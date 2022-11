Absage Keine Zeit für Klassik? Warum nach nur zwei Saisons die Konzertreihe «Klassiksterne» im Verrucano Mels eingestellt wird Sind es Nachwehen von kulturlosen Pandemiewintern? Oder haben Ukraine-Krieg und Inflation die Lust am Konzertbesuch verdorben? Dem Sarganserland ist offenbar nicht nach Klassik, selbst wenn die berühmte Sopranistin Regula Mühlemann dem Kultur- und Kongresszentrum Verrucano in Mels ihre Aufwartung macht. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 28.11.2022, 17.00 Uhr

Die Reihen im Kulturzentrum Verrucano in Mels blieben (fast) leer: Die Klassik hat es schwer im Sarganserland. Bild: Tobias Garcia

Es braucht Optimismus, Risikobereitschaft und vielleicht ein Quäntchen Übermut, um während einer weltweiten Pandemie ein neues Kulturzentrum zu eröffnen. Und das nicht in einem urbanen Zentrum, sondern in Mels im Sarganserland, einer Gemeinde, die sich weniger durch ihr Konzertleben als mit ihrem Unihockeyklub und dem Pizol einen Namen macht.

Die Geschäftsleitung des Verrucano Mels, des neuen Kultur- und Kongresszentrums, erfüllte diese Voraussetzungen bei der Eröffnung im Oktober 2020. Mit dem Hochrhein Musikfestival fand man einen kompetenten Veranstaltungspartner, der die bereits in Rheinfelden und Aarau etablierte Konzertreihe der «Klassiksterne» ins Sarganserland holte. Es lief gut an – dann kam Ende Oktober, kurz vor Saisonstart, die Absage der gesamten Konzertreihe.

Publikumsgarantin verkauft nur 20 Tickets

Eva Maron, Geschäftsleiterin Verrucano Mels. Bild: Tobias Garcia

Eröffnet werden sollte das Programm von der Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann mit ihrem Album «Lieder der Heimat». Andernorts ist sie eine Publikumsgarantin. In Mels verkaufte man gerade mal um die 20 Tickets – aussichtslos, damit auch nur annähernd die Konzertkosten zu decken. Greift im Sarganserland eine postpandemische Kulturmüdigkeit um sich? Oder ist die harzige Entwicklung vielmehr auf die globale gesellschaftliche Lage zurückzuführen?

Für Eva Maron, die Geschäftsleiterin des Verrucano, ist das mindestens einer von mehreren Faktoren. «Es gibt massive Baustellen auf der Welt, da bleiben die Menschen eher im Rückzug», sagt sie. Optimistischer klingt Christoph Müller, der als Veranstalter nicht nur die «Klassiksterne» betreut, sondern eine Reihe weiterer Festivals, etwa «Erasmus klingt» in Basel oder «Open Classics am Rhein»: «Bei anderen Projekten stelle ich nicht fest, dass Veranstaltungen generell in Frage gestellt werden.» Aber auch er räumt ein:

«Die Herausforderung, neues und jüngeres Publikum zu gewinnen, bleibt anspruchsvoll.»

Es stehe und falle alles mit der Kulturvermittlung, betont auch Eva Maron. Gerade in der Provinz, wo die Nähe zum Theater fehle, müsse man an die Schulen und Gemeinden appellieren, mit den Klassen mehr Konzerte zu besuchen. «Wenn man beim Aufwachsen nicht lernt, in ein Ballett oder ins Theater zu gehen, hat man diese Art von Freizeitgestaltung nicht auf der DNA», sagt sie und meint das ganz konkret: «Ich bin absolut bereit, Spezialpreise für Schulklassen anzubieten.»

Kulturprogramm mit stärkerer Verankerung in der Region

Der Löwensaal im Kultur- und Kongresshaus Verrucano in Mels ist für Klassikkonzerte gebaut worden. Bild: Tobias Garcia

Aber eben: Was man nicht lernt, weiss man nicht – und Stars sind auch nur dann Stars, wenn das Zielpublikum mit ihren Namen etwas anfangen kann. Also, Regula Mühlemann nur noch in der Tonhalle und Popmusiker Bliss und das Cabaretduo Divertimento im Verrucano? Das sei nicht die Idee, verneint Maron nachdrücklich. «Der Löwensaal ist explizit für Klassik gebaut, da muss man dranbleiben.» Etwas lokaler zu denken, sei aber vorstellbar. Aktuelle Kulturpartner seien etwa die Bündner Opera Viva oder das Orchester Liechtenstein-Werdenberg.

Trotzdem kommt man nicht darum herum: Das Verrucano braucht eine stärkere Verankerung in Mels und der Umgebung – umso mehr in einer Bevölkerung, deren Donnerstagabendplanung sich nicht unbedingt am Konzertkalender orientiert. Als Veranstalter sei er sich des Risikos bewusst gewesen, schreibt Müller in einem E-Mail. Dennoch sei er davon ausgegangen, dass das Format der «Klassiksterne» einem existierenden Publikumswunsch entspreche. Aber in der Klassik ist es ebenso wie im Leben: Auch das Wünschen muss man erst einmal lernen.

