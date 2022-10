Oper Operette in Zürich: Viel Unnötiges zum Allerbesten gegeben und selten gelacht Das Opernhaus Zürich versucht, eine wiederentdeckte Offenbach-Operette liebevoll zu erzählen. Das ist keine gute Idee. Leider. Christian Berzins Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einfach und stereotyp gezeichnet: Die «Mächtigen» sind in «Barkouf» doof. Monika Rittershaus / OPernhaus

Ich bin nicht der Typ, der in den Keller geht, um zu lachen. Ganz im Gegenteil. Ich finde sogar selbst auf der Opernbühne die immerselben Spässe – meist simple – recht lustig (ausser es sind jene drei Gags aus dem Ideenköfferchen von Regisseur Christoph Marthaler). Eine flotte Operette, in der ein Hund die Macht übernimmt, ist genau nach meinem Geschmack. Vorhang auf also für Jacques Offenbachs (1819–1880) «Barkouf», ein wiederentdecktes Werk des zynischsten Notenschleuderers des 19. Jahrhunderts.

Überzeichnung ohne Ziel: «Barkouf». Monika Rittershaus / OPernhaus

Vorhang auf und Laden runter. Leider. Ich sass am Sonntagabend still und stoisch drei Stunden auf dem schönen Platz 1 in Reihe 9 und wartete auf das Ende dieses Operetten-Flops. Die beiden älteren Damen vor mir hingegen hatten Spass ob des Gesehenen, beklatschten auch jede Musiknummer und war sie noch so durchschnittlich gesungen. Als der Applaus sich zum Schluss in Rhythmusklatschen steigerte, gestand ich mir ein, dass ich die Bosheiten, die Raffinesse und den Witz dieses Abends nicht verstanden hatte.

Selbst die Musik Offenbachs fand ich zu 75 Prozent belanglos, wohingegen mir das Programmheft weismachte, dass «Barkouf» besser als Offenbachs «Hoffmanns Erzählungen» sei, eine meiner Lieblingsoper. Ich bildete mir im Klanggeplätscher sogar ein, es verhalte sich mit «Barkouf» und dem «Hoffmann» etwa so wie mit Mozarts «Schuldigkeit des Ersten Gebotes» und seinem «Don Giovanni».

Manches ist schön - aber das reicht nicht

«Barkouf» wurde 1860 in Paris zum ersten und 2018 in Strasbourg zum zweiten Mal aufgeführt. Nun wagt sich Zürich an das Werk, indem der Grossmogul einen Hund als Gouverneur einsetzt. Rundherum versucht man mit Hochzeit-Deals an die Macht zu kommen, es verschwindet ein Liebhaber, und ein Giftanschlag wird geplant. Bald wird klar, dass das alles nur ein paar lose Fussnoten in einem bunten Bilderreigen sind. Und so steht der Zuschauer am Schluss, wenn der Held – der Hund Barkouf – in einer Schlacht gefallen ist, ratlos da, wird doch der glückliche Ausgang der Handlung bloss via Weisung von oben verkündet.

Regisseur Max Hopp über seine Inszenierung. YouTube

In Zürich wurde oft Offenbach gespielt: Nikolaus Harnoncourt dirigierte hier «La Belle Helene» und «La Grande-Duchesse de Gérolstein». Es waren Triumphe – auch dank Sängerstars, die den heiklen Werken die nötige Prise Salz gaben.

In Zürich wird schön gesungen, aber niemand ragt heraus – es ist eher so, dass es mal unter den Durchschnitt geht. Der vermeintliche Star Brenda Rae, «Salzburgs» Königin der Nacht, kann zwar mit ihren Koloraturen auftrumpfen, aber ihre Mittel­lage ist so dünn wie Seide, so klanglos wie Karton, was zu grotesk komikhaften Duetten mit der famosen Mezzo-Orgel Rachael Wilson führt.

Jérémie Rhorer dirigiert schön, aber unauffällig. Wird gesungen, ist das Orchester weicher Teppich – und wir erinnern uns wehmütig an die mitreissenden Zürcher Offenbach-Abende von einst.

Kein Wunder, rückt die Regie von Max Hopp in den Mittelpunkt – nur weiss sie da nicht viel anzustellen. Die Mächtigen sind doof und die Guten positiv gezeichnet. Die Bühne von Marie Caroline Rössle zeigt eine drehende Brücke ins Nichts. Zusammengehalten wird das Spiel vom überragenden Schauspieler André Jung, der die Dialoge erzählt und auch sonst viel Unnötiges zum Allerbesten gibt.

Barkouf: bis 22. November

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen