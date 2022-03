Milena Moser im Interview zum neuen Roman "Mehr als ein Leben"

Neuer Roman von Milena Moser Milena Moser erzählt im neuen Roman zwei Frauenleben in einem. Über ihre Auswanderung sagt sie: «Nein, ich bereue es nicht» Das Surfen im Pazifik hat Milena Moser aufgegeben. Im Interview spricht die Schweizer Schriftstellerin über ihren virtuosen neuen Roman «Mehr als ein Leben» und über die Parallelen zu ihrem eigenen Leben in Kalifornien. Interview: Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 01.03.2022, 17.00 Uhr

«Mit 50 fängt das Leben erst richtig an»: Milena Moser im Schreibschuppen in ihrem Garten in San Francisco. Barak Shrama / Aargauer Zeitung

Das Gespräch findet telefonisch zwischen der Schweiz und San Francisco statt. Ortszeit Kalifornien 8 Uhr.

Ist 8 Uhr für ein Telefoninterview nicht zu früh für eine Schriftstellerin?

Als ich jung war, ja. Aber schon lange nicht mehr. Ich bin eher eine Frühaufsteherin.

Sie praktizieren ja Zen-Buddhismus, da sollte das frühe Aufstehen kein Problem sein.

Stimmt, so beginne ich üblicherweise auch den Tag. (lacht) Ah, nein, zuerst muss ich noch die Katzen füttern.

Sehen Sie von ihrer Wohnung in San Francisco aus auf den Pazifik?

Nein, leider nicht.

Milena Moser: Mehr als ein Leben. Roman. Kein&Aber, 570 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Für Ihre Hauptfigur Luna wird das Surfen zum Symbol für Freiheit, aber auch zur Flucht vor der Krankheit und der existenziellen Anspannung.

Dieser Ozean ist unendlich und gefährlich, schenkt aber auch das absolute Glücksgefühl. Wenn man so eine Welle erwischt, relativiert das alles andere. Das passt gut zu Luna, die sehr im Moment lebt. Sie hat ja auch sehr viele belastende Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, hat Aidspatienten gepflegt, die ihr ans Herz wachsen und die einer nach dem anderen stirbt. Der Ozean wischt alles für einen Moment weg.

Haben Sie selbst Surfen gelernt?

Das Gefühl der Wellen kenne ich. Mit 40 Jahren habe ich einen Surfkurs gemacht. Das war ein Reportageauftrag einer Zeitung. Allerdings bekam ich dann Angst, weil die Surferszene stark auf Wettkampf ausgerichtet ist. Einmal wurde ich angeschrien, weil ich offenbar anderen in die Quere kam. Ich mache seither Boogie-Boarding. Man liegt auf dem Bauch auf einem Gummibrett und lässt sich so an den Strand treiben.

Ihr neuer Roman Zwei Lebenswege einer Frau Aus enormer Lebenserfahrung entwirft Milena Moser virtuos eine faszinierende literarische Persönlichkeitsspaltung. Aus einer belastenden Familiensituation flieht die 16jährige Helen nach Kalifornien – und wird fortan als Elaine und Luna über viele Jahre hinweg zwei verschiedene Wege gehen. Ein Roman, der die grossen Fragen der Freiheit und des Schmerzes neu stellt. (hak) Milena Moser: Mehr als ein Leben. Kein&Aber, 570 S.

Ihre Hauptfigur heisst zuerst Helen, dann Elaine und Luna – und Sie schildern zwei mögliche Lebenswege dieser Figur, wechseln erzählend ständig Ort und Identität. Da kann einem schwindlig werden. Warum diese komplizierte Dramaturgie?

(lacht) In ersten Entwürfen war es noch viel komplizierter. Die beiden Lebensgeschichten nacheinander zu erzählen, wäre zwar leserfreundlicher. Aber ein Aspekt dieser Idee, dass das Leben auf verschiedene Arten verlaufen könnte, ist ja, dass sich die beiden Lebenswege immer wieder überschneiden. Deshalb wollte ich sie im Roman wie die Teigrollen eines Zopfes immer wieder verknoten. Zu meiner Verteidigung möchte ich aber anführen, dass ich die Kapitel anschreibe, sodass die Leser wissen, wer spricht und wann und wo die Geschichte gerade spielt.

Als Leser ist man gefordert, weil man sich ständig neu orientieren muss.

Die Struktur kommt vielleicht auch daher, weil ich selbst sehr gerne Krimis lese, wo man oft nicht so genau weiss, was und warum etwas passiert ist.

Was wäre, wenn … Diese Frage stellt sich Helen immer wieder. In einer Version geht sie als Jugendliche von der depressiven, alkoholkranken Mutter weg zum Vater. In der anderen beschützt sie die Mutter und bleibt bei ihr. Ist das mehr ein literarisches Spiel oder ein Plädoyer gegen Schicksalsglaube?

