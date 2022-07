Neuer Roman Diese Basler Frau malte Sitting Bull – und nicht nur Alex Capus ist von ihr fasziniert Der Schweizer Bestsellerautor erzählt in seinem neuen Roman von der Baslerin Susanna Faesch, die Ende des 19.Jahrhunderts ins triste Indianerreservat reiste. Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hollywood sah Susanna Faesch 2018 ein wenig kitschig: Jessica Chastain spielte in «Die Frau, die vorausgeht» eine in den Indianerchief Sitting Bull verliebte Idealistin. Imago

Der Literaturmarkt ist manchmal schrecklich unfair. Da schreiben zwei Schweizer Schriftsteller zur gleichen Zeit einen Roman über eine faszinierende Schweizerin aus dem späten 19.Jahrhundert, die man in ihrem Unabhängigkeitswillen auch heute noch als verblüffenden Freigeist verehren kann.

Alex Capus

Schriftsteller Valentin Hehli

Eine Frau, die sich als Einwanderin in den USA über den Rassismus und die Vernichtung der Indianer empörte, als Idealistin in den Westen reiste und sich für den im Reservat eingesperrten Indianerchief Sitting Bull einsetzte. Eine Frau, die jedoch praktisch vergessen war. Und während der kaum bekannte Autor Thomas Brunnschweiler von seinem im vergangenen Herbst erschienenen Roman «Die Zwischengängerin» bisher gerade mal 500 Exemplare verkauft hat, kommt «Susanna» von Bestsellerautor Alex Capus kommenden Montag in einer Startauflage von sagenhaften 120000 Exemplaren in den Handel.

Eine historische Figur, die 2018 sogar Stoff für einen Hollywood-Film wurde

Der Gedanke, hier handle es sich um ein Plagiat, ist schnell ausgeräumt. Die Geschichte der Susanna Faesch, die sich später in den USA Caroline Weldon genannt hat, war in den vergangenen Jahren ein paar Mal Anlass für Zeitungsartikel in der Basler Lokalpresse. Unter anderem 2018, ausgelöst vom Hollywood-Film «Die Frau, die vorausgeht» mit Jessica Chastain. Da war Thomas Brunnschweiler schon lange an der Recherche zu Faesch.

Die historische Susanna Faesch 1915 (rechts) neben ihrer Lebensgefährtin Aline Estoppey. Courtesy Image Collection / Daniel Guggisberg

Wie ist Alex Capus auf sie aufmerksam geworden? Das sei im Frühling 2019 gewesen, sagt er. Da habe ihm sein Basler Schriftstellerfreund Patrick Tschan bei Pizza und Rotwein von diesem Basler Aristokratenmädchen erzählt, das nach Amerika ging und den grossen Häuptling Sitting Bull traf.

Erst dachte ich mir, dass das nun too much sei. Aber dann liess mich die Geschichte nicht mehr los.

Da sich Capus und Brunnschweiler nicht kannten, wussten sie auch nichts vom Romanprojekt des anderen.

Dass beide Autoren von Susanna fasziniert sind, versteht man jedoch sofort. Die Flucht ihrer Mutter aus dem prüden, bigotten Basel und einer unglücklichen Ehe in die USA, wo das eigensinnige, aufgeweckte Mädchen sich über die zynische Propaganda gegen die Indianer empört und eine romantische Begeisterung für den Indianerchief Sitting Bull entwickelt, den sie dann auch malt, ist ein gefundenes Fressen für eine Romanadaption.

Hier akribische Recherche, dort ein eleganter Roman

So ähnlich ihr Ausgangspunkt ist, so unterschiedlich sind jedoch die literarischen Erzählweisen von Capus und Brunnschweiler. Letzterer hält sich eng an der recherchierten Biografie, reichert sein Buch mit historischen Karten und Fotos an und belädt seinen Roman mit sehr viel Kontextwissen über Bürgerkrieg, Sklaverei, Armut und Indianerverfolgung. Das wirkt oft überfrachtet, ist aber als historisches Buch sehr interessant. Dass er Susanna auch noch zur lesbischen Feministin hochschreibt, ist allerdings spekulativ und «too much».

Brunnschweilers akribisches Recherchebuch kann man empfehlen als Seitenlektüre neben dem literarisch eleganten Roman «Susanna» von Alex Capus. Der nämlich verstanden hat, dass diese Biografie so erstaunlich und bewegend ist, dass sich eine zusätzliche Dramatisierung verbietet. Der Hollywood-Film «Die Frau, die vorausgeht» hat gezeigt, dass sonst im Handumdrehen Kitsch droht. Also lässt Capus gehörig Dampf aus der Geschichte und lässt etwa den halbwüchsigen Sohn Susannas nicht sterben. Historisch belegt ist, dass dieser im Wilden Westen an Blutvergiftung starb, weil kein Arzt erreichbar war. Rührseligkeit meidet Capus eben gekonnt.

Capus setzt den Zwiespalt von Zivilisation und Wildheit in Szene

Zur Begegnung mit Sitting Bull kommt es erst auf den letzten zwanzig Seiten seines Romans. Capus konzentriert sich vielmehr, mal lakonisch, mal mit einer Spur Satire auf das psychologisch fein gesponnene Porträt von Susanna und ihrer Mutter, die am starren Pflichtgefühl und an der Fantasielosigkeit der Ehemänner leiden. Auch hier meidet Capus Dramatisierung: Trennungen geschehen grosszügig und in stiller Resignation, nicht in erbitterten Zerwürfnissen.

Meisterhaft arbeitet Capus zudem auf der Symbolebene. In der Eingangsszene sticht die kleine Susanna dem im furchterregenden Kostüm auftauchenden «Wilden Mann», einem alten Basler Brauchtum, entschlossen und mit blossem Fingernagel ein Auge aus. Capus setzt danach den prägenden Zwiespalt zwischen rigider Zivilisation und Wildheit sowohl im Innenleben der Figuren wie im Verhältnis zu den Indianern fort – wodurch sein Roman auch gegenwärtig wirkt.

Alex Capus: Susanna. Roman. Hanser, 286 Seiten. Ab Montag im Handel. Thomas Brunnschweiler: Die Zwischengängerin. Münster-Verlag, 310 S.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen