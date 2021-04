Oscar «And the Winner is...»: Das sollten Sie wissen, um bei der wichtigsten Filmauszeichnung der Welt mitzudiskutieren Imago Keine Filme im Kino, dafür im Streaming, auf drei Städte verteilt und mit so vielen nominierten Frauen wie nie: Die 93. Verleihung der Oscars wird anders. Mit diesem Abc sind Sie gut gerüstet für die Nacht der Nächte von Sonntag auf Montag. Regina Grüter und Daniel Fuchs 24.04.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

A wie Alkohol

Mank

Alkohol fliesst reichlich in «Mank» und «Drunk». Während der Anonyme Alkoholiker Gary Oldman (Bild) für seine geniale Interpretation des dauerbetrunkenen Drehbuchautors Herman «Mank» Mankiewicz auf eigene Erfahrungen zurückgreifen konnte, musste sich Mads Mikkelsen zur Vorbereitung zuerst Youtube-Videos mit Betrunkenen anschauen – er spielt einen mit Alkohol experimentierenden Gymilehrer. Da Mikkelsen nicht selber nominiert ist, muss er auch keine Dankesrede halten. Er will die Verleihung zu Hause mit der Familie verfolgen – und sich vielleicht einen Drink genehmigen.

B wie Borat

Maria Bakalova

Oder wie Maria Bakalova (Bild). Die bulgarische Schauspielerin stiehlt Sacha Baron Cohen in «Borat Subsequent Moviefilm» schlicht die Show. Als Tochter von Borat tingelt sie an dessen Seite durch die USA. Unglaub­lich lustig und sehr hinterlistig, wie sie Männer wie den Ex-Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, ins ­Abseits stolpern lässt. Bakalova verdient einen Oscar als beste Neben­darstellerin. Cohen übrigens ist nicht nominiert für seine Borat-Rolle, sondern wie Bakalova für eine Nebenrolle – im Polit-Justizdrama «The Trial of the Chicago 7».

C wie Chloé Zhao

Chloé Zhao und Frances McDormand

Die in China aufgewachsene Chloé Zhao steht mit ihrem Film «Nomadland» mit Frances McDormand (das Duo im Bild oben) als moderne amerikanische Arbeitsnomadin in der Hauptrolle in der Poleposition. Gewinnt sie dafür nicht in den Kategorien «Bester Film» und «Beste Regie», wäre das eine Riesenenttäuschung. Dem hiesigen Publikum ist sie seit «The Rider» ein Begriff. Darin erzählt sie ungekünstelt von einem jungen Cowboy, der nicht mehr reiten dürfte. Der Film stellt das Leben im Indianerreservat Pine Ridge authentisch dar. Menschen und Bilder prägen sich ein – wie bei «Nomadland».

D wie Denkwürdig

Wie das Filmjahr 2020/2021: Erst zum vierten Mal musste eine Oscarverleihung verschoben werden. Diesmal wegen Corona, um Wochen. Davor ging es jeweils um Tage: 1938 wegen der Flutkatastrophe von Los Angeles, 1968 nach der Ermordung Martin Luther Kings und 1981 wegen des Attentats auf US-Präsident Reagan.

E wie Erstes Mal

Erstmals sind mit Chloé Zhao und Emerald Fennell («Promising Young Woman») zwei Frauen als beste Regisseurinnen nominiert. Zhao ist zudem die erste nicht-weisse Regisseurin mit Gewinnchance und die erste Frau mit vier Nominierungen. 70 Frauen haben Aussicht auf eine Trophäe – ein Rekord –, und noch nie waren die Schauspielkategorien ethnisch so divers besetzt. Yoon Yeo-jeong («Minari») wäre die erste Südkoreanerin, die einen Schauspielpreis holen würde.

F wie Favoriten

«Nomadland» gilt als grosser Favorit. Er ist in sechs Kategorien nominiert. Die meisten Nominierungen (deren zehn) hat «Mank» eingeheimst, was aber nicht heissen will, dass er auch bei den Goldmännchen abräumt. Sechs Nominierungen gab es neben «Nomadland» für «Minari», «Judas and the Black Messiah», «Sound of Metal» und «The Father».

