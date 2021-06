"Luca" von Pixar und "Padrenostro" über Linksterror im Check

Neuer Film von Pixar Warum der Animationsfilm «Luca» gut passt ins italienische Filmschaffen – und weshalb er abfällt Tiefe Geburtenrate, viele «bimbi» im Film: Aus Italien kommen auffällig viele Filme übers Aufwachsen. Aktuell mit einem Gutelaunefilm von Pixar und einem nachdenklichen Spielfilm über die Kindheit in den Jahren des Terrors. Eine Abrechnung mit der Familientradition? Daniel Fuchs 18.06.2021, 14.55 Uhr

Im Wasser ein Seemonster, an der Luft ein Menschenjunge: Luca ist im gleichnamigen Film auf der Suche nach Abenteuern und Freunden und verlässt seine Familie. Bild: Disney

Bei einem Film verhält es sich ein wenig wie bei einem Restaurantbesuch: Betritt man ein Restaurant in Frankreich, fehlen die Kinder entweder ganz, oder sie müssen sich verhalten, als wären sie Erwachsene. Besucht man eines in Italien, fällt der Nachwuchs entweder gar nicht auf vor lauter lebhafter Geselligkeit. Oder alle freuen sich über die Kinder.

Oft fehlen in französischen Filmen Kinder ganz, oder sie müssen sich als Banlieue-Kids durchs harte Leben kämpfen. Anders im italienischen Film: Kinder haben gerade Hochkonjunktur.

Meist handeln die Filme von beengten Familienverhältnissen, der Beziehung zu den Eltern etwa. Coming-of-Age lautet das Stichwort. Und im Land, in dem die Geburtenrate wegen der Pandemie weiter sinkt, sind Kinder im Film schon fast überrepräsentiert.



Dolce vita aus der ­Gutelauneküche Pixar

Exemplarisch steht dieser Sommer. Aktuell laufen «Luca» von Pixar, der erste italienische Pixarfilm überhaupt, und «Padre­nostro», ein Spielfilm über das Zurechtkommen eines Jungen, der Zeuge eines Terroranschlags auf seinen Vater geworden ist.

Luca ist der Name eines Seemonsters, das mit seiner Familie im Meer vor der ligurischen Küste lebt. Die Menschen fürchten die Seemonster und jagen sie. Was sie nicht wissen: Verlassen Seemonster das Wasser, so verwandeln sie sich ihrerseits in Menschen. Luca nun will der Enge der Familie entfliehen und sucht das Abenteuer mit einem seiner Spezies, Alberto, der sich entschieden hat, an Land als Junge zu leben.

Leider ist das alles etwas humor- und farblos

Die beiden ragazzi träumen davon, mit einer Vespa ihre alten Leben hinter sich zu lassen. Dazu wagen sie sich unter die Menschen in einem malerischen Fischerdorf, das den Örtchen in den «Cinque Terre» nachempfunden ist. Vespa, Dolce vita und Gelati dürfen nicht fehlen in diesem für Pixarverhältnisse etwas humor- und farblos geratenen Film. Bei einem Triathlon, in dem die Teilnehmenden sich in Schwimmen, Radfahren und Pastaessen messen, winkt ein Preisgeld, von dem sich unsere beiden Freunde eine Vespa kaufen könnten.

Natürlich wird Luca dabei mit seinen Wurzeln als gejagtes Seeungeheuer konfrontiert. Und dem Schoss der Familie im Kontext ihrer Blütezeit in den 1950er-Jahren zu entfliehen, entpuppt sich als lehrreicher Irrtum.

Regisseur Enrico Casarosa, selbst in der Region aufgewachsen, liess sich von Mythen inspirieren, die sich an der italienischen Riviera um Seemonster ranken. «Luca» versteht er als Liebeserklärung an seine Heimat. Und mit den Scouts von Pixar, die nach ihren Erkundungsreisen sämtliche Italienklischees einbauten, präsentiert sich eine zwar etwas flache Geschichte, deren Umsetzung aber immerhin unsere Italien-Sehnsucht zu stillen vermag.

Vielschichtiges Drama über familiäre Geborgenheit

Tiefer in die Geschichte, Kultur und ins enge Familienkorsett, das in Italien lange Zeit vorherrschte, lässt da schon «Padrenostro» von Claudio Noce blicken.

Noch ein Junge, der mit seiner Familie ringt: Valerio in «Padrenostro». Bild: Filmcoopi

Valerio ist 10-jährig, als er zusammen mit seiner Mutter vor dem eigenen Zuhause in Rom Zeuge eines Terroranschlags auf seinen Vater, einem Richter, wird. Italien befindet sich mitten in der Ära der «bleiernen Jahre» in den 1970er-Jahren, als neben linksextremen Splittergruppen auch neofaschistische Organisationen Terror, Angst und Schrecken verbreiteten.

Der Vater überlebt das Attentat, einer der Terroristen stirbt vor Valerios Augen. Die Eltern schätzen die Folgen komplett falsch ein. Und der Vater, geradezu das Abbild eines dem Zeitgeist der 1970er.Jahre entsprechenden Mannideals, wird als Held beklatscht, nagt aber ebenso wie sein Sohn am Erlebten. Natürlich übernimmt er aber seine Rolle und lässt keinen Moment der Schwäche und damit auch keinen Raum zu, in dem sich seine Familie und er dem Traumata stellen können.

Da taucht in Valerios Leben ein geheimnisvoller älterer Junge auf, und der neue Freund platzt in die kriselnde Familie hinein, in der Valerio seine Beziehung zu den Eltern und diese ihren Umgang mit den Kindern neu justieren müssen.

Regisseur erlebte einen Anschlag selbst mit

Regisseur Casarosa hat in «Padrenostro» eigene Erlebnisse verarbeitet. Valerios Vater im Film trägt denselben Namen wie Casarosas echter Vater Alfonso, der als Polizeipräsident 1976 bei einem Anschlag einer linksextremen Gruppierung verletzt worden war. Da war Casarosa noch keine zwei. «Alt genug, um den Terror zu spüren, viel zu jung, um zu realisieren, dass mich das Erlebte eine ganze Kindheit begleiten würde», wie Casarosa seine Erinnerung beschreibt. «Anstatt zu schlafen, spähte ich nächtelang aus dem Fenster, aus Angst, sie könnten zurückkommen und meinem Vater das Leben nehmen. Meiner Familie sagte ich das nie.» Mit seinem Film tut er es jetzt.

Mit Zwängen innerhalb enger Familienstrukturen befasst sich auch «Lacci» über eine neapolitanische Kleinfamilie, das im Juli ins Kino kommt. Und letztes Jahr sorgte der Film «Favolacce» der Regiebrüder Damiano und Fabio D’Innocenzo über das schrecklich-banale Aufwachsen in einer Mittelstandsfamilie für Aufsehen.

Die famiglia italiana, so wie wir sie uns lange vorstellten und wie sie uns auch der Pixarfilm mit seinen pastakochenden Grossmüttern serviert, das war einmal. Italiens Filmemacher nehmen das Konstrukt genauer unter die Lupe.

«Luca» (USA 2021, 96 Min.); Regie: Enrico Casarosa, im ­Streaming bei Disney +. «Padrenostro» (I 2020, 120 Min.); Regie: Claudio Noce; im Kino.