«Notfalls singen wir auf dem Parkplatz»: Chöre in der Ostschweiz proben wieder physisch - und lernen, mit Sicherheitsabstand und Risiken umzugehen Covid-19 hat Chöre wochenlang in Zwangspause versetzt und dabei kreativ gemacht. Viele haben die Zeit digital überbrückt, mit Übefiles für zu Hause und Zoom-Proben. Jetzt übertönt die Freude am Wiedersehen und Wiederhören mögliche Ansteckungsrisiken durch Aerosole. Bettina Kugler 20.06.2020

Der Chor Cantemus Weinfelden probt seit Anfang Juni wieder physisch in voller Besetzung. Zuvor gab es in halbprivatem Rahmen Quartettproben mit Chorleiter Heinz Meyer. Bild: Andrea Stalder



«Sag mal, spinnst du? Das geht doch nicht!» Solche Kommentare hat Heinz Meyer in den letzten Wochen häufig von Kollegen zu hören bekommen. Dabei hielt sich der Leiter des Thurgauer Vokalensembles Cantemus mit seinen Sängerinnen und Sängern strikt an die Schutzvorschriften, wie sie noch bis Anfang Juni galten. Wegen des Versammlungsverbotes traf er sich halbprivat mit jeweils maximal vier Mitgliedern zum Proben, quartettweise: ein Sänger pro Stimmlage, dazu er am Klavier, zwischen ihnen genügend Abstand.

Die Initiative dazu sei aus dem Chor gekommen; man wollte nicht auf unabsehbare Zeit verstummen, stattdessen den Kontakt halten und musikalisch weiterarbeiten. «Für mich hiess das vierfache Arbeit», sagt Heinz Meyer, der zu den Proben aus Luzern anreist. Er hat viel gelesen, Ärzte zu Rate gezogen, sich von den widersprüchlichen Studienergebnissen zu den Risiken des Singens und Nachrichten über Chorproben mit fatalen Folgen nicht verunsichern lassen.

Die Initiative kam aus dem Chor

In den ersten Wochen nach dem Lockdown gab es für die Sängerinnen und Sänger von Cantemus zunächst Übefiles des choreigenen Stimmbildners und Videos auf digitalem Wege, in denen Heinz Meyer seine Interpretationsideen weitergegeben hat. Doch Chorsingen lebt vom Zusammenklang. Virtuelle Proben können helfen, die jeweiligen Stimmen einzustudieren. Musik wird aber erst daraus, wenn man einander hört und wahrnimmt.

Dafür kann sich sein Ensemble nun als Avantgarde präsentieren: Während viele Chöre wegen der möglicherweise erhöhten Ansteckungsgefahr beim Singen zögern, ob sie die Präsenzproben wieder aufnehmen sollen, hat Cantemus dieses Wochenende bereits zwei öffentliche Auftritte in Weinfelden und Bischofszell mit Madrigalen und Chorliedern aus fünf Jahrhunderten. Heinz Meyer sagt:

Heinz Meyer, Leiter des Ensembles Cantemus Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Unser Chorname Cantemus heisst übersetzt: Lasst uns singen. Das haben wir uns in der Krise besonders zu Herzen genommen. Wir wollen auch andere wieder dazu ermutigen.»

Voraussetzung war ein grosser Probenraum, der Abstände von zwei Metern in alle Richtungen erlaubt. «Wir würden aber notfalls auch auf dem Parkplatz singen», sagt Meyer. Alle Sängerinnen und Sänger haben sich informiert und waren einverstanden; zur ersten Gesamtprobe kam auch ein älteres Mitglied aus dem Tessin, der vorher die weite Strecke im ÖV nicht riskieren wollte. Die Empfehlungen des Chorverbandes findet Meyer zu wenig flexibel. Man müsse auf die Zusammensetzung schauen, die räumlichen Gegebenheiten, die Motivation und Eigenverantwortung der Sänger, ihr Alter, ihren Gesundheitszustand.