G wie Garderobe

Kein roter Teppich, kein Schaulaufen? Mitnichten. Die Produzenten der Oscarnacht um Steven Soderbergh versprachen trotz fehlenden Brimboriums in Los Angeles «rotes Zeugs auf dem Boden», einfach in mehreren Städten auf verschiedenen Kontinenten zur selben Zeit. Gelegenheit also, zu zeigen, was man hat. Einfach haben es die Männer. Ein gut sitzender Smoking tut’s. Gespannt sein darf man darauf, über welche Kostümwahl man sich dieses Jahr auslassen wird. Zu viel Stoff? Zu wenig? Zu glänzend, zu farbig? Apropos: Die Macher versprachen eine Gala, die ohne Gesichtsmasken auskommt. Einzelne Nominierte dürften ihr Gesicht trotzdem mit einem Stück Stoff zieren. Fragt sich also: Wer hat die ausgefallenste Maske?

H wie Hopkins

Es ist bereits die sechste Nomination für Oscar-Preisträger Sir Anthony Hopkins, seine Interpretation des dementen Anthony (!) in «The Father» – einfach brillant. Gewinnt der 83-Jährige, wäre er ein Jahr älter als der dieses Jahr verstorbene Christopher Plummer 2012 («Beginners») und ­damit der neue älteste Oscar-Sieger. Bei den Baftas, den britischen Film­preisen, reüssierte Hopkins zwar – neben Frances McDormand –, bei den US-amerikanischen Academy Awards dürfte wohl an Chadwick Boseman kein Vorbeikommen sein.

I wie «Inside the Oscars»-Podcast

Coronazeit ist Podcastzeit. Der US-Fernsehsender ABC, der die Oscarnacht überträgt, berichtet über Facts und Hintergründe: Was muss man über die nominierten Filme wissen, die ein Grossteil des Publikums pandemiebedingt gar noch nicht gesehen hat? Wie ging Andra Day ihre Interpretation der ikonischen Billie Holiday an? Was braucht es, um in der Königskategorie «Bester Film» zu reüssieren? Welche Botschaften werden wie in die Garderobe verpackt? Gratis auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Die letzte Episode wird am 26. April veröffentlicht.

J wie «Judas and the Black Messiah»

Der Trailer von «Judas and the black Messiah» youtube

Allein schon der Titel des sechsfach nominierten allfälligen «Best Picture» zeugt davon, dass die «Black Lives Matter»-Bewegung sich in der zunehmend diversen Academy widerspiegelt. Die «wahre» Story: Der schwarze Kleinkriminelle William O’Neal soll als FBI-Informant die Black Panther Party infiltrieren, um den charismatischen Vorsitzenden der Illinois-Sektion, Fred Hampton, zu stürzen. Der Brite Daniel Kaluuya (Hampton) war 2018 für «Get Out» Oscar-nominiert und gehört heuer zu den Favoriten unter den Nebendarstellern. Mitnominiert in derselben Kategorie ist Kollege Lakeith Stanfield (O’Neal).

K wie Kinos

Kino fand im vergangenen Jahr fast ausschliesslich in den eigenen vier Wänden statt. Glücklich, wer zu Hause über einen Beamer und eine Leinwand verfügt. Wegen der Pandemie setzte die Akademie notgedrungen die Regel ausser Kraft, wonach für die Oscars nominierte Filme während sieben Tagen in einem Kino im Verwaltungskreis Los Angeles gespielt hätten werden müssen. Dieses Jahr sind Filme unter den Nominierten, die bloss via Streaming zu sehen waren.

L wie London

London, Paris und natürlich Los Angeles: An diesen drei Standorten werden sich die Nominierten einfinden. Carey Mulligan, Emerald Fennell, Daniel Kaluuya, Anthony Hopkins, Vanessa Kirby oder Sacha Baron Cohen dürfen jeweils einen Gast mitbringen, während etwa «The Father»-Regisseur Florian Zeller wegen strengerer Corona-Auflagen in Frankreich allein zur Verleihung in Paris erscheinen muss und weder Speisen noch Getränke erlaubt sind. In London wird es dann schon etwas nach Mitternacht sein, in Paris nochmals eine Stunde später.

M wie Merrill

Leider hat es das Abtreibungsdrama «Never Rarely Sometimes Always» nicht unter die ­Nominierten geschafft. Wahrscheinlich, weil dem Film die nötige Lobby in Hollywood fehlt. Doch die Regisseurin ­Eliza Hittman vermutete «alte, weisse, puritanische Wächter» im Oscarwahlgremium, der Akademie. Auslöser ihres Zorns war Kieth Merrill, ein 80-jähriger Oscar-Stimmberechtigter, Mormone und Abtreibungsgegner. Merrill wei­gerte sich, den Film auch nur zu sichten. Er wolle nicht einer Frau dabei ­zu­schauen, wie sie Hilfe suche, um ihr Kind zu ermorden, erklärte er.

N wie Nostalgie

Hollywood liebt die Nostalgie. Kein Wunder, dominiert der im Stil des klassischen Hollywoodkinos inszenierte «Mank» mit zehn Nominierungen. Letztendlich aber entlarvt David Fincher die selbstgefällige Welt der Studiobosse und Medienzaren, und «Mank» steht am Ende wohl als grosser Verlierer da.

O wie Online

Die Streamingdienste Netflix und Amazon Prime sind hoch im Kurs – natürlich der Pandemie geschuldet, aber eben auch die logische Fortführung eines Trends: Noch nie gab es mehr Nominationen für die beiden Streaming-Riesen. Die gesamte Branche befindet sich in einem gewaltigen Wandel. Streaming setzte in der Pandemie zum Siegeszug an. Die nachfolgenden nominierten Filme gab und gibt es auch jetzt noch ganz legal im Streaming. Bei Netflix: «Mank», «The Trial of the Chicago 7», «Da 5 Bloods», «News of the World», «Ma Rainey’s Black Bottom», «Hillbilly Elegy»; bei Prime: «One Night in Miami», «The Sound of Metal», «Borat Subsequent Moviefilm». In der Kategorie der Animationsfilme sind übrigens sämtliche Nominierte zu streamen, neben Netflix und Prime auch auf Apple TV+ sowie Disney+.

P wie Postum

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, am 28. August 2020 im Alter von 43 Jahren dem Darmkrebs erlegen, wird wohl als dritter Schauspieler in der Geschichte postum den Oscar gewinnen. Heath Ledger wird als Joker in «The Dark Knight» für immer in Erinnerung bleiben, Boseman als Jazztrompeter in «Ma Rainey’s Black Bottom» auch. In mehreren Episoden der animierten Marvel-Serie «What If …?», die dieses Jahr auf Disney+ starten soll, wird man zur Figur Star Lord/T’Challa zumindest noch die Stimme des «Black Panther»-Stars hören.

Q wie Quarantäne

Gäste von ausserhalb Grossbritanniens, die am Satelliten-Event im Southbank-Studio des British Film Institute teilnehmen, befinden sich in zehntägiger Quarantäne und müssen zwei Coronatests machen.

R wie Ruhm und Ehre

Trotz gehäufter Kritik in den letzten Jahren und schwindenden Zuschauerzahlen sind die Oscars immer noch die prestigeträchtigsten Filmpreise der Welt. Die Pandemie treibt auch den Neuerfindungsprozess der Academy voran.

S wie Steven Soderbergh

Der US-amerikanische Regisseur Steven Soderbergh steht an der Spitze des Produzententeams der Oscar-Show, an der Stars wie Brad Pitt, Harrison Ford und Halle Berry Trophäen verteilen werden. Ironie des Schicksals: Mit «Contagion» hat er vor zehn Jahren einen fiktiven Pandemiefilm gedreht, jetzt muss er sich tatsächlich mit den im Film aufgeworfenen Fragen und Problemen herumschlagen. «Nervenaufreibend» nennt er das.

