Salzburger Festspiele trotzt Corona mit furiosem "Don Giovanni"

Oper Arm an Arm trotz Corona: Mozarts «Don Giovanni» eröffnet den Opernreigen der Salzburger Festspiele vor vollem Haus 2179 Plätze - jeder besetzt. Arm an Arm sitzt man im Grossen Festspielhaus, getestet, genesen oder geimpft und mit FFP2-Maske. Dann folgen vier Stunden furioser Bildersturm mit dem skrupellosen Verführer und Mörder Don Giovanni. Christian Berzins aus Salzburg 27.07.2021, 17.00 Uhr

Bald verstörende, bald lächerliche Bilder prägen Romeo Castelluccis «Don Giovanni»-Regie: Don Ottavio (Michael Spyres) geht mit einem Pudel auf eisige Reisen. Bild: Barbara Gindl/APA (Salzburg, 22. Juli 2021)

«Stopp», «Stopp», «Stopp» und nochmals «Stopp» steht täglich im Reservationsbuch, das mir der Kellner bei einem müden Versuch im Restaurant Triangel für «nach der Oper» einen Tisch für zwei zu erhalten unter die Nase hält. Das Künstlerlokal ist jede Nacht aus- und überbucht. Wie es drinnen ausschaut, wenn es regnet, will man lieber gar nicht wissen. Oder doch? Man hält sich in Österreich rigoros an «3G»: getestet, genesen, geimpft. Vorwärts, hinein ins Grosse Festspielhaus, wo jeder der 2179 Plätze belegt ist: Arm an Arm, Atem in Atem sitzt man da, ausser er stockt gerade, weil da auf der Bühne gerade etwas Irres abgeht.

Naturgemäss gilt auch hier «3G», die Eingangskontrollen sind streng, ohne Lichtbildausweis und FFP2-Maske kommt keiner rein. Wer in der Pause raus auf die Hofstallgasse will – und wer will das nicht! –, erhält ein Plastikband ums Handgelenk. Klappt perfekt.

Der Wille Salzburgs, Fest zu spielen, ist enorm. Am Montag ging es nach zwei Theaterpremieren richtig los, Mozarts «Don Giovanni», die allererste damals 1922 an den Festspielen überhaupt gespielte Oper, stand an. Nichts weniger als eine Mozart-Revolution war angekündigt, noch nie Gesehenes und Gehörtes sollte zu erleben sein.

Ein Ziegenbock spaziert durch eine Kirche

Aus dem Staunen kam man dann tatsächlich lange nicht heraus, startete Regisseur Romeo Castellucci doch furios mit einem Bildersturm. Eine Kirche wird demontiert – Bilder, Kruzifix und Statuen entfernt, ein durch den Saal tappender Ziegenbock sorgt für den Rest. Fehlte nur noch, dass er auf den Boden... Stopp! Entweiht der sakrale Raum, der ideale Ort für den Verführer und Mörder Don Giovanni.

Castelluccis Bilderflut und Handlungen zeigen alsbald mal auf heitere, mal auf verstörende Art und Weise, wie hier ein Menschenmonster am Werk ist, das keine Grenzen und keine Moral mehr kennt. Das Ich triumphiert, die Welt ist ihm Staffage.

Doch bei all seiner zerstörerischen Kraft ist dieser Don Giovanni auch elegant und verführerisch, was kein Anachronismus ist, man müsste in der Aufführungstradition bloss ein paar Jahrzehnte zurückschauen. Neben den sechs üblichen «Don Giovanni»-Protagonisten – Elvira, Zerlina, Masetto, Anna und Ottavio und Komtur begleiten den Titelhelden auch 150 Frauen an seinem letzten Tag: Es sind Frauen, Mädchen und Kinder aus Salzburg, die zur treibenden Kraft in der Vernichtung des Wüstlings werden.

Am Ende sind die Frauen die treibende Kraft bei der Vernichtung Don Giovannis. Barbara Gindl / APA/APA

Die Frauen sind gekommen, so Castellucci, um sich den eigenen Körper, eine Präsenz, eine Biografie zurückzuholen: «Die entsetzliche Liste des Registers verwandelt sich in ein Element aus Fleisch und Blut.»

Die «Liste» ist jenes Verzeichnis, das die 2065 von Giovanni verführten Frauen aufzählt: die alten und jungen, die dicken und dünnen, die schönen und hässlichen... So ein Frauenchor macht sich heutzutage naturgemäss prächtig, wäre da dummerweise nicht auch dieser Aufsatz im Programmheft, der Don Giovanni nicht für einen männlichen, sondern für einen «femininen Traum» hält. Nichts lieber, als auf der nackten Matratze zu landen, die Giovannis Diener mit sich herumschleppt? Aber auf diesem Milbenparadies verrichtet Don Giovanni tatsächlich seinen Liebesakt.

Die Matratze liegt bereit, Zerlina wird umgarnt.

Barbara Gindl / APA/APA

Halten wir uns nicht bei Details auf, denn diese Inszenierung lässt es krachen. Gleich zu Beginn knallt eine Limousine, gejagt von einem Rollstuhl, auf die Bühne. Später ists ein Konzertflügel, der beim Himmelssturz auseinanderbricht, Don Giovanni aber nicht daran hindert, sich darauf bisweilen selbst zu begleiten.

Alsbald folgen Pudel und Ratte

Castellucci weiss, wie man das Publikum verführt, hält sich ganz an Goethes Faust(regel) «Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.» Und klar, hier werden Sterne verschwendet, an Wasser, Feuer, Felsenwänden, an Tier und Vögeln fehlt es nicht.

Geissbock hatten wir zu Beginn, bald huscht mit Masetto eine Ratte, bald schreitet mit Ottavio ein Pudel über die Bühne, Elvira kommt mitsamt Sohn an, die Champagner-Arie gibt’s im Stroboskoplicht und für diese zwei Minuten wird das Orchester aus dem Graben hochgefahren. Besser hätte man Dirigent Teodor Currentzis und seine verschworene Klangtruppe MusicaAeterna aus Petersburg nicht ins Licht rücken können. Auch Currentzis ist ein Libertin, der sich nicht um Konvention schert. Es knallt nicht nur auf der Bühne, es kracht auch im Orchestergraben, die Tempozuspitzungen sind extrem – aber eben auch die Verlangsamungen, ja das Zerdehnen.

Die Aufnahme entstand schon im Jahr 2016.

youtube

Nadezhda Pavlova ist eine Donna Anna aus dem Festspielbilderbuch, Titelheld Davide Luciano hält sich wacker, kann aber mit den Festspiellegenden nicht mithalten, geschweige denn Vito Priante (Leporello). Michael Spyres (Ottavio) hingegen rührt mit Wundertönen zu Tränen.

Nach langen und warmen vier Stunden und fünf Minuten ist die Geschichte aus, Don Giovanni tot oder zumindest verschwunden, Anna, Elvira & Co. erstarrt wie verstummt, statt ihnen singt der Chor «So endet, wer Böses tut». Und siehe da: Im «Triangel» war noch spontan Platz. An einem Sechsertisch.

Don Giovanni im TV: 7. August, 22.05 Uhr, Arte.