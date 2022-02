Neuerscheinung Mit dem Narr auf Realitätsflucht: Die Engelburger Band Gion Stump & The Lighthouse Project veröffentlicht das vierte Studioalbum «Gion Stump & The Lighthouse Project» hat das Beste aus zwei Jahren Pandemie gemacht – und dank viel Zeit im Heimstudio experimentellere Songs aufgenommen. Urs-Peter Zwingli Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Gion Stump & The Lighthouse Project, von links: Samuel Näf, Reto Stump, Gion Stump, Orlando De Toffol und Claudio Weder. Bild: Marilyn Mugot

Aufgenommen in St.Gallen, abgemischt in Irland, angereichert mit Streicherklängen aus den USA: Das vierte Album der Engelburger Band Gion Stump & The Lighthouse Project ist geprägt von internationaler Zusammenarbeit. «Marc Carolan aus Irland, bekannt als Tontechniker der Band Muse, haben wir einfach angefragt und er hat sofort zugesagt», erzählt Samuel Näf, Bassist und Violinist. In Näfs Heimstudio in St.Gallen (genannt «The Lighthouse») hat die Band auch einige der Instrumente wie Gitarre, Bass oder Synthesizer selbst aufgenommen.

Geplant war, anschliessend mit Carolan gemeinsam in Irland abzumischen, «mit Blick aufs Meer», wie Näf sagt. Doch wie so oft machte Corona die Pläne der Band zunichte. So tauschte man sich mit Carolan und auch dem US-amerikanischen Cellisten Dave Eggar via Videotelefonie aus. Sänger und Gitarrist Gion Stump sagt:

«Während der Pandemie sind bei uns viele Konzerte ausgefallen und Reisen unmöglich geworden. So hatten wir viel Zeit, um die neuen Songs zu entwickeln.»

Die Band habe vor allem mit Klangeffekten und Synthesizern experimentiert und immer wieder Songstrukturen über den Haufen geworfen.

Songs in Überlänge

Die Lust am Experimentieren und Eintauchen in die Musik hört man dem Album «A Penny For The Fool» an: Zwei der elf Songs, «Dead Birds» und «Bound to Freedom», sind über sieben Minuten lang, wechseln mehrmals Rhythmus und Melodie. «Wir gehen damit zurück zu unseren Wurzeln, die im Progrock liegen», sagt Gion Stump. Er schreibt jeweils das Grundgerüst der Songs.

«Final Curtain» ist ein klassischer von Synthesizerklängen getriebener Song. Quelle: Youtube

Aber auch eher klassische Stücke wie «Final Curtain» fehlen nicht auf dem Album: Getrieben von Synthesizerklängen und einem reduzierten Schlagzeug erinnert der Song an 80er-Pop und steigert sich am Schluss mit Glockenklängen ins Dramatische. Zum Albumtitel hat sich die Band vom Theaterstück «The Hour Glass» des irischen Dichters William Butler Yeats inspirieren lassen.

Darin beharrt ein Wissenschafter darauf, dass es neben der sicht- und beweisbaren Realität nichts gebe – diese Ansicht führt ihn über die Auseinandersetzung mit einem Narren (engl. fool) schliesslich in den Tod. «Es ist kein reines Konzeptalbum geworden, doch viele der Songs lehnen sich an diese Geschichte an», sagt Stump. Das Album handle von «entfernten Welten» und der Lust daran, zeitweise vor der Realität zu fliehen. Ihren Stil bezeichnet die Band auch mit dem vierten Album als «Artrock» – eine Musikrichtung, in der man alles dürfe.

«Geschichten verbinden uns Menschen»

Nach zwei Jahren mit relativ wenigen Konzerten freuen sich Stump, Näf und ihre Mitmusiker Reto Stump (Schlagzeug), Claudio Weder (Piano und Synthesizer) und Orlando de Toffol (Gitarre) auf mehr Bühnenzeit. Am 7. Mai taufen sie das Album in der Alten Turnhalle in Engelburg. «Für uns ist es immer ein Highlight, dort zu spielen, weil vier von uns in Engelburg aufgewachsen sind», sagt Stump.

Das Konzert hätte eigentlich zum Veröffentlichungstermin des Albums am 18. Februar stattfinden sollen. «Doch als wir das planten, gab es wegen Omikron viele Unsicherheiten», sagt Näf. Ersatzweise strahlt die Band am 19. Februar einen Livestream aus, auf dem sie über das Album sprechen und auch einige Songs spielen.

Das Video zu «Tales Of A Full Moon Night». Bild: Youtube

Weil die Band eine langjährige Freundschaft mit dem St.Galler Regisseur Sandro Horber verbindet, produziert sie immer mehrere Videos zu ihren Alben – auch hier manchmal mit internationalen Beteiligungen: Jenes zum neuen Song «Tales Of A Full Moon Night» zeigt Menschen aus der ganzen Welt, die die streicherlastige Ballade gemeinsam per Videotelefon singen. «Geschichten, also tales, verbinden uns Menschen, das wollten wir damit zeigen», sagt Stump.

19. Februar, 19.30 Uhr, Livestream auf den Social-Media-Kanälen. An der Listening-Session können Fragen gestellt werden; Album Release 7. Mai, 19.30 Uhr, Alte Turnhalle Engelburg.

