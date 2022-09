«Die Walküre» Endlich: Opernhaus Zürich bietet «Wagner für Anfänger» Zürich erlebt mit Richard Wagners «Die Walküre» einen Triumph, doch der «Ring des Nibelungen» ist noch längst nicht geschmiedet. Christian Berzins Jetzt kommentieren 19.09.2022, 16.30 Uhr

Spass mit der Horde Walküren. Monika Rittershaus / Opernhaus

Dass die Walküren eine Schraube locker haben, dachte ich schon als Kind: Mit Flügel geschmückte Kriegerinnen, die «hojotoho» schreiend gefallene Helden in ihr Schloss reiten und ihnen dort ein ewiges Leben schenken?

In Zürich spielt die mit Pferdehelmen ausgestattete wilde Horde mit den nach Walhall gebrachten Helden Katz und Maus – oder eher «tot oder lebendig». Aber ausser ein verfrühter Kuss ist es das dann schon mit den Regie-Kuriositäten. Doch das heisst noch lange nicht, dass im Opernhaus am Schluss nicht gejubelt wurde, während des Dramas keine Tränen vergossen wurden.

Zurück zu den Walküren! Jede Einzelne scheint dennoch ein Goldschatz zu sein, ihre Anführerin Brünnhilde ist gar die Lieblingsmaid von Göttervater Wotan: Ein Konflikt zwischen den zwei Protagonisten ist Kern des Dramas «Die Walküre».

Das Opernhaus Zürich ist mit diesem, teilweise in der Limmatstadt komponierten Werk aus dem Jahr 1870 am ersten Tag des monumentalen Bühnenfestspiels «Der Ring des Nibelungen» von Richard Wagner (1813–1883) angekommen. Es ist ein 16 Stunden dauerndes Spiel um Macht und Liebe – fünf davon (mit zwei Pausen) waren am Sonntag zu erleben.

Requisiten aus der guten alten Zeit hervorgeholt?

Der Vorabend «Rheingold» schwächelte szenisch und musikalisch, mitsamt «Siegfried» und «Götterdämmerung» soll der Zürcher «Ring» aber zu Ruhm gereichen, das Abschiedsgeschenk des 2025 abtretenden Intendanten werden. Doch nichts ist schwieriger, nichts gefürchteter als diesen «Ring» zu inszenieren, jedes Mal soll die Interpretationsgeschichte neu geschrieben werden.

Andreas Homoki muss das nicht tun. Als Regie führender Zürcher Operndirektor bleibt er gelassen, zeigt die «Walküre» ohne ihr Aktualitäten aufzusetzen. Schon im «Rheingold» war ein Speer ein Speer, ein Drache ein Drache. In der «Walküre» gibt es Met aus dem Horn und da steht auch ein wundersamer Stamm einer monumentalen Esche. Und ebenso überraschend im heutigen Opernbetrieb, dass da im Finale ein Felsen auf der Bühne steht, auf dem Brünnhilde die nächsten Jahre schlafen wird.

Sogar ein Fels ist in Zürich im Finale zu sehen. Monika Rittershaus / Opernhaus

Das alles hört sich wie Wagner für Anfänger an. Vielleicht aber ist’s Homokis Wunsch, einmal die nie verwirklichte, aber immer angekündigte «Oper für alle» zu realisieren? In seinem «Ring» werden Opernneulinge an die Hand genommen, sogar die Mutti von Brünnhilde, Wala, wird vorgeführt.

Kaum macht Homoki mehr als nötig, wird das Geschehen simpel: Wotan schleicht im 1. Aufzug unnötigerweise als Wanderer herum, reicht Wasser und Füllhorn, steckt das Schwert für Siegmund in die berüchtigte Esche. Genauso unnötig ist es, die knarrende Drehbühne mit Kindergeburtstagseuphorie zu bedienen. Doch alle diese Äusserlichkeiten wirken nicht altbacken, da Homoki die Figuren sehr genau zeichnet und das Geschehen in eine moderne, äusserst reduzierten Bühne versorgt: Die weiss getäferte Villa ist unser zu Hause geworden.

Der coole Hund Wotan zerfällt

Um zwei Liebespaare geht es in der «Walküre», beide inzestuös. Die Liebe zwischen Siegmund und Sieglinde endet in einer triumphalen Liebesnacht, bringt nichts weniger als den «hehrsten Helden der Welt» – Siegfried, der die Götter oder Wotan retten soll – in den Schoss von Sieglinde. Die zweite – platonische – Liebe zwischen Wotan und Brünnhilde endet im tränenreichsten Abschied der Operngeschichte.

Ist dieser Wotan zu Beginn noch der coole Hund (oder eher der coole Wolf), der Supertrickser aus dem «Rheingold», ist er am Ende ein gebrochener Mann, ein Greis. Wie Tomasz Konieczny diesen Gang – gesanglich alles riskierend – meistert, ist zutiefst berührend.

Dirigent Gianandrea Noseda und die Philharmonia Zürich fallen mit der Tür ins Haus, kennen kein Zögern, kein Flackern – das ist ein orchestraler Wintersturm, der sich bis weit in den Frühling zieht. Immer ist Noseda aber umsorgt, die Sänger nicht zu bedrängen und doch möglichst alle süssen Schönheiten aus dem Orchester zu locken. Dieses Orchester ist gewappnet für «Siegfried».

Wotan (Tomasz Konieczny) muss seiner Frau Fricka (Patricia Bardon) gehorchen. Monika Rittershaus / Opernhaus

Camilla Nylund tastet sich an die Rolle der Brünnhilde, singt sie schön und ausdrucksstark wie ein Abendlied. Daniela Köhler (Sieglinde) hingegen ist kein Risiko zu gross, um nicht gewagt – und belohnt – zu werden. Mit Eric Cutler (Siegmund) hat sie einen Bühnenpartner, der auf sicherem Fundament aufbaut, aber doch prächtigschön «Wälse» rufen kann.

Homoki hingegen stellen sich dann ganz andere Herausforderungen. Am 5. März 2023 wissen wir, wie das wird. Die «Siegfried»-Villa wird sich drehen, so viel ist leider gewiss. Vorher sollte, ja darf man die «Walküre» nicht verpassen.

Die Walküre: bis 18. Oktober.

