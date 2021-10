Interview: Susanne Wille über die Zukunft von Kultur beim SRF

Neue Pläne SRF-Kulturchefin Susanne Wille: «Ich wollte zweimal mit Squid Game beginnen, die Gewalt hat mich aber abgeschreckt» Kaum hatte Susanne Wille als Kulturchefin beim Schweizer ­Radio und Fernsehen ihre Stelle angetreten, hagelte es Kritik wegen Kürzungen von Radiosendungen. Jetzt sagt sie, warum man erstmals mit einem internationalen Streamingdienst zusammenarbeitet und wie man auf das Geschlechter­verhältnis bei neuen Filmen schauen will. Christian Berzins und Raffael Schuppisser Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Politik war einst das Leben von Susanne Wille, Kultur ihr Interesse: Jetzt ist sie Leiterin der Abteilung Kultur beim Schweizer Radio und Fernsehen. Bild: Sandra Ardizzone / KUL

Seit eineinhalb Jahren sind Sie Leiterin der Abteilung Kultur beim Schweizer Radio und Fernsehen, vorher waren Sie Politjournalistin vor der Kamera. Wie hat sich Ihr Blick auf die Kulturszene in dieser Zeit verändert?

Susanne Wille: Ich war als Politjournalistin bereits kulturell sehr interessiert, hatte in gewissen Sendungen Berührungspunkte. Politik war mein Leben, Kultur mein Interesse. Jetzt ist es umgekehrt, und ich sehe, welche neue Welten sich öffnen.

Wie tief müssen Sie ins tägliche Kulturgeschehen eintauchen?

Das Fachwissen liegt bei unseren Fachredaktionen. Ich muss nicht wissen, wie man ein Drehbuch perfekt schreibt, auch wenn ich es lese und eine Meinung dazu habe. Aber wer die Verantwortung für eine Abteilung hat, muss verstehen, wie die Teams arbeiten. Ich besuche Produktionen, beispielsweise wenn unsere Kolleginnen und Kollegen ein Hörspiel aufnehmen oder eine Serie herstellen. Ich habe einen die Tage füllenden Management-Job, also versuche ich an Abenden oder am Wochenende Konzerte, Theater, Oper oder Ausstellungen zu besuchen.

Wie treffen Sie schwierige Entscheidungen?

Nicht schnell, sondern sorgfältig. Ich muss abwägen, muss die Abhängigkeiten kennen. Ich habe zudem ein kompetentes Leitungsteam, wir sind zusammen unterwegs.

Bei den ersten Entscheidungen stachen Sie in ein Wespennest: Die Streichung bei Radio SRF 2 Kultur von «52 beste Bücher», «Blickpunkt Religion», «Fiori Musicali» und die massive Kürzung beim «Kontext» führte zu enormen Protesten. Ein schlimmer Start.

Als ich die Aufgabe im Sommer 2020 übernahm, wusste ich, dass ich einen Spar- und einen Transformationsauftrag haben werde. Diese Sparentscheide habe ich nicht allein würfelnd im Hinterzimmer gefällt: Wir erledigten vorher strategische Grundlagenarbeit, schauten, wie unser Programm aussieht, was fehlt. Wir wussten, dass wir rückläufige Einnahmen in der Werbung und im Sponsoring haben, und entschieden, dass wir neue Angebote brauchen, um der Art, wie heute Medien konsumiert werden, gerecht zu werden. Auch bei der Literatur sahen wir, dass wir mit unseren unterschiedlichen Angeboten immer das gleiche Publikum erreichen.

Das Stammpublikum schrie dennoch auf, als es von den Kürzungen «seiner» Sendungen erfuhr. ­Verstehen Sie diese Hörerinnen und Hörer?

Ich verstehe, dass es wehtut, wenn einem etwas Liebgewonnenes weggenommen wird. Aber wir wollen auch mit der Kultur ein neues Publikum erreichen. Die Proteste bestätigen: Die Literatur ist wichtig in diesem Land, der Leistungsauftrag ist es auch. Schlimm wäre gewesen, wenn keiner aufgeschrien hätte.