Selbständigkeit ist in Coronazeiten gefragt: Die Sänger haben zu Hause individuell gearbeitet - und in der empfohlenen Aufstellung die eigene Stimme besser. Bild: Andrea Stalder

Schwerer als Cantemus tun sich mitgliederstarke Konzertchöre. Sie können weniger spontan und flexibel ihr Programm umstellen, arbeiten oft monatelang an Werken für Grossanlässe und rechnen mit den Einnahmen aus Vorverkauf und Abendkasse. Zudem finden sie kaum Probenlokale, die gross genug sind, um die derzeitigen Abstandsregeln einzuhalten, und oft gehören Sängerinnen und Sänger traditioneller Chöre zur Gruppe der vulnerablen über 65-jährigen.

Die Jugendlichen der Domsingschule sind froh, einander wieder zu hören und zu treffen. Mit Abstand probt es sich konzentrierter und ruhiger. Bild: Michel Canonica

Der Jugendchor der St. Galler Domsingschule ist aus Platzgründen vorerst in die Schutzengelkapelle gezügelt und muss auf das gewohnte gemütliche Zusammensitzen vor und nach der Probe verzichten. Chorleiterin Anita Leimgruber hat ihre Sängerinnen und Sänger auf je drei Meter Distanz platziert. Das hat Vorteile: Geprobt wird konzentrierter, man hört die eigene Stimme besser, wird sicherer und selbstbewusster.

«Ich konnte nicht einfach die Hände in den Schoss legen»

Wie nahe die Jugendlichen, auch die jüngeren Kinder der Domsingschule einander durch das Singen sind, haben sie in den Wochen gemerkt, in denen sie die Gspänli nur via Zoom sehen und zum Plaudern vor der digitalen Probe hören konnten. Gerade die Jüngeren hätten sehr viel hinzugelernt, sagt Anita Leimgruber:

Anita Leimgruber, Leiterin Domsingschule St. Gallen

Bild: Michel Canonica

«Die Kinder und Jugendlichen haben online sehr engagiert mitgemacht. Wir haben ihnen eine Plattform geboten, wo sie sich treffen konnten. Und die Kleineren im Kinderchor konnten in dieser Zeit ihre Selbständigkeit trainieren.»

Anita Leimgruber hat «im Geist der Gruppe entschieden», wie sie sagt. Gleich zu Beginn der Zwangspause hatte der Jugendchor ohne ihre Mithilfe virtuell ein mehrstimmiges Lied aufgenommen. «Da konnte ich ja schlecht die Hände in den Schoss legen und abwarten.» Sie nahm kurzerhand an einer Online-Weiterbildung teil; das Singlager in den Frühlingsferien wurde digital durchgeführt – das war für alle Jugendlichen eine spannende Erfahrung.

Drei Meter zur eigenen Sicherheit beim Jugendchor der Domsingschule. Die Verbundenheit untereinander und das persönliche Engagement für den Chor waren auch während der Zeit der Online-Proben stark. Bild: Michel Canonica

In letzter Zeit aber seien vor allem die älteren Schüler bildschirmmüde gewesen. Bewährt hat sich die Stimmbildung zu zweit oder zu dritt. Sie konnte schon ab dem 11. Mai in den Räumen der Domsingschule fortgesetzt werden; so blieb die Verbindung zu allen jungen Sängern intakt.

Die Chorleiterin allein zu Haus: Zoom-Proben sind harte Arbeit

Wie wertvoll es ist, einander zu hören und miteinander in Kontakt zu sein, ist Chorsängern in der Coronazeit bewusst geworden – keineswegs nur dort, wo die Geselligkeit im Vordergrund steht. Der St. Galler Bachchor führte Zoom-Meetings zum Proben ein, fast alle machten mit.

