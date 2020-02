«Öppis afange isch no zfrüe»: Premiere von Manuel Stahlbergers neuem Kabarettprogramm in der St.Galler Kellerbühne

Der St.Galler Manuel Stahlberger singt im neuen Soloprogramm «Eigener Schatten» von Menschen, die festsitzen, und zeigt Zeichnungen, die ausbrechen. Roger Berhalter 18.02.2020, 14.38 Uhr

«Jetzt bini i dere Show, wo me alles rächt mache mue»: Manuel Stahlberger am Montagabend in der Kellerbühne. Bild: Urs Bucher

Rauchmaschine ein, Spot an: So hat man Manuel Stahlberger noch nie auf die Bühne kommen sehen. Der St.Galler Kabarettist tanzt zu elektronischen Beats, schüttelt Hände im Publikum und schreit ins Mikrofon. Wie ein Rockstar posiert er und animiert zum Mitklatschen. Was ist bloss passiert mit Stahlberger, der sich sonst weder aufdrängt noch in Posen verfällt?

Es ein Knalleffekt zu Beginn dieses Montagabends. Stahlberger zeigt in der Kellerbühne erstmals seine neue Kabarettshow «Eigener Schatten», das dritte Soloprogramm nach «Innerorts» 2011 und «Neues aus dem Kopf» 2015.

Gleich nach dem selbstbewussten Getue am Anfang gibt sich der 45-Jährige wieder grübelnd und selbstzweifelnd. «Usechoo find i schwär», singt er im ersten Lied, das von der eigenen Zangengeburt handelt. Gemeint ist aber auch der Bühnenauftritt. Stahlberger ist eben kein Poser, immer noch nicht:

«Jetzt bini i dere Show, wo me alles rächt mache mue.»

Er macht dann auch vieles richtig, wenn auch auf seine eigene Art. Stahlberger solo ist immer noch der, den man kennt. Er singt Lieder, erzählt Geschichten und zeigt herrlich absurde Diaschauen. Doch die Stimmung ist schwermütiger geworden. Vor allem in seinen Liedern gibt es wenig zu lachen, und die dunklen Beats des Produzenten Bit-tuner verstärken die düstere Atmosphäre noch.

Der Chirurg auf der Hüpfburg

Man erkennt sie wieder, die Figuren, denen Stahlberger seine Geschichten überstülpt. Da ist der Chirurg auf der Hüpfburg, der sich jetzt jedes zweite Wochenende mit seinen Kindern auseinandersetzen muss, und sie erst seit der Trennung allmählich kennenlernt. Da ist in einem anderen Lied die Tochter, die an Weihnachten nur widerwillig nach Hause zu den Eltern gekommen ist und in der Küche im Fondue-Caquelon rührt, «im achti».

Stahlberger singt auch vom Mann, der zu Hause mit Schere und Karton einsam vor sich hin bastelt. Und von Paaren, die früher einmal ausbrechen wollten, jetzt aber schöne Häuser mit Teich besitzen und dem Gärtner beim Rechen zusehen.

Menschen, die sich höchstens noch «mit Salzteig etwas getrauen»

Stahlbergers Figuren sitzen fest in der eigenen kleinen Welt und flüchten sich in Fantasien, statt aktiv zu werden. «Öppis afange isch no zfrüe: Öppis träume isch grad rächt.» Es sind Menschen, die nicht aus ihrer Haut können und sich höchstens noch «mit Salzteig etwas getrauen», wie es einmal heisst. Diese Menschen sind nicht bei sich, sondern wollen sich in Therapien «ganz von sich entfernen und auf dem Rückweg ganz neu kennen lernen».

Stahlberger präsentiert das aber nicht dieser geballten Form, sondern lockert die Stimmung zwischen den Liedern mit Zeichnungen und Diaschauen auf. Manche Nummern wirken vertraut. Stahlberger hat sie in seinen Kurzauftritten in der SRF-Sendung «Deville» schon einmal verwendet und für die Kabarettbühne adaptiert. Auch dort funktionieren sie bestens. Der Adventskalender mit Meiers und Müllers oder die Synchronschwimmer-Piktogramme, sie ernten viele Lacher.

Ein wenig Selbstentblössung ist dabei (in der Zugabe sogar wortwörtlich), einmal projiziert Stahlberger eigene Kinderfotos auf die Leinwand – lässt aber sofort verschwommene Bilder folgen, auf denen nichts mehr erkennbar ist: Vom Familienausflug an die Olma bleibt nur ein orange-schwarzer Fleck.

Die Schlacht am Morgarten in Schnüerlischrift

Auch mit Schulheften – nicht den eigenen – blickt Stahlberger zurück auf eine Zeit, als Primarschüler noch in Schnüerlischrift über die Höhlenbewohner, die Pfahlbauer und die Schlacht am Morgarten schreiben mussten. Mehrfach blättert der Kabarettist durch die krakelig und bunt gefüllten Hefte. Klar, dass die streng genormten Inhalte von früher bei ihm schnell ins Absurde abdriften. Die Figuren in Manuel Stahlbergers Liedern mögen festsitzen. Aber immerhin seine gezeichneten Sujets brechen weit aus.

19. sowie 25.–29.2., 20 Uhr, Kellerbühne; weitere Daten hier.