Helens Mutter trinkt aus Liebeskummer, hat die Kontrolle über sich verloren. Der getrennt lebende Vater taugt noch weniger und ist manipulativ. Mir ging es in meinem Roman jedoch tatsächlich auch um die Frage, wie sehr unser Leben vorbestimmt ist und wie wir die Kontrolle nach unseren Entscheidungen behalten können. Eine generelle Antwort habe ich darauf nicht. Helen aber wurde ein wenig in diese Situation gezwungen. Es ist eine unfaire Situation.

Am Anfang dieser beiden weiblichen Lebens- und Leidenswege steht das Liebesmanko in der Kindheit und die alkoholkranke Mutter. Ein klassisches Trauma.

Ich erzähle eine Geschichte und habe keine Studie über eine Generation geschrieben. Das Gefühl des Liebesmankos ist aber wohl viel verbreiteter als man annimmt.

In beiden Lebenswegen wird Nähe schwierig. Luna zementiert Distanz, Elaine wird masochistisch und fühlt sich lebendig, wenn Männer sie demütigen. Eine Folge des Liebesmankos in ihrer Kindheit?

Ich sehe das anders. Als unverbrüchliche Romantiker war es mir wichtig, dass bei meiner Hauptfigur die grosse Liebe zu ihrem ersten Partner Frank trotz Distanz und Trennungen bleibt. Luna will keine Kinder, was für den Familienmenschen Frank undenkbar ist. Mit ihrer Distanz schützt sie Frank. Er würde mit ihr unglücklich. Wichtig ist mir auch, wie sich Helens Beziehung zu ihrer Mutter verändert: In der einen Version finden sie nach einer schmerzhaften Ehrlichkeit wieder zueinander, in der anderen bleibt lebenslange Enttäuschung. Ich glaube, das Hauptproblem der Figuren ist weniger das Liebesmanko, sondern die Scham.

Beide Lebenswege führen ihre Hauptfigur nach Kalifornien, die eine als Au-Pair, die andere als Austauschschülerin. Beide wollen sich neu erfinden, suchen Freiheit und bezahlen einen hohen Preis.

Das tönt mir zu negativ. Alles ist mit einem Preis verbunden. Wenn ich selbst auf das Auswandern angesprochen werde, und die Leue dann hören, dass nicht alles rosig ist, dass es zum Beispiel Probleme mit den Ämtern gibt, dann kommt oft die Reaktion, oh je, ich würde sicher den Schritt bereuen. Nein, ich bereue es nicht.

Es gibt neben dem Glück immer Verlust, Schmerz und Schwierigkeiten. Und darum wollte ich im Roman auch nicht sagen, welche von Helens Entscheidungen besser war.

Sie leben selbst seit Jahren in Kalifornien. Ist für Sie Kalifornien auch eine Neuerfindung? Wenn man das Foto Ihres fröhlich und bunt eingerichteten Schreibzimmers sieht, denkt man, Milena Moser ist eine glückliche Schriftstellerin.

Ich bin tatsächlich im Grunde sehr glücklich. Meine Mutter hat lustigerweise immer behauptet, das Leben fange mit 50 Jahren erst richtig an. Ich glaube, dass ich deshalb so glücklich bin, weil ich auch das Schwierige in Kauf nehme. Mein Leben ist ja nicht einfach. Mein Mann ist schwer krank, ich lebe in einem fremden Land, wo ich wie alle Ausländer überall auf der Welt zum Teil schäbig behandelt werde. Das ist eine neue und unangenehme Erfahrung für eine verwöhnte Schweizerin.

Wo werden Sie schäbig behandelt? Im Privaten oder auf Ämtern?

Im Privaten sicher nicht. Ich will nicht in Details gehen. Es ist einfach die Erfahrung, dass nichts, was man als Auswanderin mitbringt, in einem fremden Land zählt. Man gibt viele Rechte auf. Ich wusste, dass es ein Kampf sein wird.

Ihre Hauptfigur bricht das Gymnasium ab – genau wie Milena Moser. Wurmt Sie das noch?

(lacht) Ja, das ist etwas vom Wenigen, das mich wurmt. Ich bereue sonst nicht viel in meinem Leben. Aber das ist eine meiner privaten Fragen: Was wäre aus mir geworden, wenn ich die Matura gemacht hätte? Sicher, ich hätte wohl keine Buchhändlerlehre gemacht, mich nicht in meinen ersten Mann verliebt, meinen ersten Sohn nicht gehabt, hätte vielleicht ganz anders geschrieben. Meine ersten Geschichten sind in einem Heft erschienen, das mein damaliger Mann als Werbung für seine Buchhandlung gedruckt hat. Vielleicht hätte ich studiert und mich nie getraut, selbst zu schreiben. Who knows? Aber das Gefühl, ich hätte die Schule abschliessen können, nagt ein wenig an mir.

Beide Lebenswege führen ihre Hauptfigur in eine Aidsklinik in San Francisco, die Sie sehr menschlich-mitfühlend beschreiben. Wie präsent ist Aids noch in San Francisco?

Es gibt zwar jedes Jahr Memorials. Die Stadt hat sich aber durch die Techindustrie sehr stark verändert. Das ist wie eine Heuschreckenplage, die über die Stadt hergefallen ist. Die Mehrheit der Leute, die unterdessen hier leben, sind junge Techies, die jeden Tag in ihren Bus steigen und ins Silicon Valley fahren.

Hat Sie die Corona-Pandemie an die Aids-Zeit erinnert?

Ja, mir fielen Parallelen auf. Etwa die plötzliche Angst vor anderen Menschen, das Gefühl, Leute ohne Masken würden einen umbringen, auch dass es Leute gab, die sich von der US-Regierung im Stich gelassen fühlten. Am Anfang hatte ich solche Dinge noch viel mehr in den Roman eingeflochten, fand dann aber, das sei zu viel. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Parallele literarisch langfristig standhält.

Stellenweise kommt Ihr Roman im letzten Drittel auch mal als Ratgeber daher. Elaine weiss zum Beispiel, dass zu einer glücklichen Kindheit gehört, Ferien immer am selben Ort zu verbringen.

Das ist ironisch gemeint. Elaine hat alle diese Pseudoregeln, dieses Ratgeberzeug im Kopf. Und sie greift immer nach etwas, das die Lösung ihres Lebens sein soll. Der richtige Mann, die richtigen Kleider, der Ort, ein Medikament. Sie glaubt ja auch zu wissen, dass man dünn sein muss, um beliebt und geliebt zu werden. Was natürlich Blödsinn ist.

Elaine erleidet nach einem Unfall einen Gedächtnisverlust Zuerst dachte ich, das sei ein billiger dramaturgischer Trick. Später aber wird klar, dass dies auch eine Folge ihres Medikamentenmissbrauchs ist.

Es ist eine Mischung aus der unglaublichen Belastung von Elaine, ihres Schuldgefühls, den Medikamenten und dem Unfall. Die Krankenhausszene stand ganz am Anfang meines Schreibprozesses. Ich wollte zeigen, dass sie nur in diesem Zwischenzustand des Halbbewussten den Zugang zu ihrem Leben und zu den Knotenpunkten in ihrem Leben bekommen kann.

Ihre Lösung findet sie dann ausgerechnet im Putzen, das sie besser findet als eine Psychotherapie – da musste ich lachen. Ausgerechnet Putzen, diese klassischste aller Frauenrollen. Elaine gründet sogar ein Putzinstitut, gerade zur richtigen Zeit, für die berufstätigen Frauen mit «ihren verschwommenen feministischen Grundsätzen». Muss man das als spöttischen Seitenhieb verstehen?

(lacht) Nein, das ist ein interner Witz mit mir selbst. Als ich die «Die Putzfraueninsel» schrieb, war ich 26 Jahre alt. Da haben die ersten meiner Freundinnen zum ersten Mal genug Geld verdient, um eine Putzfrau anzustellen, und dann unglaublich mit sich gerungen. Sie könnten doch als Schweizer Feministinnen nicht eine Ausländerin anstellen, um den eigenen Dreck wegzuräumen. Aus der Überlegung, was die Putzfrau über diese Frauen denkt, ist dann auch der Roman «Die Putzfraueninsel» entstanden.

Beatrice von Matt schrieb damals, Sie würden zu den fröhlichen bad girls gehören, die mit Ironie den Bürgerschreck spielten. Auf den satirischen, frechen Bürgerschreck-Ton von damals haben Sie keine Lust mehr?

(lacht) Ich bin einfach älter geworden. Interessanterweise hat Frau von Matt geschrieben, ich würde den Bürgerschreck spielen. Das trifft es genau. Ich war nie wahnsinnig mutig, aufmüpfig oder provokativ. Ich bin eher jemand, der Harmonie sucht, aber gewisse Dinge dann doch nicht auf sich beruhen lassen kann. Je älter ich werde, je mehr ich erlebe und je mehr Zeit ich habe, über Dinge nachzudenken, desto weniger eng sehe ich es.

Ich bin ein wenig altersmilde geworden, weniger scharf. Und übrigens auch weniger unglücklich wie damals als junge Frau.

Der satirische Ton Ihrer frühen Bücher war ja charmant. Ihre neueren Roman sind von einer souveränen Ernsthaftigkeit geprägt, nicht mehr frivol.

Wenn ich nach 32 Jahren immer noch gleich schreiben würde, würde das ja bedeuten, dass sich meine Sicht auf die Welt nicht geändert hätte. Das wäre traurig und besorgniserregend. Im Innersten bin ich immer noch dieselbe. Ich will unter den Teppich, hinter die Fassaden schauen, ich akzeptiere keine perfekten Entwürfe. Mich interessieren die Leute, die kämpfen, nicht jene, die obenauf schwimmen. Vieles ist gleich, aber der Ton ist definitiv anders. Nur schon die Länge meiner Bücher zeigt das an. Ich habe mehr Zeit, über Dinge nachzudenken. Und das ist eine schöne Alterserscheinung.