Jetzt treffen sie sich, wie auch der Oratorienchor St. Gallen und der Tablater Konzertchor, wieder wöchentlich, in halber Besetzung. Die Vorstände haben Schutzkonzepte ausgearbeitet und den Mitgliedern zugeschickt; so probt der Bachchor beispielsweise mit Masken. Das mag zunächst gewöhnungsbedürftig sein, als Anblick und beim Einatmen und Singen - den Klang aber beeinträchtigt es kaum. Die Chorleiter sind froh, ihre Sänger wieder vor sich zu haben. «Ich war nach einer Zoom-Probe immer völlig erledigt», sagt Dirigentin Anna Jelmorini:

Anna Jelmorini, Leiterin des Bachchors St. Gallen Bild: Ralph Ribi

«Normalerweise besteht mein Job darin, zu reagieren auf das, was ich höre. Das fiel weg, es kam ja nichts zurück. Ich sah nur die Gesichter und musste mich auf mein Spiel, die Musik, die Begleitung konzentrieren. Ich habe nur agiert.»

Für sie zu Hause in Zürich am E-Piano, über Kamera und Mikrofon mit dem Chor verbunden, war eine Stunde Probe lang, für ihre Sänger wie im Flug vorbei. «Man traut sich allerdings nicht, voll auszusingen im Wohnzimmer», gibt Anna Jelmorini zu bedenken; «die Familie und die Nachbarn hören mit.»

Die anderen schützen, trotzdem zum Proben zusammenkommen - mal Alt und Bass, dann Sopran und Tenor: Der Bachchor St. Gallen arbeitet am Programm für das Jahreskonzert im November, Cherubinis Requiem. Bild: zVg

Funktioniert hat es, weil sie einander gut kennen, mit Anna Jelmorinis Art zu proben und mit ihrem musikalischen Empfinden vertraut sind. «Ich habe nur mit dem Bachchor auf diese Weise geprobt», sagt die Dirigentin mit Tessiner Wurzeln.

Konzerttermine sind bis auf weiteres eine Zitterpartie

Unsicher bleibt die Planung grosser Konzerte. Der Oratorienchor konnte seine beiden kurzfristig abgesagten Palmsonntagskonzerte zum 400-jährigen Bestehen mit der geplanten Uraufführung eines Auftragswerkes von Alfons K. Zwicker um ein Jahr verschieben; «zum Glück war das Sinfonieorchester St. Gallen an beiden Terminen 2021 noch nicht verplant», sagt Chorpräsidentin Ursula Frey. Nun hofft sie, dass die bereits zugesagten Sponsorengelder erhalten bleiben. Einen Teil der Gagen für 2020 hat der Oratorienchor den Solisten bezahlt, das Orchester musste nicht entschädigt werden.

Gut, wer spontan umprogrammieren kann: Die grossen Chorwerke müssen noch auf weitere Lockerungen warten. Bild: Andrea Stalder

Der Tablater Konzertchor wollte im November sein 50-Jahr-Jubiläum mit Beethovens «Missa solemnis» feiern, in grosser Besetzung zusammen mit einem Chor aus Basel; hier peilt man nun den September 2021 an. Sie wollen abwarten, was der Herbst bringt, und nicht zu früh mit Lockerungen der Distanzregel für Zuhörer rechnen. Eine so grosse Messe vor reduziertem Publikum wäre nur halb so schön und würde sich nicht rechnen.

Davor gibt es kleinere Projekte, ein Programm mit Madrigalen oder die musikalische Gestaltung der Ausstellungseröffnung zum Jubiläum des Oratorienchors, der dafür auch während der Sommerferien proben wird. Für alle, Sänger wie Chorleiter, wird es noch eine Weile intensive Proben in Gelassenheit und Improvisation geben. «Wir wollen das gemeinsame Singen ermöglichen für alle, die wollen und das Risiko auf sich nehmen», sagt Beatrice Akeret, Präsidentin des Vereins Tablater Konzertchor. Die Thurgauer Kolleginnen und Kollegen von Cantemus machen es vor und tragen ihre mutige Entschlossenheit bereits im Namen.

Konzerte Vokalensembe Cantemus: Sa 19.30 Uhr, Ev. Kirche Weinfelden, So 19.30 Uhr, Ev. Kirche Bischofszell.