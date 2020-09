Neue Planeten in der Umlaufbahn: Die Kulturkosmonauten sind mit Jugendlichen aus St.Gallen in die dritte Saison gestartet – auch während des Lockdowns waren sie kreativ Jeweils zehn Tage dauert ein Workshop der Kulturkosmonauten. In dieser kurzen Zeit werden Jugendliche des Zwischenjahrs, aus Integrationskursen oder Berufsschüler, aber auch Lehrlinge, Studierende der Pädagogischen Hochschule oder junge Straffällige von einem Künstlertandem zu einem eigenständigen Gruppenprojekt angestiftet. Ab morgen präsentieren fünf Teams in St.Gallen, wohin der schöpferische Prozess sie geführt hat. Bettina Kugler 02.09.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Rap der Fantastischen Vier ist ihr Soundtrack: die Schülerinnen und Schüler des Zwischenjahrs an der GBS tanzen zum Song «Der Kämpfer» im Feld 8 des Innovationszentrums Startfeld. Noch wird geprobt, die Choreografie haben sie selbst kreiert. Bild: Ralph Ribi

Von Mittagsmüdigkeit ist nichts zu spüren im Feld 8. Die Beats und Stimmen hallen gewaltig nach in der riesigen leeren Werkhalle des Startfeld Innovationszentrums im St Galler Westen. Die Bewegungsabläufe erfordern Konzentration, erst recht das Nachdenken und Diskutieren zwischendurch. Fünf Minuten Zeit gibt Schauspielerin Florentine Schara den Jugendlichen in Turnschuhen und verschwitzten Sportklamotten, dazu ein paar grüne Karteikarten mit Stichworten wie «rückwärts gehen», «Stabkampf», «Sprung», «tauchen». Paarweise sollen sie dazu eine kleine Szene entwickeln, mit Bambusstäben in Corona-Abstand-Länge: einen Meter fünfzig. Dabei dürfen sie sich aber näher kommen; als Klasse sind sie ein festes Team.

Nur ein Beispiel von unterdessen mehr als dreissig: So navigieren Kulturkosmonauten. Das vor drei Jahren mit Schwerpunkt in der Ostschweiz ins Leben gerufene Format mobiler künstlerischer Workshops bringt junge Menschen zusammen mit Kunstschaffenden – mit Schauspielerinnen und Tänzern, Performerinnen, Puppenbauern, Videokünstlerinnen und Musikern. Gemeinsam kreieren sie ein Projekt zu einem vorgeschlagenen Thema und präsentieren es zum Abschluss vor Publikum.

Die kurze Choreografie, an der die Zwischenjahr-Klasse im Startfeld am Vormittag gearbeitet hat, klappt schon ziemlich gut. Je nach Selbstbewusstsein und Routine im Hip-Hop stellen sich die Jungs und Mädchen unterschiedlich lässig in zwei Reihen vor ihre gleichaltrigen Kollegen und lassen sich feiern zum harten Rhythmus des Rapsongs «Der Kämpfer». Das Plakat mit dem Text haben sie an einer Säule mitten in der Halle aufgeklebt, als Inspiration und Gedächtnisstütze. Dann ist noch mehr Mut gefragt: die Gruppe bildet einen lockeren Halbkreis; und nacheinander soll jeder einmal in den Vordergrund tanzen und improvisieren - allein.

Kulturelle Teilhabe heisst hier: selbst ein Projekt zu entwickeln, unter der Leitung eines Künstlertandems

Das Zwischenergebnis kann sich sehen lassen. Am Tag vier des Workshops zum Thema «Welt, wie weiter?», geleitet von den beiden Schauspielerinnen und Performerinnen Florentine Schara und Jule Torhorst, haben sich die Jugendlichen im Startfeld längst als Gruppe gefunden: ein Team, das zusammen Ideen entwickelt, einander zuhört und antreibt. Das aber auch sichtlich Spass an der Sache hat.

