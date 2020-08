Nullachtfünfzehn-Texte sind verpönt: Der neue Thurgauer Caracol-Verlag nimmt Fahrt auf Die ersten Bücher des «Verlags der Autorinnen und Autoren» sind erschienen – sie stammen allesamt von Ostschweizer Schriftstellern. Von Lyrik über Prosa bis zu WortArt ist alles dabei. Das Frühlingsprogramm 2021 ist schon fast komplett.

Dieter Langhart 27.08.2020, 04.15 Uhr

Illustration aus dem Band «Eriks Reise» von Reinhard Albers, die vom Autor selbst stammt. Bild: PD

Erfahrene Büchermenschen tragen den neuen Thurgauer Verlag Caracol. Sie haben sich «literarischer Qualität» und «gesellschaftlich relevanten Themen» verschrieben – das tun manche. Sie haben sich als GmbH organisiert, als «Verlag der Autorinnen & Autoren» – das ist neu im Bodenseeraum. Drei der ersten fünf Bücher stammen von GmbH-Mitgliedern, die alle schon seit Jahrzehnten schreiben und auch in anderen Verlagen publiziert haben.

Co-Verlagsleiterin und Autorin Irène Bourquin.

Bild: PD

Von Anfang an stand fest, dass Caracol kein Eigenverlag sein soll, dass er auch anderen Autoren Heimat bieten will. Im Frühjahrsprogramm 2021 werden ausschliesslich Autoren publiziert, die nicht in der GmbH sind. «Wir sind offen für kreative Autorinnen und Autoren», sagt Irène Bourquin, die gemeinsam mit Isabella Looser den Verlag leitet. Beide haben längere Zeit in Beat Brechbühls Waldgut-Verlag gearbeitet, der inzwischen vor sich hin dümpelt.

Caracol hat seinen Sitz in Warth-Weiningen, wo Isabella Looser wohnt. Caracol sei im Thurgau willkommen geheissen worden, sagt Irène Bourquin: «Wir werden im Kanton akzeptiert als solche, die etwas unternehmen.» Doch der Verlag ist breiter aufgestellt. Für das Herbstprogramm 2020 hat Caracol Druckkostenzuschüsse erhalten von den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Zürich und von den Städten St.Gallen und Winterthur.

Die St.Galler Autorin Ruth Erat liefert sich in «Mit erhobenem Paddel» ein Schreib-Ping-Pong mit Irène Bourquin. Bild: Ladina Bischof

Das erste Programm, das Herbstprogramm, konzentriert sich bewusst auf die Ostschweiz: Irène Bourquin (Elsau) und Ruth Erat (Arbon) liefern sich in der Romaneske «Mit erhobenem Paddel» ein Schreib-Ping-Pong zwischen ernsthaftem Engagement für die Umwelt und Humor – aber ohne erhobenen Zeigefinger. Der weit gereiste Thurgauer Essayist und Lyriker Jochen Kelter bezieht sich in seinen zehn Gedichtzyklen «Fremd bin ich eingezogen» auf Schuberts «Winterreise»: melancholisch und atmosphärisch dicht, Celan streifend und Herbstzeitlosen – aber nie ohne die ihm eigene politische Haltung: Poesie muss Stellung beziehen, statt einfach liebevoll zu sein.

Lyriker Thomas Heckendorn. Bild: PD

Auch der Lyriker Thomas Heckendorn ist kein Unbekannter: Der früher in Winterthur lehrende Philologe schreibt in «DANKEUNDAUFWÜRDESEHN» einen modernen Totentanz, konsequent in Versalien und ohne Wortabstände, zwingt so zum genauen Hinsehen; Isabella Looser begleitet die Gedichte mit schlichten Zeichnungen. Von Erica Engeler, die in St.Gallen lebt, bringt Caracol die Erzählung «Wie ein Bisam läuft» über eine Frau auf Spurensuche.

Das Herbstprogramm vervollständigt der Konstanzer Reinhard Albers mit «Eriks Reise», drei Erzählungen, die er selbst illustriert hat. Dieser Band gehört in die dritte Sparte WortArt, mit der Caracol Prosa und Lyrik ergänzt. Am 28.August stellt sich der Caracol Verlag an den Literaturtagen Arbon vor, kurz darauf folgen zwei Buchvernissagen im Raum für Literatur in St.Gallen: Erica Engeler (5.9.) und Bourquin/Erat (12.9.); Kelter stellt sein Buch im Museum Rosenegg in Kreuzlingen vor (17.9.).

Illustration von Isabella Looser für den Band «DANKEUNDAUFWÜRDESEHN» von Thomas Heckendorn.

Bild: PD

Drei der vier bis fünf Bände des Frühlingsprogramms stünden bereits fest, sagt Bourquin. Von Ruth Loosli (1960), bekannt geworden mit Lyrik und kurzer Prosa, bringt der Verlag den ersten Roman heraus. Vorgesehen ist zudem Prosa des Schillerpreisträgers Kurt Aebli und fantastische Erzählungen des jungen und früh geförderten Aargauers János Moser.

Caracol will kein Nullachtfünfzehn: «Wir haben einige Manuskripte abgelehnt, weil sie nicht speziell genug waren», sagt Irène Bourquin. Stil und Inhalt seien entscheidend. Caracol vertreibt ausserdem in der Schweiz auch das literarische Jahresheft «Mauerläufer», das die Literaturlandschaft Bodenseeraum ähnlich weit fasst.

www.caracol-verlag.ch