Nimm das, Corona! Wie das St.Galler Schauspielensemble unter strengen Pandemiebedingungen dem Virus trotzt Kultur vor 50 Leuten? Das Theater St.Gallen stemmt sich gegen Corona und spielt «The Black Rider» vor fast leerem Saal. Auch wenn schmerzlich etwas fehlt: Die erste Schauspielpremiere im Theaterprovisorium ist himmeltraurig und wunderbar zugleich. Julia Nehmiz 01.11.2020, 14.40 Uhr

Fast mehr Beteiligte auf der Bühne als im Saal: Das Theater St.Gallen zeigt «The Black Rider» vor 50 Zuschauern, mehr dürfen coronabedingt nicht ins Theaterprovisorium. Bild: Benjamin Manser

Das alte Theatergebäude strahlt hell in die Herbstnacht. Das Foyer leuchtet in den Stadtpark hinein als wolle es locken ­– warte nur, bald wird hier wieder Theater gespielt.

Gespielt wird natürlich nebenan und nicht auf der Baustelle des Grossen Hauses. Im Theaterprovisorium scheint auch Licht, Absperrbänder weisen den Weg zum Eingang, und eines dieser riesigen BAG-Plakate mahnt an die Coronaregeln. Eine halbe Stunde vor Premierenbeginn warten im Foyer des Theaterprovisoriums mehr Mitarbeitende als Gäste auf den Theaterabend.

Nachdem am Mittwoch der Bundesrat die Massnahmen verschärfte, meldete das Theater St.Gallen: Wir spielen weiter, Oper, Tanz, Schauspiel, auch nur vor 50 Leuten. Als wolle man sich mit seiner Kunst trotzig dem Virus entgegenwerfen.

An der Bar im Theaterprovisorium dürfen keine Getränke ausgeschenkt werden, aber man kann sich vor Vorstellungsbeginn mal anlehnen. Bild: Benjamin Manser

Schon nach dem ersten Klingeln sitzen alle brav auf ihren Plätzen und warten schweigend auf den Beginn

Wie wenig 50 Leute sind, wird einem im Foyer des Provisorium bewusst: Fast niemand ist da. Vereinzelt tröpfeln Zuschauerinnen und Zuschauer hinein. Manche mit Glitzer-Mund-Nasen-Schutz, einige mit der vom Theater designten Stoffmaske. Sämtliche Tickets der Schauspielpremiere «The Black Rider» hatte das Theater storniert, und nach Eingang der neuen Anmeldungen die 50 Tickets verkauft ­ – Abonnenten haben dabei Vorrang. Schauspieldirektor Jonas Knecht schaut kurz im Foyer vorbei, er wird die Premiere in seinem Büro auf dem kleinen Monitor verfolgen.

Schon nach dem ersten Klingeln sitzen alle brav auf ihren Plätzen, kurz gibt es Verwirrung, nein, auch Paare sitzen getrennt, mindestens ein Platz muss zwischen ihnen liegen, aber meist sind es viel mehr. Schweigend wartet man auf den Beginn – man sitzt schlicht zu weit voneinander entfernt, als dass man sich noch unterhalten könnte.

Kein Gedränge beim Einlass, die 50 Zuschauerinnen und Zuschauer haben schon nach dem ersten Klingeln alle ihren Platz gefunden. Bild: Benjamin Manser

Von ferne hört man das zweite Klingeln, und das dritte. Punkt 19.30 Uhr erklingt die Ansage vom Band, dass man die Masken bitte aufbehalten soll. Dann senkt sich das Dunkel über den Zuschauerraum. Die Premiere startet, die erste des Schauspielensembles auf der grossen Bühne des Theaterprovisoriums.

Freischütz-Mythos wird zur Drogenallegorie mit knarzendem Sound

«The Black Rider» basiert auf der Volkssage des Freischütz, die auch Komponist Carl Maria von Weber als Grundlage nahm für seine romantische Oper «Der Freischütz». Uraufgeführt wurde «The Black Rider» 1990 in Hamburg, ein Grosserfolg. Den drei US-Grössen, Avantgarde-Regisseur Robert Wilson, Singer-Songwriter Tom Waits und Schriftsteller William S. Burroughs, gelang ein Art-Musical, böse Zungen sprachen von einem «Cats für Intellektuelle». Bei Alt-Beatnik Burroughs wird der Freischütz-Mythos zur Drogenallegorie, knarzend liefert Tom Waits den unheilvollen, treibenden Soundtrack dazu.

Der Teufel im Revuewald: Stelzfuss (Tobias Graupner) wird Wilhelm magische Gewehrkugeln beschaffen. Bild: Tanja Dorendorf

Die Geschichte: Förster Bertram will seine Tochter Käthchen nicht ihrem Wilhelm überlassen, ein Jäger soll her. Wilhelm muss Stift gegen Gewehr tauschen, erhält vom teuflischen Stelzfuss magische Kugeln, die letzte allerdings trifft das Ziel, das Stelzfuss will – die Braut.

Für ihre Inszenierung verwebt die St.Galler Hausregisseurin Barbara-David Brüesch «The Black Rider» mit der Oper von Weber, immer wieder klingen Opernfragmente an. Brüesch zeigt ein düster-kitschiges Varieté in brav-strenger Ästhetik, mit teils herrlich getakteten Slapsticknummern und einem stark aufspielenden und fast durchwegs sangesfreudigen Ensemble. Die vierköpfige Band swingt, rockt, treibt auch mal mit circensischem Sound aus dem Graben. Auf der cleanen Bühne lässt Brüesch die dunkle Geschichte sich entfalten, Zeiten und Geschlechter verschwimmen.

Gut getaktete Slapsticknummern: Der Herzog auf dem Hoppepferd (Christian Hettkamp) trifft auf Erbförster Kuno (Riccardo Botta). Bild: Tanja Dorendorf

Jubelschreie hinter der Bühne

Schauspielerin Pascale Pfeuti spielt Wilhelm, einen zarten, androgynen Jüngling mit Löwenherz-Frisur. Wie ihr Wilhelm verführt wird vom Zauber der magischen Kugeln, wie er dem Rausch erliegt, und am Ende diesen bösen Traum verzweifelt abzustrampeln versucht, hat unglaubliche Kraft. Käthchen wehrt sich kurz gegen die stereotype Zuschreibung, warum muss die Frau das Opfer sein? Doch bei Brüesch bleibt das ein Traum, Käthchen stirbt, das Böse siegt. Stelzfuss humpelt von der leeren Bühne nach hinten, zur portalhohen Tür, die er leise knarrend hinter sich schliesst.

Aus Wilhelm muss ein Jäger werden – Pascale Pfeuti spielt einen zarten, androgynen Jüngling, der zunehmend verzweifelt. Bild: Tanja Dorendorf

Das Publikum klatscht, so laut es zu fünfzigst halt geht. Dieses Theatererlebnis ist himmeltraurig und grossartig zugleich. Wie trotzig sich das Theater dem Virus entgegenstellt. Und doch fehlt etwas schmerzlich. Kaum ist der Applaus verklungen, hört man laute Jubelschreie hinter der Bühne. Ja, sie haben es geschafft. Sie durften spielen. Hoffentlich bald wieder zu besseren Konditionen.