Auch Zuschauen ist Training und Teil des kreativen Prozesses. Bild: Ralph Ribi

Sie sind eines von insgesamt fünf Teams, die derzeit als Kulturkosmonauten einen Stern im Universum des gleichnamigen künstlerischen Partizipationsprogramms kreieren. Erst in den letzten Augusttagen haben sich die Gruppen aus Schülerinnen und Schülern des Zwischenjahrs am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen formiert. Schon diese Woche, am Donnerstag, finden die Präsentationen statt: im Talhof, im Kirchgemeindehaus Lachen, im Feld 8 des Startfelds, dem Raum für Literatur in der Hauptpost und der Grabenhalle. Dort, wo sie gemeinsam mit ihrem jeweiligen Leitungstandem gearbeitet haben.

Florentine Schara und Jule Torhorst bilden ein Künstlerinnentandem: von ihnen gibt es Anregungen und konstruktive Kritik – aber auch Lob und Applaus. Bild: Ralph Ribi

Eigene Zugänge und Ausdrucksformen finden

Was den Jugendlichen zum Thema einfällt, wie sie es füllen und künstlerisch umsetzen, das ist auch für die Künstlerinnen und Künstler immer aufs Neue überraschend. Insgesamt zehn Tage haben die Teilnehmenden Zeit für ihr Projekt: am ersten wird sondiert, am neunten ist die Präsentation, am letzten die gemeinsame Auswertung und Reflexion. Die St. Galler Autorin und Kulturvermittlerin Pamela Dürr, die das Projekt Kulturkosmonauten vor drei Jahren ins Leben gerufen hat und seither künstlerisch leitet, sagt:

«Bisher waren auch nicht zwei Workshops annähernd ähnlich. Jede Gruppe ist anders, findet einen eigenen Weg, ihre jeweils passende Richtung und Ausdrucksform.»

Pamela Dürr, künstlerische Leiterin der «Kulturkosmonauten». Bild: Ralph Ribi

Mehr als dreissig Workshops hat sie bislang begleitet, mit ganz unterschiedlichen Künstlern und Institutionen verlässliche Partnerschaften geknüpft. Da ist etwa die Marienburg in Thal, wo unbegleitete minderjährige Geflüchtete untergebracht sind. Die GBS und das Departement des Innern St. Gallen, die Durchgangsstation Winterthur und die Pädagogische Hochschule St. Gallen. Aber auch die Firma Collini im Vorarlbergischen Hohenems, die ihre Lernenden gern als Kulturkosmonauten an so genannten Soft Skills arbeiten lässt: an Kreativität, Teamgeist, Selbstvertrauen, Kommunikation.

Nach anfänglicher Scheu sind die meisten Jugendlichen begeistert und Feuer und Flamme für ihr Projekt, oft wollen sie weitermachen. Dafür hat sich das Montagstraining im Talhof als offenes Angebot etabliert. Wie tief die Erlebnisse in der gemeinsamen Projektarbeit sind, spürt Pamela Dürr auch, wenn sie ehemalige Kulturkosmonauten in der Stadt trifft. «Es kann schon mal vorkommen, dass da einer in der Migros ein langes Gedicht von Michael Ende herausschmettert.» Man wachse zusammen, und die anderen in der Gruppe seien eine Art Familie auf Zeit. Persönlich gestärkt gehen fast alle aus den Workshops hervor: Applaus und Wertschätzung sind ein guter Dünger fürs Selbstvertrauen.

Kulturkosmonauten im Trampolin Winterthur, Februar 2020. Künftig sollen die Gruppen noch bunter gemischt werden. Bild:zVg

Starthilfe gab es in den ersten Jahren von der Zürcher Drosos Stiftung, die sich dafür einsetzt, «dass Menschen in schwierigen Situationen ein Leben in Würde führen können», wie die Stiftung selbst ihren Zweck formuliert – ausserdem vom Bundesamt für Kultur von vom Kanton. Inzwischen sind die Kulturkosmonauten ein gemeinnütziger Verein; so soll die Weiterführung des Projekts künftig gewährleistet werden. Doch Mitgliederbeiträge allein werden nicht reichen.

