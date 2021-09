Sex, Blut und Netflixspannung zum Opernstart in Genf und Zürich

Oper Opernstart: Sex, Blut und Netflixspannung auf den Bühnen in Zürich und Genf Die beiden grössten Opernhäuser der Schweiz, Genf und Zürich, eröffnen die Saison auf unterschiedliche, teils verstörende Art und Weise. Christian Berzins Jetzt kommentieren 14.09.2021, 18.17 Uhr

Jochanaan vergewaltigt Salome.

Paul Leclaire / Opernhaus Zürich

Es ist der Albtraum von Gastrosuisse-Chef Casimir Platzer: Die Uhr zeigt 18.35, es hat tausendeinhundert Reservationen für 19 Uhr und es gilt die tausendeinhundert Covidzertifikate zu prüfen. Für das Opernhaus Zürich ist diese Ausgangslage ein eineinhalbjahrelang ersehnter Traum, der am Sonntagabend endlich in Erfüllung ging.

Schlag 19 Uhr sassen alle 1100 Gäste trotz oder wegen Zertifikats drinnen auf ihren Plätzen, der Vorhang ging hoch – und schon bald fielen die ersten maskengeschützten Kiefer runter, denn gespielt wurde die 1891 komponierte «Salome» von Richard Strauss: 100 Minuten Orchesterkrimi aus dem Graben mit gesungenem Schauspiel von der Bühne.

Dass der Abend am Ende bejubelt wurde, hing von drei Faktoren ab: von Orchester und Ensemble, von der Regie und von der Sängerin der Hauptrolle. Die 35-jährige Russin Elena Stikhina ist als Salome phänomenal: Mädchenhaft singend und sich doch in den grössten Orchesterwogen behauptend, katzenhaft bewegend und doch nie peinlich oder kindlich wirkend.

Die drei Ideen von Regisseur Andreas Homoki

Andreas Homoki, Intendant des Opernhaus Zürich. Walter Bieri / KEYSTONE

Regisseur und Hausherr Andreas Homoki inszeniert gerne in homöopathischen, aber piksenden Dosen gegen Erwartungshaltungen an. Das fällt bei «Salome» umso mehr auf, da seine Inszenierung 50 Minuten lang zwar in einem fernen, mondähnlichen Ambiente spielt, aber szenisch wie eh und je daherkommt, um nicht zu sagen «dahinplätschert». Aber dann kommt es zu einer entscheidende Wendung: Der von Salome nicht beachtete Narraboth (Mauro Peter) bringt sich wie gewöhnlich aus Verzweiflung um – oder fast.

In Zürich stürzt sich nun nämlich der sonst bloss psalmenschleudernde Täufer Jochanaan (Kosta Smoriginas) auf ihn, schneidet dem Hauptmann die Kehle so richtig durch, stürzt Richtung Salome, besinnt sich eines anderen, lässt das Messer fallen und fällt über die mit gespreizten Beinen auf ihn wartende Prinzessin her.

Die Königsfamilie: Herodias, Herodes und Salome. Paul Leclaire / Opernhaus Zürich

Ist es eine Vergewaltigung? Warum Salome alsbald den Wunsch äussert, Jochanaans Kopf in einer Silberschüssel zu sehen, wäre nun erklärbar. Doch muss dieser Stoff erklärbar sein, wird er dadurch nicht simpel? Ist die Netflixspannung, die das Geschehen nach diesem Akt gewinnt, nötig? Immerhin wird die Frage des Königs, warum Salome so bleich sei, nun für die Eingeweihten verständlich.

Es ist nicht der letzte Liebe- oder Racheakt Jochanaans kurz vor seinem Tod durch Enthauptung. Während der Schleiertanz läuft, Salome sich mit Herodes auf die Hinterbühne verabschiedet hat, gibt sich ihm auch Herodias (Michaela Schuster), die Mutter Salomes, hin. Aber da ist es schon nicht mehr klar, ob dieser Jochanaan nur Hirngespinst dieser lüsternen Palast-Gesellschaft ist. Allerdings würde auch dieser Beischlaf verständlich machen, warum Salome seinen Kopf haben will, wäre dann doch Eifersucht der Antrieb.

Gedankenspielereien hin oder her: Zum Ereignis wird der Abend dank des überragenden Ensembles und des famosen Orchesters, das in allen Registern über sich hinauswächst: Jedes Solo leuchtet prächtig auf und Simone Young hält alles – auch die Sänger und Sängerinnen – in wundersamer Balance.

80 Jahre altes Werk als Schweizer Erstaufführung

Ein Hitparadenstück routiniert gut inszeniert, mit Topmusikern aufgeführt, so wie man es in Zürich erwarten darf. Genf hingegen wagt zum Saisonbeginn mehr, bietet im grössten Opernhaus der Schweiz (1500 Plätze) die Schweizer Erstaufführung von Sergej Prokofjews «Krieg und Frieden»: eine monumentale, ja überbordende vierstündige Oper, die 1941 komponiert und 1946 uraufgeführt wurde. Warum dieses Werk in der Schweiz noch nie gespielt wurde, ist ein Rätsel: Die Musik ist prachtvoll, die überreiche Romanhandlung Tolstois klug zusammengefasst, vielerlei szenische Auslegungen sind da zu erwarten. Zugegeben, man braucht viel Personal.

«Krieg und Frieden» wird in Genf eher zu «Lieben und kriegen»

Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève

Regisseur Calixto Bieito, in Basel und Zürich längst bekannt, interessiert das Kriegsgetümmel nicht. Statt «Krieg und Frieden» erzählt er im ersten Teil im prächtigem Hermitage-Ambiente mitsamt den seit Teeny-Tagen liebgewonnen Figuren wie Natascha, Andrej, Pierre oder Sonia eher «Lieben und kriegen». Das ist durchaus spannend, wenn man gut vorbereitet ist, den 30 Rollen folgen und das Gesehene weiterdenken kann. Im zweiten Teil entwirft Bieito einen Horrorball – turbulent wie eine Orgie bei Fellini, grauslich wie Gewaltszenen von Buñuel.

Nun ist der Krieg ein Kampf jedes einzelnen gegen sich selbst und andererseits eine Schlacht von allen gegen alle. Die traurige Wahrheit: Die Liebe, sie besiegt hier nicht mehr alles, sondern fordert blutige Opfer. Allein in der Musik gibt es Trost und Siegesjubel: Alejo Pérez dirigiert das Orchestre de la Suisse Romande magistral, erschafft einen Sog, leitete die singenden Menschenmassen souverän.

Napoleon ist besiegt, der General zum Sektenführer geworden: «Krieg und Frieden» in Genf.

Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève

Genfs Operndirektor Aviel Cahn lächelte in der Pause etwas spöttisch über seinen Opern-Coup, sagte: «Die Premiere geht über die Bühne, zum Glück. Schauen wir, wie es weitergeht. Bei diesen Massen an Chören und vielen Solisten aus Russland – von ihnen bloss ein Drittel geimpft – weiss man nie.» Es war ein bitterer «carpe diem»-Aufruf. Umso aufmerksamer studiere man den folgenden Hinweis, denn beide Aufführungen geben Anregungen für die nahenden dunklen Herbsttage.

Nebenbei: Auch in Genf spazieren über tausend 3G-Opernfans problemlos und pünktlich ins Theater, lupfen in der Pause die Maske, um Champagner und Orangensaft zu trinken.

Krieg und Frieden: Bis 24.9, u.a. Sonntag 19. 9., 15 Uhr.

Salome: Bis 17. Oktober.