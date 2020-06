Reportage Neustart bei Nieselregen: Nach der Zwangspause nimmt das Theater St.Gallen den Spielbetrieb in der Innenstadt auf Seit Mitte März durften Konzert und Theater St.Gallen nicht mehr vor Publikum spielen. Am Dienstag die erste Wiederbegegnung: Mit der Lesereihe «Reisen im Kopf» startet das Schauspielensemble die Nach-Lockdown-Saison im Theatercontainer. Ein Premierenbesuch zwischen Passanten, Lastwagen und wenigen Theaterfans. Julia Nehmiz 10.06.2020, 05.00 Uhr

Theater mitten in der St.Galler Altstadt: Das St.Galler Schauspielensemble lässt an der Lesereihe «Reisen im Kopf» auch Passanten teilhaben.

Bild. Nik Roth (St.Gallen, 9.Juni 2020)

Grauer Himmel, graue Stadt, leere Stadt. Kalt ist es auch. Bei zwölf Grad und Nieselregen fühlt es sich eher nach tristem Novembermittag als nach lauschiger Open-Air-Veranstaltung an. Konzert und Theater St.Gallen haben kein Wetterglück. Nach über zwölf Wochen Zwangspause wird am Dienstagmittag zum ersten Mal wieder live gespielt – das Schauspielensemble startet die Nach-Lockdown-Saison mit einer Lesereihe. Und dann ist es so ungemütlich, dass fast niemand kommt.

Vor dem Stadthaus steht seit Tagen der Theatercontainer, jetzt wird er endlich wieder belebt und bespielt. Davor hat sich eine kleine Menschengruppe versammelt, plaudernd, wartend. Bis auf eine Handvoll Gäste sind sie alle vom Theater, Dramaturgin und Dramaturgen, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Techniker, Sänger, Schauspielerinnen und Schauspieler – und natürlich Schauspieldirektor Jonas Knecht. Der Klosterplatz dahinter, das Café daneben, die Gassen drumherum: leer.

«Wir sollten alle ein bisschen Abstand halten», ruft Dramaturgin Anja Horst, und da entdeckt man erst die rosa Kreuze, mit Kreide auf den Boden gemalt, mindestens zwei Meter voneinander entfernt. Die Kathedrale läutet halb eins, das Publikum stellt sich auf, ein älterer Herr holt sich einen der grünen Hocker, die neben dem Theatercontainer aufgestapelt sind, alle anderen stehen oder hocken sich aufs Mäuerchen.

Kein Sitzplatz, dafür mit Kreide markierte Stehplätze mit Abstand. Bild: Nik Roth

Die Stimme entführt einen nach New York und Kalifornien

Schauspieler Matthias Albold tritt in den Container, setzt sich hinter der Glasfront an den schmalen Tisch ans Mikrofon. Die Ausstattung ist reduziert, eine ozeanblaue Weltkarte füllt die gesamte Rückwand aus, flankiert von hängenden Globen und Scheinwerfern. Die Glocken der Kathedrale sind verstummt, Albold begrüsst die Zuhörerschar, drei Dutzend sind es wohl. Er freut sich, nach dem Lockdown wieder mit Publikum agieren zu können. Für den Auftakt der Lesereihe «Reisen im Kopf» hat Albold Passagen aus dem Roman «Unterwegs» von Jack Kerouac ausgewählt.

Als würde der Zufall Regie führen: Manche Passanten bleiben stehen, andere gehen vorbei.

Bild: Nik Roth

Sein warmer Bariton schallt weit über den leeren Klosterplatz, seine Stimme wird von Lautsprechern bis zum Pfalzbau geworfen. Albold sitzt hinter Glas, dadurch nah und doch weit weg. Trotz der Distanz umfängt einen seine Stimme und entführt nach New York, nach Denver, nach Kalifornien, von ausufernden Partys in die rauen Berge, weiter zum Strand und wieder zurück. Eine atemlose, wilde Reise in 27 Minuten, bei der der Zufall Regie führt und eine merkwürdig-poetische Inszenierung entstehen lässt an diesem schwierigen Spielort zwischen Lieferverkehr und Einkaufsbummel.

Kaum hat Albold den ersten Satz gelesen, dröhnt ein Transporter heran. Zum Glück stehen die Zuhörer nicht auf den markierten Kreuzen direkt vor dem Container, dort quetscht sich der kleine Lastwagen durch. Noch ein Transporter will vorbei, noch einer, dann ein Auto von rechts, Transporter von links, wieder ein Auto. Ein Fahrradfahrer bremst, als überlege er, ob er vorbei dürfe. Passanten stossen dazu, einer mit Wurst, drei mit Burgern, einer löffelt Asianudeln aus einem Pappbecher. Die alte Frau mit dem Regenschirm, die hinten vor der Kathedrale eine Weile gelauscht hat, sie geht weiter, dafür bleibt eine Frau mit rotem Mantel kurz stehen, in die Sprechpausen hinein lärmen die Vögel. Fast fühlt man sich wie in Peter Handkes «Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten», dem wortlosen Schauspiel mit grossen Menschenbildern, 2003 zwei Ecken weiter auf dem Pic-o-Pello-Platz aufgeführt, zehn Jahre später von Marco Santi mit seinem Tanzensemble im Grossen Haus choreografiert.

So ist das vielleicht mit Theater in Coronazeiten: Schauspieler Matthias Albold sitzt pandemiekonform hinter Glas. Bild: Nik Roth

Matthias Albold holt einen mit seiner Stimme wieder zurück. Kraftvoll und klar, dann schmeichelnd und weich, nimmt er einen mit auf Jack Kerouacs Reise durch ein Outsider-Amerika der 1950er Jahre. Er kann nur wenig mit dem Publikum interagieren, wie ein Nachrichtensprecher wurde er hinter die Glasfront gesetzt, als wäre der Container ein überdimensionierter Bildschirm. Das passt zwar auch auf die aktuelle Situation und Theater in Coronazeiten, pandemiekonform mit Trennscheibe, doch wie viel schöner wäre es, die Schauspieler und Künstlerinnen wieder direkt vor sich zu haben – aber auch darauf muss man nicht mehr lange warten. Am 11.Juni starten Konzert und Theater St.Gallen mit den Parkspielen, und die sind dann komplett draussen, nicht hinter Glas.

«Reisen im Kopf»: Das Schauspielensemble des Theaters St.Gallen liest noch bis 27.Juni im Theatercontainer vor dem Stadthaus (Gallusstrasse 14), jeweils Mi-Fr um 12.30 und 18 Uhr, Di um 12.30 Uhr, Sa um 14.30 Uhr.