplanter Trip für ein Konzert in Kiew

Eigentlich wollten die Ostschweizer schon im März in der Ukraine auf Tour gehen. Vier Gigs waren geplant. «Dann kam der Krieg», sagt Ramseyer. Für die Band sei damals schon klar gewesen, dass sie das «Abenteuer» Ukraine erneut starten, sobald wie möglich. Das Destroyer Fest in Kiew ist – besser gesagt war – die Möglichkeit. «Mit dem Konzert wollen wir den Menschen dort ein Stück Normalität geben. Ich weiss, es tönt wahnsinnig, wenn ich das so sage, vor allem, weil gerade die Raketenangriffe stattgefunden haben», sagt Ramseyer knapp zwei Tage vor der geplanten Reise. Wann und ob Honor als gesamte Band ein Konzert in der Ukraine geben wird, bleibt offen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen