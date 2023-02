Opernwelt «Ich habe 20 Kilo verloren»: Die Hintergründe zu Alexander Pereiras Abgang in Florenz Der ehemalige Operndirektor und einstige Sonnenkönig der Zürcher Kultur entgeht der Schmach der Entlassung mit seinem Rücktritt. Christian Berzins Jetzt kommentieren 28.02.2023, 10.00 Uhr

Im Scheinwerferlicht: Alexander Pereira an der Saisoneröffnung der Scala im Dezember 2019. Pietro D'aprano / Getty Images Europe

Zuletzt hatte sich sein alter, dirigierender Freund Zubin Mehta noch einmal starkgemacht für ihn. Doch rundherum war sonst niemand mehr. Alexander Pereira, einst Sonnenkönig der Züricher Kultur, war in Florenz immer wieder durch schlechte Schlagzeilen in den Fokus gerückt – zuletzt in jenen der Justiz. Eine Spesenabrechnung voller teurer Hotels und schönen Fischen – eine Lappalie – wurde zur Staatsaffäre. Diese Woche hätte der 75-jährige Österreicher bei der Staatsanwaltschaft vorsprechen müssen, viele Florentiner hatten seine Entlassung vorausgesagt.

So weit lässt es Opernheld Pereira nicht kommen, er tritt zurück, schreibt er in einem Brief an Dario Nardella, Präsident der Opernstiftung und Bürgermeister von Florenz: «Der wahre Grund für meinen Rücktritt ist eine persönliche Angelegenheit – abgesehen davon, dass Sie eine sehr schwierige Aufgabe haben und gleichzeitig immer von innen und aussen angegriffen werden, insbesondere von der Presse. So hatte ich nie einen ruhigen Moment, und diese Situation liess mich 20 Kilo verlieren und führte mich Anfang Dezember auch in einen Moment der Gesundheitskrise.» Wer Pereira in den letzten zwei Jahren traf, sah einen alten Mann.

Vorwurf der Verunrtreuung

Das ist bestimmt eine Seite, die andere aber die Schmach: Tatsache ist nämlich, dass er bald wieder von der florentinischen Staatsanwaltschaft vernommen worden wäre, schon am 9. Februar hatte er antraben müssen um zu erklären, wie und warum seine Spesen für die Ausübung seines Amtes nötig waren.

Aber es geht nicht nur um Fünf-Sterne-Hotels, Ibiza-Reisen, ein Helikopterflug und Geld für die Fischhändler von Florenz, die 58 590 Euro und 31 Cent sind egal. Schlimmer wiegt, dass Pereira – so die Nachrichtenportale der RAI - der Veruntreuung im Zusammenhang mit der Verwendung eines Teils des von der Regierung ausgezahlten Zusatzfonds von 35 Millionen verantwortlich ist: Der Fonds war gesprochen worden, um die 50 Millionen Schulden der Stiftung zu tilgen, die in den letzten 15 Jahren angehäuft wurden.

Der Verfall des Sonnenkönigs

Das liebe Geld … es war also auch in Florenz das Thema, obwohl Pereira doch allabendlich grosse Oper spielen liess. In Pereiras Demissionsschreiben steht auch, er bedauere, dass «nach so vielen Jahren Arbeit in den grossen Theatern» diese Erfahrung in Florenz «so traurig geworden ist, so sehr, dass ich keine Lust mehr habe, sie fortzusetzen».

So glanzvoll das alles tönt - Wien, Zürich, Salzburg, Mailand – so bezeichnend war der Verlauf dieser Jahre: In Zürich war er der Sonnenkönig, er konnte tun und lassen, wie er wollte, man gab ihm und seinem Opernhaus immer noch mehr. Pereira war an den Sponsoreneinnahmen beteiligt, verdiente bis zu einer Million Schweizer Franken, liess sich auch mal im Privatflugzeug herumfliegen. Aber er führte das Haus zu internationalem Ruhm – doch dummerweise drei Jahre vor seinem Abgang auch in die roten Zahlen: Ein Minus von 5 Millionen lastete schwer auf ihm.

Es reicht trotzdem für den Wechsel nach Salzburg zu den weltberühmten Festspielen. Hier aber war nach drei Sommern (allerdings mit Rekordzuschauerzahlen) bereits wieder Schluss: Nicht nur die Politik war gegen ihn. Er packte die Koffer und fuhr nach Mailand, ans berühmteste Opernhaus der Welt: die Scala. Auch hier gab es gleich heftige Diskussionen, da er von Salzburg Produktionen abgekauft hatte (sozusagen sich selbst). Bis 2021 schaffte er es dennoch, als er aber den saudischen Kulturminister (plus ein paar Millionen Euro) in den Stiftungsrat holen wollte, lief das Fass über. In Florenz reichte ein allzu dicker Steinbutt.

Festhalten an alten Seilschaften

Das künstlerische Erfolgsrezept brachte er aus Zürich nach Salzburg, Mailand und Florenz: Stars, auch die altgedienten, gemässigte Regisseure und viel italienisches Repertoire plus Opernraritäten. Er hielt auch an den alten grossen Dirigenten fest – an Zubin Mehta etwa. Die Seilschaft brachte viel Angenehmes: In einer von Mehtas Villen liess es sich Pereira in Florenz gut gehen.

Nun wird er sich gesund pflegen lassen, kann sich seiner Pferdeleidenschaft hingeben – und wird sich wohl nach einem neuen Theater umsehen, wo die Kritik weniger böse ist: in Saudiarabien vielleicht oder im brasilianischen Manaus? Aber vielleicht wird er sich auch in einen Ohrensessel setzen und seine Memoiren schreiben: Wenn er darin offen wird, hat die Opernwelt kein spannenderes Buch je vor die Augen bekommen.