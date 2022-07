Beyoncé «Renaissance»: Kein Meilenstein, aber ein Feuerwerk

Neues von Beyoncé Ein künstlerischer Meilenstein ist «Renaissance» nicht. Aber ein Dauerfeuerwerk, das Spass macht Nach sechs Jahren hat die amerikanische Pop-R&B-Ikone Beyoncé ihr neues Album «Renaissance» herausgebracht. Die Platte ist nicht ihre beste, aber sie hat grossen Unterhaltungswert. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 30.07.2022, 08.54 Uhr

Beyoncé: Erstes Album seit sechs Jahren. Chris Pizzello / AP

Nach 62 Minuten Länge und fünfzehn Schwindel erregenden, flackernden Beat-Kaskaden muss man sich kurz Mal mit einem nassen Waschlappen auf der Stirn auf den Rücken legen. Das Mass an Referenzen, Querverweisen und Einflüssen, diese ganze rasant temperierte und waghalsig produzierte Soundsammlung, dieses klangliche Dauerfeuerwerk, all das macht schon auch Spass. Die schiere Masse an Ohreninformationen führt jedoch auch dazu, dass man sich nach dieser guten Stunde Beyoncé ganz schön überfüttert fühlt.

Es ist jedenfalls irre viel los auf «Renaissance». Überall zischt und brüllt und bollert und kreischt es, und es ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, sich durchgängig auf dieses hibbelige Werk zu konzentrieren. «Die Arbeit an dem Album hat mich frei und abenteuerlustig fühlen lassen in einer Zeit, in der sich sonst wenig bewegt hat», lässt Knowles wissen.

Renaissance» jedenfalls steht gewiss zu keiner Sekunde still. «Es soll ein Ort sein, der frei von Perfektionismus und Grübeln ist. Ein Ort zum Schreien und Sich-fallenlassen.» Während des drögen Pandemiedarbens hat sich Beyoncé also entschieden, ein radikales Uptempo- und Gutfühl-Album zu machen.

Keine einzige Ballade ist zu entdecken, höchstens so eine halbe mit dem smooth-souligen «Plastic Off The Sofa», das einen wenigstens mal Luft holen lässt. Ansonsten: Volle Pulle. Dance, House, Funk, Groove, Disco. Und Beats, Beats, Beats. Manche Songs sind richtig cool.

Gastbeitrag von Grace Jones

«Cozy» zum Beispiel klingt einnehmend trocken und ein wenig düster, die Funk-Beats in der unter anderem von Transgender-DJ Honey Dijon konzipierten Nummer sitzen perfekt. «Alien Superstar» klingt angenehm futuristisch und wild, dazu auf drollige Weise böse. «Church Girl» ist ein rauschendes Fest der Selbstbehauptung, leicht in Gospel gedippt und an Missy Elliott erinnernd, «I was born free» lautet die Schlüsselzeile.

Auf «Cuff It» kommt der R'n'B in einem luftigen Vintage-Gewand daher, was zur Abwechslung erfrischend ist. Und in «Move» kommt es zu einem Gastbeitrag von Grace Jones, einer der grossen schwarzen Discoqueens schlechthin.

Aber ein künstlerischer oder gar kulturgeschichtlicher Meilenstein ist «Renaissance» nun auch wieder nicht. Das sehr stark club-orientierte Album reisst mit und überwältigt, aber es begeistert zu selten. Weder sind Songs dabei von der Jahrhundertqualität eines «Single Ladies (Put A Ring On It)» oder eines «Crazy In Love», noch ist der konzeptionelle Überbau so stark und bedeutsam wie auf Knowles vorherigem Album «Lemonade», das vor sechs Jahren erschien und die Untreue des Ehemanns sowie den eigenen selbstbestimmten Umgang mit diesem Verrat zum Thema hatte.

Rap-Geschäftsmann Jay-Z und Beyoncé, die 2018 zusammen das mediokre Album «Everything Is Love» rausbrachten, sind übrigens immer noch ein Paar, haben drei gemeinsame Kinder und dem Vernehmen nach knapp zwei gemeinsame Milliarden US-Dollar. Auch an «Beyoncé» aus 2013 kommt es nicht ran, jenes Album, dass völlig unerwartet über Nacht veröffentlicht wurde, was damals eine Pioniertat war.

«Renaissance» ist in vielerlei Hinsicht eine erstaunlich konventionelle Platte für Beyoncés Verhältnisse. Es wurde Wochen vorab angekündigt, es gab ein (einziges) grosses Interview mit dem Chef der englischen Vogue, und am Tag der Sommersonnenwende (so viel Symbolik sei dann doch gestattet) kam die Vorabsingle «Break My Soul».

Kern der House-Hymne ist der Neunzigerjahre-Hit «Show Me Love» der New Yorker Disco-Sängerin Robin S. Herausragend originell ist «Break My Soul» also nicht, aber der wohl direkteste und unkomplizierteste «Renaissance»-Song ist griffig und ein weltweiter Hit, in den USA erreichte Beyoncé damit erstmals seit 2008 wieder die Top Ten.

Denn während die Texanerin, die erst mit der Girlgroup Destiny’s Child und seit 2003 solo rund 200 Millionen Tonträger verkauft und 28 Grammy-Awards gewonnen hat, durch manikürte Projekte wie «Lemonade» und politisch-gesellschaftliches Engagement für Frauen und insbesondere schwarze Frauen, an künstlerischer und persönlicher Statur enorm gewonnen hat, übernahmen in den Charts andere Herrscherinnen das Zepter. «Renaissance» wirkt daher auch wie der Versuch, sich wieder stärker dem musikalischen Mainstream zuzuwenden.

Mach Sex, keine Politik

Textlich blendet Beyoncé die derzeit durchwachsene Gesamtsituation so gut wie aus. Es gibt in «Break My Soul» eine leichte lyrische Anspielung an das antikapitalistische Phänomen der «Grossen Resignation» (also das freiwillige Verlassen des Arbeitsmarkts), aber selbst «America Has A Problem» hat, überraschenderweise, nichts mit Politik zu tun. Sondern basiert einfach auf einem Neunziger-Rap-Song mit diesem Titel.

Was es jedoch auf Beyoncés «Ich mach mich frei»-Platte im Überfluss gibt, das ist Lust, das ist Sex, das ist, nehmt das, DJ Robin und Schürze, weibliche Geilheit. In «Virgo’s Groove» befiehlt Beyoncé ihrem Mann, sie zu «schmecken, auch die fleischigen Teile», um hernach sehr laut zu schreien.

In «Thique» sagt sie ihm, er möge die Härte doch gern noch ein wenig erhöhen, «Pure/ Honey» hat die Körpersäfte gewissermassen schon im Titel, und mit Pfui-Wörtern wie «bitches» und «fuck» ist «Renaissance» so derb gespickt, dass nicht nur deutsche Tugend- und Züchtigkeitsbeauftragte (so sie denn Englisch könnten) ganz schön rote Lauschlappen bekommen dürften.