T wie «Tenet»

Sehnlichst warteten die Kinos letzten Sommer auf den ersten Publikumsgaranten nach der ersten Pandemiewelle. Alle Hoffnungen ruhten auf Christopher Nolan, der «Tenet» nicht via Streaming unter die Leute bringen wollte. Der Film war ein Lichtblick im betrüblichen Kinojahr, blieb jedoch hinter den hohen Erwartungen zurück. Immerhin: Bei den Oscars ist er in zwei Kategorien nominiert («Visual Effects» und «Best Production Design»).

U wie Übergangen

«A Sun» von Mong-Hong Chung aus Taiwan hätte eine Nomination verdient, finden wir; auch die deutsche Schauspielerin Nina Hoss für ihre Rolle als liebende Schwester im Schweizer Film «Schwesterlein». Der Film wurde von der Schweiz offiziell ins Rennen geschickt, schaffte es aber nicht in die Vorauswahl. Die einzigen Schweizer Preisträger in der bald 100-jährigen Geschichte der Goldstatuette heissen: Xavier Koller, Maximilian Schell, Arthur Cohn, H. R. Giger und Richard Schweizer.

V wie Verlierer

Glenn Close

Gehört Glenn Close zu den ewigen Verliererinnen? Unterliegt sie am Sonntag in der Kategorie «Beste Nebendarstellerin» – und danach sieht es aus –, würde die US-Amerikanerin mit dem 2013 verstorbenen Iren Peter O’Toole («Lawrence of Arabia») gleichziehen: achtmal nominiert, nie gewonnen. Den Prognosen nach bewegt sich die 74-Jährige im Mittelfeld. Obwohl sie sich für die Rolle der Mamaw in «Hillbilly Elegy» älter und hässlich machte – etwas, was die Academy würdigt –, wird ihr wohl die Südkoreanerin Yoon Yeo-jeong («Minari») oder die Bulgarin Maria Bakalova («Borat Subsequent Moviefilm») die Trophäe wegschnappen.

W wie Walt Disney

Immer noch hält Walt Disney einen Oscar-Rekord: vier Gewinne in einem Jahr. 1954 war das. Es wird langsam Zeit, dass jemand den Rekord egalisiert. Eine könnte es schaffen. Sie heisst Chloé Zhao, und die Chancen stehen sogar ausgesprochen gut!

X wie Die grossen Unbekannten

Wie geht es weiter mit den Oscars? Kehrt man nach der Pandemie zurück zu den alten Regeln? Welche Kinos werden überleben? Und wann endlich bringen die Studios internationale Blockbuster wie den sehnlichst erwarteten Bond «No Time To Die», «Godzilla vs. Kong» oder die Kultfilmfortsetzung «Top Gun 2» auf die Leinwand? Immer wieder verschoben wurden nicht nur diese Filme, sondern auch viele andere.

Y wie Yeun

Der asiatisch-amerikanische Schauspieler Steven Yeun, 1983 in Seoul, Südkorea, geboren, spielt im sechsfach nominierten «Minari» einen Einwanderer, der mit seiner Familie ins ländliche Arkansas zieht. Regisseur Lee Isaac Chung ist ebenfalls Sohn koreanischer Immigranten, sein Film inspiriert von der eigenen Familiengeschichte. Sie gehören beide zu den Nominierten. Mit «Minari» werden sicher auch viele Südkoreanerinnen und Südkoreaner mitfiebern, wie letztes Jahr mit «Parasite».

Z wie Zahlen

Zum 93. Mal bereits werden die Goldmännchen vergeben, die Trophäen der wichtigsten Filmauszeichnung der Welt. Die erfolgreich­sten Filme mit je elf Oscars waren: «Titanic», «Ben-Hur» und «Herr der Ringe». Ganz oben auf der Liste der Oscarempfänger steht Meryl Streep, die bereits drei entgegennehmen ­konnte. Die Trophäe übrigens ist ge­fertigt aus Bronze und wird überzogen mit 24-Karat-Goldplättchen; sie ist 34,3 Zentimeter hoch und bringt fast 4 Kilogramm auf die Waage.

Hier können Sie die Verleihung der Oscars mitverfolgen: SRF 2 überträgt die Show in der Nacht vom Sonntag 25. auf Montag 26. April ab 0.20 Uhr. Die Oscarverleihung beginnt um 2 Uhr und endet in den frühen Morgenstunden.