Zur Person Bild: SRF Kulturchefin Susanne Wille ist 1974 im aargauischen Muri geboren. 1999 wurde sie Videojournalistin beim TV-Sender Tele M1. Seit Januar 2001 ist sie beim Schweizer Fernsehen und wurde als Moderatorin des Nachrichtenmagazins «10vor10» bekannt. Danach wurde sie Bundeshaus-Korrespondentin, später Reporterin und Moderatorin für die «Rundschau». Seit Juni 2020 ist sie Leiterin der Abteilung Kultur beim Schweizer Radio und Fernsehen und Mitglied der Geschäftsleitung. Wille ist mit dem «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin verheiratet; zusammen haben sie zwei Söhne und eine Tochter. (bez)

Aber die neuen Angebote ersetzen die gestrichenen Formate nicht. Die Stammhörer empören sich, das sieht man in einer Flut von Leserbriefen im Magazin «Kulturtipp».

Schauen wir «52 beste Bücher» an. Wir wollen das Stammpublikum ernst nehmen, führten Befragungen durch: Was erwarten Sie von unserem Programm? Was stört Sie? Was sind die Wünsche? Die Antworten sind eine wichtige Grundlage für unsere Entscheide. Das braucht länger Zeit, als wir zunächst dachten. Aber es wird ein neues Literaturformat geben: Ein Buch wird im Fokus stehen, es werden Autorinnen und Autoren eine Rolle spielen. Das Format ist stärker für eine zeitunabhängige digitale Nutzung ausgelegt, aber wir senden es auch im Radio. Wichtig: Wir nehmen nicht etwas weg, und zurück bleibt eine Lücke, sondern wir ersetzen ein Angebot durch ein anderes.

Kurz&Knapp: Fünf kurze Fragen an Susanne Wille:

Wie lange ist die neue Literatursendung?

Der Literatur-Podcast? Wir sind noch am Entwickeln, es soll dem entsprechen, wie man heute Radio hört.

15 Minuten also?

Er dauert länger, aber keine Stunde. Wir sahen in Auswertungen, dass das Publikum nach einer gewissen Zeit abschaltet. Ich höre selber gern längere Sendungen, aber ich mache das Programm nicht für mich. Es gibt sie allerdings weiterhin, diverse stündigen Sendungen.

SRF-Kulturchefin Susanne Wille vor dem Meret-Oppenheim-Hochhaus in Basel. Bild: Sandra Ardizzone / KUL

Hätten Sie nicht besser die neue Sendung schon konzipiert gehabt und gleich lanciert, nachdem die alte verschwunden war? Sie hätten zumindest ankündigen können, was kommen würde, anstatt auf Youtube- und Instagram-Formate zu verweisen.

Ganz wichtig: Die erwähnten Youtube- und Instagram-Angebote von SRF Kultur sind kein Ersatz. Sie sind eine Ergänzung. Das neue Literaturangebot kommt. Klar, am liebsten hätte ich beides gehabt: das bestehende Format und gleichzeitig eine Neuentwicklung. Aber das ging aus finanziellen Gründen nicht. Deshalb entschied ich mich für Transparenz: für mein Team, für die Hörerschaft.

Denn wir konnten nicht ein Team, eine Fachredaktion, im Hintergrund ein neues Literatur-Format aufbauen lassen, nachdem wir entschieden hatten, etwas zu verändern. Das hatte seinen Preis. Ohne diesen Entscheid hätte ich bestimmt weniger E-Mails von Hörerinnen und Hörern zu beantworten und weniger Treffen mit Verbänden und Interessenvertretern gehabt. Doch das waren wertvolle Austauschmöglichkeiten, ich lernte die Literaturlandschaft Schweiz besser kennen.

Das Meret-Oppenheim-Hochhaus in Basel ist der Arbeitsort von Susannne Wille.

Bild: Sandra Ardizzone / KUL

Der Marktanteil von Radio SRF 2 Kultur liegt bei 2,9 Prozent. Wollen Sie diese Zahl steigern?

Ziel ist es, dass sich die Hörerinnen und Hörer mit uns länger befassen, uns länger zuhören, länger dranbleiben. Wir merkten, dass bislang das Gegenteil der Fall war, gerade bei längeren Sendungen schaltet das Publikum weg. Auch deshalb entwickelten wir neue Formate fürs Kulturradio und fürs Digitale, was den heutigen Hörgewohnheiten entspricht. Mit einem Kulturradio die Marktanteile zu steigern, ist aber schwierig. Dennoch ist es wichtig, mit Kulturthemen präsent zu sein. Kulturbeiträge produzieren wir auch für die Primetime, etwa für die «Tagesschau» oder «10 vor 10».

