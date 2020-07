Nicht nur mit Hakenkreuzen machte er Schlagzeilen: Der Konstanzer Intendant Christoph Nix tritt nach 14 Jahren ab Christoph Nix verlässt nach 14 Jahren als Intendant das Theater Konstanz. Der 65-Jährige geht allerdings noch nicht in den Ruhestand. Brigitte Elsner-Heller 20.07.2020, 18.30 Uhr

Parallel zu seiner juristischen Laufbahn setzte Christoph Nix auf das Theater als ausdrucksstarkes Medium. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Konstanz, 19. Mai 2020)

Als «Reisende ohne Gepäck» kamen er und sein Ensemble zur Spielzeit 2006/2007 in Konstanz an, nun verabschiedet sich Intendant Christoph Nix vom Stadttheater, das als ehemalige Jesuitenschule auf die Gegenreformation zurückgeht. «Bella Ciao» hat er mit der Hymne der italienischen Partisanen durch Konstanz gerufen, die Faust dazu gen Himmel gereckt.

Einen grossen Bogen hat der Mann geschlagen von Che Guevara, dessen Konterfei auch schon das Theater geschmückt hatte, bis hin zum Freilichttheater am Münster, bei dem aktuell der Reichenauer Mönch «Hermann der Krumme» als gottgefälliger Denker eher leise spricht.

Gratis-Tickets mit Judenstern

Die Liste der Schlagzeilen, die Christoph Nix hervorgerufen hat, ist lang. So hat er sich mit der Inszenierung von Taboris «Mein Kampf» 2018 in die Nesseln gesetzt: Besuchern wurde ein Gratis-Ticket angeboten, sollten sie sich bereiterklären, sich mit Hakenkreuz oder Judenstern ausstaffieren zu lassen. Wobei die Premiere auf den 19. April angesetzt war («Führers Geburtstag»). Nix kontert noch heute in der Juni-Ausgabe der Theaterzeitung «Trojaner»:

«Taboris ‹Mein Kampf› hat mir etwas den Kopf gekostet, weil sie uns missverstehen wollten, all die Progressiven. All die, die meinen zu wissen, wie die Welt funktioniert.»

Dabei hat er tatsächlich in der Zusammenstellung seiner Spielpläne Stalin ebenso verurteilt wie die Sklaverei, und er hat sich nicht zuletzt in Afrika und anderen Ländern engagiert. Und was war da nicht alles mehr an künstlerischem und politischem Ausdruckswillen: Intern und extern sind da nicht selten die Fetzen geflogen.

Zuerst Jurist, danach Theatermacher

Prof. Dr. Dr. Christoph Nix (so viel Zeit muss einmal sein), Jahrgang 1954, studierte Jura und Politikwissenschaften und erwarb seinen ersten Doktortitel, bevor er parallel zu seiner juristischen Laufbahn auf das Theater als ausdrucksstarkes Medium setzte. Auf der Bühne hat er als Clown angefangen, spielte unter anderem bei Gardi Hutter, bevor er 1991 Regieassistent bei Peter Palitzsch am Berliner Ensemble wurde, der einstigen Brecht-Gründung – ein Zeichen, durchaus.

Es folgten Intendanzen in Nordhausen und Kassel, bevor Nix in Konstanz das Rennen gewann. Äusserst knapp mit einer Stimme Mehrheit nach einem Auftritt, der den Gemeinderat geradezu überrumpelte.

Zum Abschied gibt’s noch einmal Seitenhiebe

In seiner Mehrheit ist das Publikum Nix gefolgt, zumal er das Volk, für dessen Freiheit er so gerne kämpft, auch zu umschmeicheln vermag. Durch sein persönliches Auftreten wie durch Stücke, in denen es auch mal derber zugehen kann. Auch wenn nicht immer Topqualität dabei herauskam, so sind doch eindrückliche Inszenierungen unter bekannten Regisseuren entstanden.

Wenn Nix sich mit dieser verkürzten Spielzeit verabschiedet, hat er noch einmal sein Innerstes nach aussen gekehrt, hat sein Coming-of-Age-Buch «Junge Hunde» auf die Bühne gebracht, hat mit «Foottit und Chocolat» (2019 in einem Zirkuszelt) in Zusammenarbeit mit dem Clown Olli Hauenstein auf seine ersten Bühnenerfahrungen als Clown rekurriert und sich mit dem Freilichttheater auf dem Münsterplatz dem Reichenauer Mönch Hermann zugewandt.

Das Stück aus seiner Feder könnte wie ein Versöhnungsangebot an die Stadt gelesen werden, mit deren Oberen er sich immer wieder angelegt hat. Wobei Nix selbst zum Abschied Seitenhiebe auf die Stadtspitze nicht scheut: Nix’ Alter Ego wird Abt Berno, ein verständiger Mensch, der neue Gedanken schätzt und die Konstanzer Trägheit ablehnt.

Künftig an den Tiroler Volksschauspielen

Wollten wir das noch? Oder wollen wir den Disput mit der Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie auf den letzten Metern noch? Machen wir an dieser Stelle ein Friedensangebot an den Mann, der in Konstanz wohnen bleibt, auch wenn es ihn künftig sommers an die Tiroler Volksschauspiele zieht.

Erinnern wir freundlich daran, dass er die Spiegelhalle als Spielstätte ausbauen konnte, dass er der Musik im Schauspiel Raum verschafft hat und sich für Tanztheater begeistern konnte. Und dass er viele neue Orte bespielte (wie den Münsterplatz).

Ob es eines Tages (mit oder ohne Corona?) noch einmal so weit kommen wird, dass die drei Bodensee-Anrainerstaaten sich zu einem wie auch immer gearteten Theater-Event zusammenschliessen, bleibt offen und ist jetzt eine Frage für Nix’ Nachfolgerin Karin Becker. Sie tritt im September mit dem Motto «Einmal Welt, bitte!» zur neuen Spielzeit an.