Schlagabtausch mit Bambusstäben: Das wird ein Teil der Choreografie. Bild: Ralph Ribi

Sprachförderung situativ: nicht einfach «Wörtli lernen», sondern eine Szene hinbekommen

Jedes Projekt ist als «Planet» im kreativen Universum auf der Webseite der «Kulturkosmonauten» dokumentiert, sie haben schöne Namen wie Ombú, Chorus fortuna, Exrex oder Superhalorion. Um die nächsten Jahre zu sichern, schreibt Pamela Dürr derzeit wieder fleissig Eingaben – zum Beispiel für Projektförderung im Rahmen des Programms «Neues Wir» der Eidgenössischen Migrationskommission. Kultur, Migration, Teilhabe: In den Workshops werden die Schlagworte plastisch, mit Leben und persönlichen Geschichten gefüllt. Wie, das erstaunt und begeistert Pamela Dürr selbst jedes Mal neu:

«Jeder kann etwas beitragen, selbst derjenige, der sich anfangs sträubt und vehement weigert, weil er denkt: Ich kann nichts und mich interessiert das nicht. Es geht um den Mut, etwas auszuprobieren. Und darum, etwas zu finden, das mit dem eigenen Leben zu tun hat. Dann wird es auch gut.»

Besonders eindrücklich findet sie die Erlebnisse mit Geflüchteten, mit Jugendlichen, die erst Deutsch lernen und sich in der Schweiz zurechtfinden müssen. Für sie ist ein Workshop herausfordernd, ein praktisches Sprach- und Kommunikationstraining jenseits von vorgestanzten Sätzen und Wörtli ohne Zusammenhang. Pamela Dürr sagt:

«Ich erlebe diese Jugendlichen meist als sehr würdevolle, engagierte Menschen mit viel Energie. Sie möchten ankommen, etwas anfangen, ein Leben haben.»

Eine Erfahrung, die sie angetrieben hat, während des Lockdowns schnell kreative Lösungen zu finden und weiterzumachen, auch wenn physische Zusammenkünfte nicht möglich waren. Drei Workshops fanden statt – zum Beispiel eine Schreibwerkstatt, die ein E-Book produziert hat, «Das grosse Buch der guten Fragen». Oder ein Zoom-Webinar mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule: Sie haben Puppen gebaut und kleine Filmsequenzen damit gedreht; so entstand ein «Lexikon der erfundenen Tierarten».

Künftig sollen die Gruppen öfter auch etwas «gemischter» sein, sollen Teilnehmende aus verschiedenen Altersgruppen und sozialen Zusammenhängen miteinander in Kontakt bringen. «Mission Mischen», nennt das Pamela Dürr und lacht. Bleibt zu hoffen, dass das Mischen bald wieder sorglos möglich sein wird. Ohne spezielles, aufwändiges Schutzkonzept.

Präsentationen: 3.9., 19 Uhr, Talhof St. Gallen (Leitung: Elzbieta Bednarska, Regie, und Konrad Roginski, Musik). 4.9., 19 Uhr, Kirchgemeindehaus Lachen St. Gallen (Leitung: Anna von Schrottenberg, Schauspiel, und Raoul Doré, Video/Installation). 7.9., 19 Uhr, Feld 8 des Startfeld Innovationszentrums (Leitung: Florentine Schara, Performance, und Jule Torhorst, Schauspiel). 8.9., 19 Uhr, Raum für Literatur St. Gallen (Leitung: Nico Ehl, Schauspiel, und Tobias Stumpp, Film). 9.9., 19 Uhr, Grabenhalle St. Gallen (Leitung: Ann Katrin Cooper, Choreografie, und Tobias Spori, Tanz). – Eintritt frei. Tagesakutelle Informationen zur Durchführung und den Schutzmassnahmen unter 079 510 95 45.