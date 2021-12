Anna Netrebko an der Mailänder Scala ausgebuht

Oper Buhs für Primadonna Netrebko, Ärger über die Regie, ein ärgerliches Publikum – und trotzdem ein künstlerischer Triumph: So war die Saisoneröffnung an der Mailänder Scala Nach einem Jahr Covid-Pause eröffnete die Mailänder Scala die Saison mit Verdis «Macbeth»: Ein Abend, der es in sich hatte. Christian Berzins Jetzt kommentieren 08.12.2021, 18.35 Uhr

Spektakuläre Inszenierung, grosse Sänger und viele Proteste: Verdis «Macbeth» an der Mailänder Scala. Fondazione La Scala Press Office / EPA

Da mochten die von Modezar Giorgio Armani arrangierten und bezahlten 10000 Rosen und 3000 Lilien noch so zauberhaft geduftet, die Mailänder Scala noch prächtiger gestrahlt haben: Nach den Buhs und Pfiffen gegen den Regisseur um 21.55 waren die Rosen gebrochen, der (Buh-)Sturm hatte sie entblättert. Nun konnten sie auch von den Operngästen aus den Gestecken gerissen werden. Gewisse kleinere Besucher der oberen Galerien taten das mit grosser Lust, waren die Gestecke doch so üppig, dass die Blumen die Sicht auf die Bühne trotz teurem Platz verdeckt hatten.

So ist das bisweilen am 7. 12., dem Tag des Mailänder Stadtheiligen Sankt Ambrosius: Vor lauter Trubel, der rund um die Saisoneröffnung gemacht wird, verliert so manch einer die Sicht aufs Wesentliche, auf die Kunst – gewollt und ungewollt. Das Publikum erstarrt im Ritus des Abends.

Hunderte Polizisten für ein weiträumig abgesperrtes Theater: typisch Saisoneröffnung der Mailänder Scala. Antonio Calanni / AP

Immer noch einen Schritt weiter geht der Hang, an diesem Abend Bella Figura zu machen. Erstmals hatte der «Corriere della Sera» einen Liveticker, Kritikereminenz Enrico Girardi schrieb oder tippte sich während des Abends die Finger wund. Reflexion über einen Opernabend? Das war gestern. Er musste und wusste jede Schönheit und jede kleine Schwäche der Primadonna sofort der Welt mitzuteilen. Um 21 Uhr etwa hiess es da: «Duett, in dem Salsi sein weitreichendes Stimmvolumen ausnützen kann, während die müde Netrebko sicherstellt, was sie muss. Jetzt kann der letzte Akt beginnen.» Nur der Torjubel bleibt aus.

Der Parkettplatz kostete online 3000 Euro – dreitausend

Immer muss da noch etwas mehr sein. Einst wurde der Staatspräsident mit kurzem Applaus begrüsst, jetzt klatscht man beim Eintreffen von Sergio Mattarella in der Königsloge minutenlang, und Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly steht wie bestellt und nicht abgeholt im Orchestergraben, ehe er dann doch noch die Nationalhymne anstimmen darf. Mehr Schein als Sein: Jeder italienische Fussballer singt die Hymne schöner und lauter als die vermeintliche Prominenz im Theater.

Starsänger Placido Domingo sass im Publikum. Daniel Dal Zennaro / EPA

Nach einem Jahr der Absenz wegen Covid schien bei der diesjährigen Saisoneröffnung alles noch etwas nervöser als sonst. Auf der Welt gibt es kein schlechteres und kein spannenderes ­Publikum als jenes der Mailänder Scala: Wie im Parkett – dort unter anderem auch Placido Domingo, Alexander Pereira zu sehen – am Dienstag noch und noch lieber die Whatsapp-Nachrichten gecheckt, als der Tod Macbeths erlebt wurde, ist himmeltraurig. Bezeichnenderweise auf Plätzen, die bei Online-Buchung 3000 Euro kosten. Dreitausend.

Und gleichzeitig stehen da im Himmel der Scala die Opernheiligen – die Witwer der Callas und die Opern-omas –, die jede kleinste Tontrübung verurteilen, die es wagten, die Primadonna nach ihrer ersten Arie auszubuhen, die die Wahnsinnsszene bloss kopfnickend billigten. Es gab auch andere, Begeisterte – zum Glück, denn dieser Abend war ein Ereignis. Kaum der Vorhang offen, wird klar, welche Richtung diese Regie in den folgenden drei Stunden nehmen wird: eine Feier der bilderprächtigen Bühnentechnik, der Lust und der Gewalt.

