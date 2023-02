Oper Prinz Harrys Eskapaden sind dagegen Kinderkram: Donizettis «Roberto Devereux» in Zürich Das Opernhaus Zürich spielt Donizettis «Roberto Devereux»: Statt Jahrhundertsopranistin Edita Gruberova singt nun eine Sopranistin, die alles anders macht. Christian Berzins Jetzt kommentieren 06.02.2023, 16.00 Uhr

Inga Kalna als König Elisabeth I.

Ich hatte mir fest vorgenommen, einen Opernabend lang nicht an Edita Gruberova zu denken – an jene Meisterin der schwerelosen Töne, die in Zürich die Werke von Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti über fast drei Jahrzehnte so spektakulär grossartig gesungen hatte, dass man sie mit niemand anderem hören wollte, schlimmer noch: mit niemand anderem hören konnte. Es galt «Aut Grubi, aut nihil», um ein Cäsaren-Wort abzuändern: Entweder Grubi oder nichts.

Edita Gruberova ist tot – und die Werke von Donizetti sollten weiterhin gespielt werden. Und so ist Donizettis Tudor-Trilogie – «Maria Stuarda», «Anna Bolena» und «Roberto Devereux» – in diesen Jahren sowohl in Genf als auch in Zürich auf dem Spielplan zu finden. Mit sehr durchzogenen Resultaten, was jeweils nicht nur an der Interpretin der weiblichen Hauptrolle lag.

Wie auch immer: In Zürich wagt sich nun in «Roberto Devereux» die 50-jährige Inga Kalna an die Wahnsinnspartie von Elisabetta – und macht das einzig Richtige: Sie singt die Partie völlig anders als ihre Zürcher Vorgängerin.

Das ist kein Hochseilakt der Kunstton-Produktion, Noten sind bei Kalna nicht dazu da, um mit ihnen wie Gruberova piano und forte zu spielen, sondern sie werden gebraucht, um eine dramatische Interpretation einer Rolle zu erschaffen, um der Liebe Schmerz und Wahn auszudrücken: Kalna riskiert dabei viel, geht an die Grenzen der Schönheit, scheut selbst hässliche Töne nicht. Am Ende aber hat die Lettin ein Leben durchgesungen, ein famoses Porträt der Königin Elisabeth gezeigt. So wirkt denn für einmal die Handlung nicht als Mittel zum Zweck der Zaubertöne, sondern da geht es um Leben und Tod.

A liebt B, B liebt C, C ist verheiratet mit D, D ist der beste Freund von B

Wir stecken im Jahr 1601: Roberto Devereux, Günstling und ehemaliger Geliebter der Königin ist des Hochverrats angeklagt. Er aber liebt nicht mehr Königin Elisabeth, sondern deren Vertraute, Sara. Sie hingegen ist die Ehefrau von Nottingham, dem besten Freund von Roberto. Dass am Ende nicht nur die Königin wahnsinnig ist, versteht jeder von selbst. Besser geht’s nicht mal heute im Buckingham Palast in London zu und her, dagegen ist das Theater um Prinz Harry Kinderkram.

So ganz glauben will das Publikum dem Geschehen allerdings nicht. Schon zu Beginn, wo Klein Elisabeth das abgeschlagene Haupt ihrer Vorgängerin Anna Bolena mitsamt Blutlache betrachtet, gibt’s im Publikum Lacher. Und als Elisabeth im prächtigsten Kostümprunk auf der Bühne steht, ist ein ironisches Raunen im Raum zu hören. David Alden inszeniert Pomp und Schrecken voller Lust, aber mit Hang zur kaum mehr gewohnten, glänzenden Ästhetik, die ungewollt eine Distanz zum Geschehen erschafft.

Gesungen wird neben Kalna gut, aber nicht überragend, das Orchester unter Enrique Mazzola spielt routiniert. So zieht sich dieses kurze Werk im zweiten Teil auch in die Länge, obwohl Donizetti die Handlung vorantreibt und schlau verdichtet. Platz für Arien muss aber sein: Der Titelheld darf sie ziemlich spät endlich singen, Stephen Costello macht das schön, ohne aufzutrumpfen. Konstantin Shushakov (Nottingham) und Sara (Anna Goryachova) singen souverän. Gab es früher in Zürich eine Primadonna und sonst gar nichts, ist es jetzt eine in sich geschlossene Aufführung: Ein zu selten gespieltes Werk wird auf ansprechendem Niveau präsentiert.

Roberto Devereux am Opernhaus Zürich: bis 17. März.