Sie wollen mit einem neuen Insta­gram-Format ein Publikum zwischen 20 und 30 Jahren für Kultur begeistern. Gibt es dieses Publikum wirklich?

Ja, das gibt es. Wir sehen bereits die ersten Erfolge, unsere Inhalte kommen an. Zum Instagram-Format von SRF Kultur: Nehmen wir als Beispiel den «Erweiterungsbau Kunsthaus Zürich». Da gibt es ein Kollektiv, das anprangert, dass zu wenig Kunst von Frauen in den Museen ausgestellt wird. Dazu hatten wir eine Instagram-Story, die kam auch im TV, im «Kulturplatz». Die Publikumskurve zeigt: Die Zuschauenden bleiben dran. Es geht nicht um älter oder jünger, um TV oder Instagram. Wir wollen über verschiedene Kanäle hinweg zusammenarbeiten für die besten Geschichten. Und gerade bei Kulturthemen erreichten wir die Jüngeren nicht mehr, da sich die Nutzung so verändert hat. Das müsste auch im Interesse der Kulturszene sein.

Ideal wäre doch, man würde von einem zum anderen Angebot springen. Momentan lehnen die Stammhörer die neuen Angebote ab.

Schauen Sie, das philosophische Youtube-Format «Bleisch & Bosshart» ersetzt die «Sternstunde» im TV nicht. Wir wollten aber ein neues Publikum erreichen. Und das gelingt. Der grösste Teil sind Leute, die wir bisher nicht erreichten. Wer auf Youtube «Bleisch & Bosshart» schaut, kommt dadurch mit den «Sternstunde»-Sendungen in Berührung. Eine «Sternstunde» zum Thema «Existenzialismus neu denken», die im Fernsehen etwa 26000 Zuschauer erreicht, wird dann via Youtube über die Zeit knapp 250000-mal aufgerufen.

Die SRF-Serie «Neumatt» haben Sie nicht im Wochenrhythmus wie noch «Der Bestatter» oder «Wilder», sondern im Tagesrhythmus ausgestrahlt. Eine Anpassung ans netflixgewohnte Publikum?

Ja, Streamingdienste haben zu einem neuen Nutzungsverhalten geführt. Viele Zuschauer wollen nicht mehr eine Woche auf eine neue Folge warten. Sie sind gewohnt, gleich mehrere Episoden einer Serie nacheinander zu schauen. Das kann man bei unserem eigenen Streamingdiensten Play SRF oder Play Suisse auch. Bei «Neumatt» wagten wir ein Experiment.

Ging das auf?

Viel besser als erwartet. Wir hatten pro Episode einen Marktanteil von über 35 Prozent. Über eine halbe Million Menschen haben pro Folge die Serie am Fernsehen gesehen. Das sind hervorragende Werte. Ob wir wieder auf dieses Modell setzen werden, entscheiden wir von Fall zu Fall.

Geht es nach der Politik, sollen internationale Streaminganbieter bald vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes an die hiesige Filmförderung zahlen. Wie stehen Sie zur «Lex Netflix»?

Filme und Serien zu drehen, ist sehr teuer. Ich begrüsse es deshalb, wenn die Förderung in der Schweiz gestärkt wird. Die SRG hat sich im Sinn der Gleichbehandlung für eine Abgabe zu Gunsten des Schweizer Filmschaffens ausgesprochen.

Die internationalen Streamingdienste können den geforderten Betrag auch für Schweizer Eigenproduktionen aufwenden. Fürchten Sie sich nicht davor, dass Netflix bald die besseren Schweizer Serien dreht als das SRF?

Konkurrenz spornt uns an. Ein Heimatschutzgedanke ist mir fremd. Ich finde es schön, wenn unser Land starke Filme und Serien macht.

Bei der Krimikomödie «Tschugger» spannen Sie zum ersten Mal mit einem grossen internationalen Streamingdienst zusammen. Warum?

Wie gesagt: Serien zu drehen, ist sehr teuer. Darum ist es mir wichtig, Kooperationen einzugehen. Wir sind stets an Partnerschaften interessiert. «Tschugger» ist eine Koproduktion von Shining Film und SRF in Zusammenarbeit mit Sky Schweiz. Die erste Staffel der neuen Serie wird deshalb gleichzeitig im Fernsehen auf SRF, RTS und RSI, auf ­unserem Portal Play Suisse und auf Sky ausgestrahlt. Sky Schweiz wird «Tschugger» zudem im deutschsprachigen Raum anbieten und den internationalen Vertrieb übernehmen, womit die Walliser Serie ein internationales Publikum erreichen wird.

