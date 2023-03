Neue Oper Klassik in der Krise: Ist das Thema Black Lives Matter ein Opernstoff? Die Washington National Opera wagt sich mit der Oper «Blue» an die Themen Polizeigewalt und Rassismus – und produziert eine klassische Oper. Marc Neumann, Washington DC Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Vater (Kenneth Kellogg) (back) und Mutter (Briana Hunter). Scott Suchman / Washington National Opera

Operngänger kennen das Lamento: Das Stammpublikum der meist ähnlichen Standardrepertoires ist über 55 Jahre alt, überdurchschnittlich gebildet und wohlhabend. Weil die Demografie alter weisser Menschen ausdünnt, braucht die Oper ein frisches Publikum. Das ist eine wirtschaftliche und marketingtechnische Herausforderung für Intendanten und Direktorinnen an den Opern- und Konzerthäusern der Welt. Kein Wunder also, stellt man auch mal ein Dinosaurier-Skelett ins Foyer oder rührt die Skandal-Trommel an (von Dackelkot bis zu «woken» Intendantenteams), wenn es denn der Akquise neuer und zahlender Fans dient.

Dass es auch über Inhalte geht, zeigt derzeit die Washington National Opera (WNO). Mit «Blue» bringt die WNO nichts weniger als eine Black-Lives-Matter-Oper auf die Bühne. Komponiert von Jeanine Tesori und librettiert von Tazewell Johnson (der auch Regie führt) handelt der dunkle Zweiakter über eine von Polizeigewalt gebeutelte schwarze Familie im New Yorker Stadtteil Harlem. Schon vor der Geburt des Sohns einer Soul-Food-Restaurateurin und eines Polizisten klingt Skepsis über die Zukunftschancen des schwarzen Buben in den USA an.

16 Jahre später findet sie eine furchtbare Bestätigung. Die Ermahnungen des Vaters, der Sohn solle seine Hosen hoch- und das Hoodie ausziehen fruchten nicht. Bei einer Demo wird der progressive Teenager von einem Cop erschossen. Die Eltern tragen ihr Kind zu Grabe.

Spannende Einblicke in eine aktuelle Produktion. YouTube

Offensichtlich hat die Story fatale Anklänge an Dutzende ermordete unbewaffnete schwarze Jugendliche von Emmett Till im Staat Mississippi (1955), über Trayvon Martin (†2012) bis gerade unlängst in Memphis von fünf Polizisten totgeschlagenen Tyre Nichols. Die Polizeigewalt in Ta-Nehisi Coates’ Bestseller «Zwischen der Welt und mir» (2015) schwingt ebenso mit wie frühere Betrachtungen zu Rassenspannungen in den USA in James Baldwins Klassiker «Nach der Flut das Feuer» (1963). Dass «Blue» (blau wie eine Polizeiuniform) erstmals zwei Monate vor dem Tod von George Floyd (†2020) Premiere feierte (und umgehend von der US-Kritikervereinigung als Beste Neue Oper ausgezeichnet wurde, bevor sie Corona-halber drei Jahre auf Eis lag) unterstreicht nur, wie aktuell der Stoff noch immer ist.

Blue - wie die blauen Polizeiuniformen. Scott Suchman / Washington National Opera

In zweieinhalb Stunden eklektischer Musik lotet «Blue» indes nicht nur Schmerz, Wut und Ohnmacht der Protagonistenfamilie (und stellvertretend der Black Community) angesichts der erlittenen Polizeigewalt aus. Bei allen Appellen an soziale Gerechtigkeit und martialischen Vorwürfen an weisse Privilegien (bei denen der Kritiker im Sitz versinken wollte) wird hier keine Opferrolle zelebriert. Stattdessen liefert die Oper analog zur von zeitgenössisch dissonanten Klängen wie gefälligen Broadway-Musical-Nummern durchzogenen Komposition auch ein Panoptikum schwarzer Kultur in den USA.

Das reicht von Zoten an der Bar zur Kirche als Trostspender, über zu hohe Mieten für die schwarze Mittelklasse bis hin zum kompletten Soul-Food-Menu (mit Collard Greens und Black-Eyed Peas). Ähnlich reich gedeckt ist auch der musikalische Tisch. Souverän präsentiert das 10-köpfige, überwiegend junge und schwarze Ensemble gesangliche Leckerbissen (besonders in mehrstimmigen Passagen) über einem fein gewobenen Klangteppich des WNO-Orchesters unter der Leitung von Maestro Joseph Young.

Kurzweil verlässt die Zuhörer keine Sekunde. Zur Hauptsache liegt das an einer klassischen Operntugend von «Blue»: Wie seit Jahrhunderten erleben wir himmelhochjauchzende Hoffnung, schrillen Schrecken und tiefstes Weh der Figuren hautnah mit. Gefühle, Drama, Tragik – so geht Oper!

Nörgler mögen Klischeenähe bemäkeln oder bemängeln, dass ein todernstes Thema als Unterhaltung normalisiert wird. Unterm Strich aber macht, dass Polizeigewalt und Rassismus gegen marginalisierte Gesellschaftsschichten trefflich zum Gegenstand einer Oper taugen, und dass die Oper ihrerseits zur Plattform für das Anliegen von Black Lives Matter wird, «Blue» zum Erfolg. Und so gab denn auch die zahlreich erschienene Black Bourgeoisie der wegen ihres hohen schwarzen Bevölkerungsanteils auch Chocolate City genannten US-Hauptstadt eine begeisterte Standing Ovation. Dank «Blue» hat man sie sicher nicht zum letzten Mal in der Oper angetroffen.