Der Widerspruch beim Schauen von Squid Game

Netflix Wenn Sie jetzt Guetzli backen, haben Sie die Serie nicht verstanden Beim Schauen von «Squid Game» setzt man sich einem altbekannten Widerspruch aus. Und guckt trotzdem. Oder gerade deshalb?

Wer beim Pausenhofspiel nicht schnell genug ist, wird abgeknallt. Youngkyu Park / Netflix

Seong Gi Hun ist ein moralisch nicht ganz integrer Taugenichts, aber im entscheidenden Moment handelt er menschlich. Nach einem beschissenen Tag lässt sich der Antiheld auf ein Spiel mit einem mysteriösen Fremden ein. Der steckt ihm eine Visitenkarte zu. Wenig später findet sich Seong Gi Hun mit 455 anderen in einer grossen Halle wieder. Alle hochverschuldet, wie sich herausstellt. Sie sollen Kinderspiele spielen (ausser das titelgebende Tintenfischspiel sind hier alle auch bekannt). Um Geld, jeden Tag auf einem neuen bunten «Spielplatz».

Die Verlierer scheiden nicht einfach aus. Disqualifikation bedeutet Eliminierung durch Erschiessen. Der Mensch hat seinen Preis: Mit jedem weiteren Toten wächst der Jackpot im grotesken Sparschwein. Das Bilden von Gruppen führt zu brutalen Ausschlussmechanismen wie in der Kindheit. Wie weit gehe ich, um die eigene Haut zu retten? Diese Frage stellt sich auch das Publikum. «Squid Game» ist spannend, bietet viel Identifikationspotenzial mit mehrdimensionalen Figuren und nimmt auch mal eine unerwartete Wendung. Die Versuchsanordnung ist brutal. Die Gewalt wird nicht ästhetisch überhöht, sondern findet mehr im Psychologischen statt. Und wer überhaupt steht hinter dem Ganzen?

Es gibt kein Entkommen. Sie müssen sich entscheiden, in jeder der neun Episoden aufs Neue. Ihre jeweilige Notlage ist nachvollziehbar. Auf den ersten Blick erinnert die Serie an «The Hunger Games» und «Haus des Geldes» – die Spiele werden von Leuten in Overall und Maske mit Game-Controller-Zeichen kontrolliert – und entspricht damit ganz dem Zeitgeist.

«Brot und Spiele» wie im alten Rom?­

Das Thema Menschenjagd im Film und die Verknüpfung von Horror und Thriller sind nicht neu. Neu und besonders pervers ist, dass es universelle Kinderspiele sind, welche die Figuren in den Tod treiben. Daran kann jede und jeder andocken. Wird man je wieder mit Nostalgie darauf zurückblicken? Die Plagiatsvorwürfe in Bezug auf den japanischen Horrorthriller «As the Gods Will» hat Regisseur und Erfinder Hwang Dong Hyuk zurückgewiesen.

«Brot und Spiele», auch im alten Rom endete das oft tödlich. In «Squid Game» geht es nicht um Massenunterhaltung fürs Volk durch Berufskämpfer. Die 456 Mitstreiter stehen sinnbildlich für die Verlierer im Volk, die ein paar abgestumpften Superreichen den Kick verschaffen sollen. Hierin mag man durchaus eine Kritik am kapitalistischen System, an Wettbewerbsgesellschaft und Konsumkultur sehen. Der Voyeurismus überträgt sich aufs Publikum vor dem Bildschirm: die neue Form von Massenunterhaltung fürs Volk durch eine gigantische Unterhaltungsindustrie. Es ist der alte ­Widerspruch.

Ist die Botschaft bei all den Fans angekommen, die jetzt anfangen, Dalgona-Guetzli zu backen (in der dritten Episode müssen sie Formen ausstechen), sich dieselben Turnschuhe kaufen, wie sie die Spielenden tragen, oder die Nummer anrufen, die auf der ominösen Visitenkarte steht (Netflix will die Nummer jetzt rausschneiden)? Laut «Variety» hat Netflix in Manila eine Nachbildung der riesigen mordenden Roboterpuppe aus dem ersten Spiel «Eine Tasse Tee» bei einem Einkaufscenter aufgebaut. Kein Wunder, spielen das 12-Jährige auf dem Pausenplatz nach – die Serie ist bei uns ab 16 Jahren freigegeben.