Die Krimiserie «Der Bestatter» war kurzzeitig auf Netflix zu sehen. Wie sieht es mit der viel gelobten Serie «Wilder» aus?

Die Rechte für die internationale Auswertung von «Wilder» liegen bei den unabhängigen Produzenten, welche die ersten beiden Staffeln bereits erfolgreich nach Deutschland verkaufen konnten. Wir freuen uns über jeden Verkauf von Schweizer Serien auf dem internationalen Markt, da sie ein Gütesiegel für das kontinuierlich professionalisierte Filmschaffen in der Schweiz darstellen. Prioritär bleibt für uns jedoch der Erfolg beim Schweizer Pub­likum. Gemäss der Konzession ist es unser Auftrag, Schweizer Lebenswelten so abzubilden und zu erzählen, dass sie für das Publikum in der Schweiz attraktiv sind.

Derzeit schaut die halbe Welt die blutrünstige Serie «Squid Game» auf Netflix. Sie auch?

Ich wollte zweimal damit beginnen, habe mich aber dagegen entschieden. Mit allzu drastischen Gewaltdarstellungen habe ich persönlich Mühe. Ich habe aber so viel wie möglich über «Squid Game» gelesen, mich der Serie über die Debatte angenähert. Wahrscheinlich muss ich sie mir tatsächlich noch anschauen, um das Phänomen dahinter zu verstehen.

Wäre eine so brutale Serie auch auf SRF möglich?

Derzeit liegt kein vergleichbares Drehbuch auf meinem Tisch. Wir unter­stützen aber freie Filmemacher. Den Grad und die Intensität von Gewalt, wie sie in «Squid Game» vorkommen, wird es in den fiktionalen Eigenprogrammen von SRF aber auch in Zukunft nicht geben.

Sie haben eine neue Krimiserie angekündigt, die in Basel spielt und von Regisseur Michael Steiner gedreht wird. Verraten Sie uns, wie sie heissen wird?

Nein. Wir wissen es selber noch nicht und suchen einen passenden Namen, aber soviel verrate ich: Roeland Wiesnekker ist die Hauptfigur. Und im fixen Ensemble der Serie sind zwei weitere bekannte Namen, Esther Gemsch und Martin Rapold.



Neuerdings zählen Sie, wie viele Männer und wie viele Frauen in einer Serie oder einem Film vorkommen. Warum?

Das stimmt so nicht. Wir messen bei Eingaben das Geschlechterverhältnis: Wer steht hinter der Kamera, wer hat das Drehbuch geschrieben und wer führt Regie. Zusätzlich erarbeiten wir eine Checkliste für Produzentinnen und Produzenten. In unseren Geschichten und Serien wollen wir ein Abbild der modernen Schweizer Gesellschaft zeigen, und diese Gesellschaft ist divers: im Alter, Geschlecht und so weiter. Wir werden die Stoffe auch in Zukunft beispielsweise nicht nach Gender-Kriterien auswählen, aber wir wollen eine Sensibilität für dieses Thema schaffen. Wir wollen mit diesem neuen Instrument Schweizer Filmschaffende auf die Thematik aufmerksam machen. Es soll uns helfen, eine Debatte über Diversität in Filmen zu ermöglichen.

Aber Kunst funktioniert nicht so, ein Film muss doch nicht immer die ganze Breite der Gesellschaft abdecken.

Nein, ein Film muss nicht ausgewogen sein, auch in Zukunft nicht. Wir führen keine Quoten ein, sondern wollen sensibilisieren. Immer steht die gute Geschichte im Vordergrund. Das ist keine versteckte Quote, sondern eine Sensibilisierung.

Das ist «Tagesschau»-Denken. Wenn wir die eine Seite zeigen, muss auch die andere zu Wort kommen. Hat ein Künstler solch einen Diversitätsleitfaden im Hinterkopf, entsteht nie ein so grossartiges Werk wie «King Lear».

Ich sehe das anders. Wir haben als öffentliches Medienhaus, das Kultur und Film fördert, eine Verantwortung. Wir sollten die blinden Flecken erkennen und darauf aufmerksam machen. Aber noch einmal: Wir führen keine Quoten ein. Habe ich ein gutes Drehbuch, einen neuen «King Lear» auf dem Tisch, werden wir ihn machen.