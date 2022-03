Nach dem Netrebko-Wirbel lacht Zürich mit Cecilia Bartoli

OPer Nach dem Netrebko-Wirbel: Im Opernhaus Zürich darf jetzt gelacht werden Das Opernhaus Zürich stemmt dieser Tage Premiere um Premiere – mal herausfordernd, mal allzu seicht. Christian Berzins 11.03.2022, 05.00 Uhr

Cecilia Bartoli ist in «L'italiana in Algeri» Dreh- und Angelpunkt. Monika Rittershaus

Es war am Dienstag im Opernhaus Zürich wie anno dazumal in den 00er-Jahren: Der Sponsor lud die Seinen in der Pause auffällig diskret zu Champagner und Häppchen, Primadonna Cecilia Bartoli machte auf der Bühne Faxen und das Publikum lachte über jeden Gag der Regie. Und neben der Bartoli sangen in «L’Italiana in Algeri» Tenor, Bass und Bariton so formidabel, wie man es in Zürich in den letzten Jahren selten erlebt hat. Der Jubel war gross.