Nach einer tödlichen Abrechnung im Wald stossen Macbeth e Banco eine tote Frau von der Kühlerhaube ihrer ­Limousine, als wäre sie ein dreckiger Vogel. Und ab geht die Post, die Fahrt durch den Wald, hinein in die Häuserschluchten einer Grossstadt, wo offenbar auch die berüchtigten Hexen hausen. Das Weissagen haben sie nicht verlernt. Alles trifft: Macbeth wird König und endet übel. Die Lifttür geht auf und das Duett hörend gelangen wir hinauf in eine todschicke Wohnung, die Skyline strahlt im Hintergrund. Regisseur Davide Livermore setzt nicht auf billige Videos, sondern auf die Szene erweiternde Bilder.

Videos, Bilder? Jedenfalls optisch packende Elemente, die die Szene

weiterführen. Fondazione La Scala Press Office / EPA

Und bald steht da Anna Netrebko: rauchend, lässig, cool. Bereit, der Welt via TV, Radio und angeschlossener ­Kinos zu zeigen, wer die grösste Sopranistin dieser Tage ist. Innerlich wird sie trotz Routine beben, denn nun gilt es, die erste grosse Arie zu singen. Mächtig die Stimme, dunkel wie ein See am Abend. Aber wo ist die Wendigkeit, wo die süssen Töne, wo die leisen zarten? Dauernd ist da dieses Drängen, diese schnaubende Emotion.

Der italienische Schauspieler Luca Argentero kommt in Begleitung ins schönste Theater der Welt. Daniel Dal Zennaro / EPA

Netrebko wischt die Buhs mit einer coolen Handbewegung weg

In jedem anderen Haus wäre der Triumph kolossal, in Mailand werden die Bravas mit Buhs gekontert. Netrebko wischt die Kritik mit einer Handbewegung weg, wird aber die zweite Arie mit noch mehr Druck singen. Die Russin ist nicht mehr 30, sondern 50. Aber wer ausser ihr würde es wagen, sich in diesem Theater der Vergangenheit zu stellen, der Guleghina (so gut war sie damals 1997, 38-jährig, auch nicht) der Dimitrova, der Verrett? Die Herren – Luca Salsi (Macbeth), Ildar Abdrazakov (Banco) und Francesco Meli (Macduff) – sangen alle besser als Netrebko, aber eben auch langweiliger, erwartbarer.

Als Regisseur Davide Livermore die Bühne betrat, entlud sich all der (ungerechte) Ärger. Video: est

Einer kann es mit der grossen Scala-Vergangenheit ganz bestimmt aufnehmen, nämlich Dirigent Riccardo Chailly. Der Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestras denkt Verdis «Macbeth» primär sinfonisch. Drama entsteht hier durch Klang, Scala-Vorgänger Riccardo Muti erzählte 1997 aus der kleinstmöglichen Orchestergeste heraus: Spitzte zu, liess es krachen und schmeichelte dem Himmel. Chailly sieht vielmehr das Tableau, sucht darin aber geradezu die Brüche, die Stellen, wo sich diese Musik – obwohl Verdi noch so jung war – im späten 19. Jahrhundert aufzulösen scheint.

Wie komme ich in

die Mailänder Scala? Die Mailänder Scala gleicht am 7. Dezember einem Hochsicherheitstrakt, wird zum Tollhaus der Mailänder Schickeria, die Karten kosten bis 3000 Euro. Schon ab 10. 12. sind sie zehnmal billiger, weniger also als eine Netrebko-Operngala in Zürich. Mit ein paar Klicks gibt es online Karten für 36 bis 300 Euro – auch noch für «Macbeth» dieser Tage. Und wer es noch billiger will, lässt sich am Tag der Aufführung (oder der Nacht vorher) auf die Liste der sogenannten «Loggionisti» setzen, erhält dann einen Stehplatz mit Sitz. Nach «Macbeth» folgt im Januar Bellinis «Capuletti e Montecchi», später ein Mix aus Raritäten und Hits (auch grosse klassische Ballette): etwa «Don Giovanni» Ende März oder «Rigoletto» im Juni. Anna Netrebko kehrt im März zurück für «Adriana Lecouvreur» (u. a. Anita Rachvelishvili!), Riccardo Chailly dirigiert im Mai «Un ballo in maschera». (bez)

Und da wird keine der oft gestrichenen Ballett-Stellen ausgelassen. Wenn richtig getanzt werden würde, wäre das sicher schön, aber da passiert nicht viel ausser kruden Verrenkungen. Daran kann auch die Primadonna nicht viel ändern, die auch fünf Tanzschritte wagte. «Tanzen kann die Russin, sie ist eben eine Ballerina», wurde das in der Galerie böse zischend zum Schluss kommentiert. Doch da fielen bereits Hunderte von Rosen aus der Galerie auf die Bühne.

